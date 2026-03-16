Анчелотти о работе в сборной Бразилии после «Реала»: «Стресса стало меньше, не нужно ежедневно готовиться к тренировкам. Это жизнерадостная страна, здесь меня уважают и любят»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что испытывает гораздо меньше стресса, чем в «Реале».
– Вы прекрасно выглядите.
– Да.
– Не знаю, стали ли вы меньше волноваться...
– Теперь стресса точно стало меньше.
– Меньше стресса?
– Да, потому что матчей не так много, работа – это скорее наблюдение. Нет необходимости готовиться к тренировкам каждый день, это другая работа, требующая гораздо больше свободного времени, но она интересная.
И нужно наблюдать за игроками... В Бразилии есть по меньшей мере 70 игроков, которые могли бы попасть в сборную, и оценить каждого не так-то просто.
– Но через два месяца люди уже будут требовать шестой [титул чемпионов мира].
– Они давно его требуют. Это не просто цель, но еще и мотивация.
– Заметно ли это давление на улице и в повседневной жизни?
– Здесь меня прекрасно принимают, очень уважают и любят. Атмосфера в Бразилии – это атмосфера футбола, очень страстная, люди очень любят футбол. Это счастливая, жизнерадостная страна, полная прекрасных людей, – сказал Анчелотти.