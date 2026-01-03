Артета о Дьокереше: «Он все делает правильно, нужно лишь больше голов. От форварда в «Арсенале» такие ожидания – вокруг него будет много шума, но все получится»

Артета о Дьокереше: он все делает правильно, не хватает только голов.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации Виктора Дьокереша .

27-летний форвард забил 5 голов в 17 матчах АПЛ за «канониров».

«В ближайшие пять лет вокруг него будет много шума.

От это никуда не деться с самого первого дня, когда ты подписываешь контракт с «Арсеналом » в качестве нападающего под девятым номером, с учетом его прошлого и ожиданий. Такова жизнь «девятки» «Арсенала».

Когда ты надеваешь эту футболку, существуют определенные ожидания. Он это знал, и это было частью плана. Я вижу его на тренировках и собраниях каждый день и знаю, как сильно он хочет добиться успеха.

Судя по тому, как он работает в каждом матче, все получится. Сейчас ему не хватает одного – забивать больше голов, но в остальном он делает все правильно», – сказал Артета.