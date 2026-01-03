2

Браим, Диалло, Мазрауи, Мане, Марез – в сборной группового этапа Кубка Африки

Браим, Марез, Диалло, Мане, Мазрауи – в сборной группового этапа Кубка Африки.

Кубок Африки представил символическую сборную по итогам группового этапа турнира.

Вратарь: Мохамед Эль-Шенави (Египет, «Аль-Ахли» Каир);

Защитники: Нуссаир Мазрауи (Марокко, «Манчестер Юнайтед»), Аксель Туанзебе (ДР Конго, «Бернли»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Али Абди (Тунис, «Ницца»);

Полузащитники: Браим Диас (Марокко, «Реал»), Карлос Балеба (Камерун, «Брайтон»), Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»);

Нападающие: Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли» Джидда), Амад Диалло (Кот-Д’Ивуар, «Манчестер Юнайтед»), Садьо Мане (Сенегал, «Аль-Наср»);

Главный тренер: Эрик Шелль (Нигерия).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Кубка Африки
logoЭдмонд Тапсоба
logoСборная ДР Конго по футболу
logoсерия А Италия
logoАдемола Лукман
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Египта по футболу
logoМохамед Эль-Шенави
logoАталанта
logoАмад Диалло
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoНуссаир Мазрауи
logoКубок Африки
logoБайер
logoСборная Марокко по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМанчестер Юнайтед
logoбундеслига Германия
logoРияд Марез
logoБернли
logoАль-Ахли Джидда
logoсборная Буркина-Фасо
logoАксель Туанзебе
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКарлос Балеба
logoвысшая лига Нигерия
logoБраим Диас
рейтинги
logoБрайтон
logoсборная Камеруна по футболу
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoсборная Алжира по футболу
logoСадьо Мане
logoлига 1 Франция
logoСборная Туниса по футболу
logoНицца
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Артета о Дьокереше: «Он все делает правильно, нужно лишь больше голов. От форварда в «Арсенале» такие ожидания – вокруг него будет много шума, но все получится»
вчера, 22:02
Игроки «Челси» ожидают назначения Росеньора. Они уже обсудили кандидатуру тренера (The Telegraph)
вчера, 21:51
«Милан» не проигрывает в Серии А с первого тура – 11 побед, 5 ничьих. Команда Аллегри сейчас лидирует в таблице, «Интер» играет в воскресенье
вчера, 21:44
«Милан» победил «Кальяри» в гостях (1:0) – Леау забил на 50-й с паса Рабьо
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Кальяри», «Ювентус» сыграет с «Лечче» в субботу, «Интер» с «Болоньей» – в воскресенье
вчера, 21:39
Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)
вчера, 21:21
Де Дзерби о финале с «ПСЖ» в Кувейте: «Суперкубок Франции или Италии должен проводиться в этих странах, перед фанатами клубов. Я поеду, это моя работа, но я против этой идеи»
вчера, 20:47
Феликса в лицо ударил Маджраши из «Аль-Ахли» в ходе драки в конце матча с «Аль-Насром». Судья удалил Али и позже Бушаля из команды Роналду
вчера, 20:15Фото
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
вчера, 20:11
«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля»
вчера, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
Аллегри про «Милан» и скудетто после 1:0 с «Кальяри»: «Еще рано. Победа и то, что не пропустили, – важно, но нужно было забить второй гол. Леау в центре больше вовлечен в игру, чем слева»
вчера, 22:38
Дани Алвес стал совладельцем «Сан-Жуан-де-Вера» из 3-й лиги Португалии. 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру
вчера, 22:05Фото
Чемпионат Испании. «Райо» и «Хетафе» сыграли 1:1, «Барса» встретится с «Эспаньолом» в субботу, «Реал» с «Бетисом» – в воскресенье
вчера, 22:00
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Тулузу», «Монако» Головина сыграет с «Лионом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Парижем» – в воскресенье
вчера, 21:50
Агент Кузьмичев о Головине: «Не потолок для российских игроков. Можно и нужно мечтать о «Реале», «Барселоне», «Ман Сити»
вчера, 21:33
«Вест Хэм» за 20+ млн евро купил 22-летнего форварда Фелипе у «Жил Висенте»
вчера, 21:33Фото
Нету об отставке Марески: «Игроки были не в курсе, все расстроены. Он отлично работал с «Челси», провел невероятный сезон. Немного грустно – тренер очень помог мне, но это футбол»
вчера, 21:17
Спаллетти о продлении контракта с «Юве»: «Наша цель – попасть в ЛЧ. В июне мы оценим проделанную работу, сейчас мне больше ничего не нужно»
вчера, 21:04
«Пепа «Челси» не получит. Гласнер доказал, что он отличный тренер». Канди посоветовал «синим» назначить австрийца из «Пэлас»
вчера, 20:58
«Атлетико» договорился с «Ромой» о переходе Распадори, игрок взял 3-4 дня на размышления. Форвард также интересен «Лацио» и «Галатасараю»
вчера, 20:39