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🐓 Теперь у Бекхэма есть курятник – подарок Виктории!

Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм
МЛС МЛС
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

Плюс одно хобби. 

Семья Бекхэмов удивляет даже на Рождество: Виктория подарила Дэвиду курятник – его построили в английском доме семьи (Котсуолдс-Хиллз на юго-западе Англии). Да-да, вы правильно прочитали тут и в заголовке!

Виктория выложила в соцсетях видео, где Дэвид в красной шапке Санта-Клауса кормит новых питомцев зерном – правда, они пока немного стесняются камеры, смеется Виктория.

По ее словам, муж теперь выглядит как настоящий фермер. Судя по видео (и пачке сторис), Дэвид доволен подарком.

Просто гляньте на этого петуха. Очень суровый. 

Но куры все же выходят на прогулку. 

 

Петух тоже – но очень солидно.

Эксперты (да, это аналитика по курятнику!) – например, основатель Chickens Eat Фред Миллер – отмечают: Котсуолдс-Хиллз идеальное подходит для разведения курей. Но если Дэвид настроен серьезно, нужно поработать над обустройством: провести свет, построить небольшие загончики для выгула, подумать над автоматическими дверьми. 

В серьезности намерений владельца «Майами» мы не сомневаемся – он читает «Уход за курами для чайников». 

У Бекхэма есть и пчелы – завел во время пандемии

У Бекхэма плюс одно нетипичное хобби. Бекхэм рассказывал, что пчеловодство помогает расслабиться. Бекс обзавелся ульями, когда началась пандемия – стал ухаживать за пчелами, собирал мед вместе с детьми.

Дэвид превратил увлечение в успешный бизнес – выпуск органического меда под брендами D Bee, Seven Honey и Goldenbees. Весной 2023-го Бекхэм даже подарил банку меда собственного производства королю Британии Карлу III.

«Пчеловодство началось как забавное хобби на изоляции, но сегодня Дэвид нашел в нем отдушину от сумасшедшей жизни в Лондоне и Майами», – поделился один из источников.

А еще Дэвид шикарно готовит – радует Викторию в том числе и блинами. 

Этот человек вообще спит? 

Левандовски на Монжуике, Мюллер в смешных очках, Карпин у елки. Новогодний альбом! 🎉

Сериал про Бекхэма – класс. Слава, гламур, отношения с Викторией, терки с Фергюсоном

Фото: instagram.com

8 комментариев
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Виктория говорила что она из рабочей семьи, Бекс намекает что он из крестьянской. Серп и Молот.
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Когда жена сама подгоняет мужу цыпочек
+10
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Ответ Dizzod
Виктория говорила что она из рабочей семьи, Бекс намекает что он из крестьянской. Серп и Молот.
Викторию в школу на Роллс Ройм привозили 😅
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Сейчас самое время заходить на яичный рынок в Россию! Цены такие словно уже от Бекхема привозят!
+4
-1
+3
Теперь Бекхэм тоже немного курянин.
+1
0
+1
Ответ Dizzod
Виктория говорила что она из рабочей семьи, Бекс намекает что он из крестьянской. Серп и Молот.
Британской Короне пора напрячься…
Тут у них в конкурентах появилась очень популярная семья рабочих и крестьян…
А там ещё немного… и красный Лондон будет приветствовать дедушку Девида, который всегда молодой и красный октябрь впереди…
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