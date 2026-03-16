  Анчелотти о работе в сборной Бразилии после «Реала»: «Стресса стало меньше, не нужно ежедневно готовиться к тренировкам. Это жизнерадостная страна, здесь меня уважают и любят»
Анчелотти о работе в сборной Бразилии после «Реала»: «Стресса стало меньше, не нужно ежедневно готовиться к тренировкам. Это жизнерадостная страна, здесь меня уважают и любят»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что испытывает гораздо меньше стресса, чем в «Реале».

– Вы прекрасно выглядите.

– Да.

– Не знаю, стали ли вы меньше волноваться...

– Теперь стресса точно стало меньше.

– Меньше стресса?

– Да, потому что матчей не так много, работа – это скорее наблюдение. Нет необходимости готовиться к тренировкам каждый день, это другая работа, требующая гораздо больше свободного времени, но она интересная.

И нужно наблюдать за игроками... В Бразилии есть по меньшей мере 70 игроков, которые могли бы попасть в сборную, и оценить каждого не так-то просто.

– Но через два месяца люди уже будут требовать шестой [титул чемпионов мира].

– Они давно его требуют. Это не просто цель, но еще и мотивация.

– Заметно ли это давление на улице и в повседневной жизни?

– Здесь меня прекрасно принимают, очень уважают и любят. Атмосфера в Бразилии – это атмосфера футбола, очень страстная, люди очень любят футбол. Это счастливая, жизнерадостная страна, полная прекрасных людей, – сказал Анчелотти.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Посмотрим ,как тебя будут любить после чемпионата мира.
Счастливая, жизнерадостная страна - это только до первого проигрыша на ЧМ. И как же резко могут измениться эти прекрасные люди!
Карпину тоже больше нравится в сборной, а не в Динамо.
Чемпионат пройдет в Америке, значит географическая статистика за Бразильцев и Аргентинцев. Бразилия - страна талантов. Анчелотти свой уровень доказал не единожды. Да, по количеству топ-игроков Бразилия не фаворит. Но 24 года - это максимальный срок без титула. Столько прошло с 2002-го и столько же прошло между 1970 и 1994-м. Кажется, действительно, пришла пора.
какая страна талантов ? кроме рафиньи и вини не могу больше никого и вспомнить
Хорошо когда страна жизнерадостная, тебя любят, каждый день работать не надо и зп хорошая!)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кин о тренере «МЮ» на фоне результатов Кэррика: «Есть варианты получше – Симеоне, Энрике, Тухель. Майкл проделал хорошую работу, но клубу нужен опытный тренер в плане трофеев»
3 минуты назад
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
17 минут назад
Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
20 минут назад
Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
30 минут назад
«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
32 минуты назад
Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
44 минуты назад
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
45 минут назад
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
59 минут назад
Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
сегодня, 12:22
КДК рассмотрит удаления Талалаева и Челестини, оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса
сегодня, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
сегодня, 12:41
Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
сегодня, 12:30
Мем тура в АПЛ – Игор Тудор перепутал Арне Слота с лысым мужчиной из штаба «Тоттенхэма»
сегодня, 12:11ВидеоСпортс"
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
«РБ Лейпциг» подписал Райтца за 20+3 млн евро. Вице-капитан «Боруссии» Менхенгладбах присоединится к команде летом
сегодня, 10:49
Матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ будет судить Тюрпен, игру «Челси» и «ПСЖ» – Винчич, «Барселоны» и «Ньюкасла» – Летексье
сегодня, 10:11
«Зенит» представил обновленный состав женской команды в перерыве матча со «Спартаком»
сегодня, 09:10Фото
Экс-арбитр Итурральде согласен с обоими пенальти «Барсы»: «Соу задел Канселу бедром – это прием из регби. Попадание мяча в руку Кармоне – это 11-метровый»
сегодня, 09:10
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» примет «Леванте»
сегодня, 08:10
Петржела считает. что «Зенит» выиграет РПЛ: «Не сомневаюсь, что Семак доведет команду до трофея в этом году»
сегодня, 07:57
Рекомендуем