Браим, Диалло, Мазрауи, Мане, Марез – в сборной группового этапа Кубка Африки
Браим, Марез, Диалло, Мане, Мазрауи – в сборной группового этапа Кубка Африки.
Кубок Африки представил символическую сборную по итогам группового этапа турнира.
Вратарь: Мохамед Эль-Шенави (Египет, «Аль-Ахли» Каир);
Защитники: Нуссаир Мазрауи (Марокко, «Манчестер Юнайтед»), Аксель Туанзебе (ДР Конго, «Бернли»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Али Абди (Тунис, «Ницца»);
Полузащитники: Браим Диас (Марокко, «Реал»), Карлос Балеба (Камерун, «Брайтон»), Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»);
Нападающие: Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли» Джидда), Амад Диалло (Кот-Д’Ивуар, «Манчестер Юнайтед»), Садьо Мане (Сенегал, «Аль-Наср»);
Главный тренер: Эрик Шелль (Нигерия).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Кубка Африки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости