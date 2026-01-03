Аллегри про «Милан» и скудетто после 1:0 с «Кальяри»: «Еще рано. Победа и то, что не пропустили, – важно, но нужно было забить второй гол. Леау в центре больше вовлечен в игру, чем слева»

Аллегри про 1:0 с «Кальяри»: «Милан» прибавил во 2-м тайме, но лучше забить два.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Кальяри ».

«Россонери» одержали выездную победу со счетом 1:0 в игре 18-го тура Серии А. Единственный гол на 50-й минуте забил вингер Рафаэл Леау .

Об игре Леау

«Когда он находится в центре поля, он больше вовлечен в игру. Когда он играет слева, он иногда становится вялым и теряет контроль. Сегодня он даже не был на 100% готов, в первом тайме он мог бы лучше атаковать из глубины поля. Это нормально, ему еще нужно набрать форму».

О матче

«В первом тайме мы были готовы, но за одну минуту допустили три удара по воротам, и все же вышли из ситуации невредимыми. В такие моменты нужно просто сохранять структуру. Во втором тайме мы прибавили, но нам было абсолютно необходимо забить и второй гол».

О шансах на скудетто

«Еще рано, эта победа была очень важна. Не менее важно было не пропустить ни одного гола, потому что до этого мы пропускали по два. Нам нужно продолжать работать, мы знаем, что этого очень трудно добиться. У нас отличный командный дух».

Об обороне

«Все становятся лучше, играть за «Милан» непросто. Де Винтер, Бартезаги, Эступиньян и Габбия вернулись. Каждый из них начинает лучше понимать ситуации. Павлович и де Винтер уже провели очень хороший матч против «Вероны», они меньше суетятся в штрафной площади».

О выводах

«Теперь нам нужно восстановиться и сосредоточиться на матче против «Дженоа», неприятной команды. У нас 38 очков, и нам предстоит набрать гораздо больше. Нам нужно продолжать работать, и мы будем делать это вместе с большим энтузиазмом», – сказал Аллегри в эфире Sky Sport после матча.