Дани Алвес стал совладельцем «Сан-Жуан-де-Вера» из 3-й лиги Португалии. 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру
Дани Алвес стал совладельцем клуба из третьего дивизиона Португалии.
Бывший защитник «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ» Дани Алвес стал совладельцем «Сан-Жуан-де-Вера» – клуба из третьего дивизиона Португалии.
Ранее сообщалось, что 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру и выходить на поле в течение полугода.
«Это поворотный момент, укрепляющий уверенность в проекте, в людях, которые строят его ежедневно, и в ценностях, которые всегда определяли клуб.
Это ясное обязательство перед устойчивым ростом, уважением к своей истории и построением прочного, ответственного и страстного будущего», – говорится в заявлении клуба.
Напомним, в марте Алвеса оправдали по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств после 14 месяцев заключения.
