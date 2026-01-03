  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри про «Милан» и скудетто после 1:0 с «Кальяри»: «Еще рано. Победа и то, что не пропустили, – важно, но нужно было забить второй гол. Леау в центре больше вовлечен в игру, чем слева»
0

Аллегри про «Милан» и скудетто после 1:0 с «Кальяри»: «Еще рано. Победа и то, что не пропустили, – важно, но нужно было забить второй гол. Леау в центре больше вовлечен в игру, чем слева»

Аллегри про 1:0 с «Кальяри»: «Милан» прибавил во 2-м тайме, но лучше забить два.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Кальяри».

«Россонери» одержали выездную победу со счетом 1:0 в игре 18-го тура Серии А. Единственный гол на 50-й минуте забил вингер Рафаэл Леау.

Об игре Леау

«Когда он находится в центре поля, он больше вовлечен в игру. Когда он играет слева, он иногда становится вялым и теряет контроль. Сегодня он даже не был на 100% готов, в первом тайме он мог бы лучше атаковать из глубины поля. Это нормально, ему еще нужно набрать форму».

О матче

«В первом тайме мы были готовы, но за одну минуту допустили три удара по воротам, и все же вышли из ситуации невредимыми. В такие моменты нужно просто сохранять структуру. Во втором тайме мы прибавили, но нам было абсолютно необходимо забить и второй гол».

О шансах на скудетто

«Еще рано, эта победа была очень важна. Не менее важно было не пропустить ни одного гола, потому что до этого мы пропускали по два. Нам нужно продолжать работать, мы знаем, что этого очень трудно добиться. У нас отличный командный дух».

Об обороне

«Все становятся лучше, играть за «Милан» непросто. Де Винтер, Бартезаги, Эступиньян и Габбия вернулись. Каждый из них начинает лучше понимать ситуации. Павлович и де Винтер уже провели очень хороший матч против «Вероны», они меньше суетятся в штрафной площади».

О выводах

«Теперь нам нужно восстановиться и сосредоточиться на матче против «Дженоа», неприятной команды. У нас 38 очков, и нам предстоит набрать гораздо больше. Нам нужно продолжать работать, и мы будем делать это вместе с большим энтузиазмом», – сказал Аллегри в эфире Sky Sport после матча.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoМилан
logoКальяри
logoсерия А Италия
logoДавиде Бартезаги
logoКони де Винтер
logoРафаэл Леау
психология
logoДженоа
logoСтрахиня Павлович
logoМаттео Габбия
logoПервис Эступиньян
logoВерона
logoМассимилиано Аллегри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
вчера, 21:44
«Милан» победил «Кальяри» в гостях (1:0) – Леау забил на 50-й с паса Рабьо
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
вчера, 21:39
Массимилиано Аллегри: «Милан» должен играть в ЛЧ каждый год. Цель – попасть в четверку лучших. Стоит помнить, что «Интер» не финиширует ниже 2-го места последние 5 лет»
1 января, 17:34
Главные новости
Артета о Дьокереше: «Он все делает правильно, нужно лишь больше голов. От форварда в «Арсенале» такие ожидания – вокруг него будет много шума, но все получится»
вчера, 22:02
Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)
вчера, 21:51
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
вчера, 21:44
«Милан» победил «Кальяри» в гостях (1:0) – Леау забил на 50-й с паса Рабьо
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
вчера, 21:39
Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)
вчера, 21:21
Де Дзерби о финале с «ПСЖ» в Кувейте: «Суперкубок Франции или Италии должен проводиться в этих странах, перед фанатами клубов. Я поеду, это моя работа, но я против этой идеи»
вчера, 20:47
Феликса в лицо ударил Маджраши из «Аль-Ахли» в ходе драки в конце матча с «Аль-Насром». Судья удалил Али и позже Бушаля из команды Роналду
вчера, 20:15Фото
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
вчера, 20:11
«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»
вчера, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
Браим, Диалло, Мазрауи, Мане, Марез – в сборной группового этапа Кубка Африки
вчера, 22:21
Дани Алвес стал совладельцем «Сан-Жуан-де-Вера» из 3-й лиги Португалии. 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру
вчера, 22:05Фото
Чемпионат Испании. «Райо» и «Хетафе» сыграли 1:1, «Барса» встретится с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
вчера, 22:00
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Тулузу», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
вчера, 21:50
Агент Кузьмичев о Головине: «Не потолок для российских игроков. Можно и нужно мечтать о «Реале», «Барселоне», «Ман Сити»
вчера, 21:33
«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил 22-летнего форварда Фелипе у «Жил Висенте»
вчера, 21:33Фото
Нету об отставке Марески: «Игроки были не в курсе, все расстроены. Он отлично работал с «Челси», провел невероятный сезон. Немного грустно – тренер очень помог мне, но это футбол»
вчера, 21:17
Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель – попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»
вчера, 21:04
«Пепа «Челси» не получит. Гласнер доказал, что он отличный тренер». Канди посоветовал «синим» назначить австрийца из «Пэлас»
вчера, 20:58
«Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Распадори, игрок взял 3-4 дня на размышления. Форвард также интересен «Лацио» и «Галатасараю»
вчера, 20:39