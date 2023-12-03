Как «Ливерпуль» вытащил концовку! Два гола за минуту и камбэк – 4:3
Перевернули матч обратно.
Невероятный сценарий на «Энфилде»: «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» 4:3, хотя за три минуты до конца проигрывал 2:3. Перевернул все за минуту!
2:2 за тайм! Со штрафным Трента и шедевром Мак Аллистера
«Ливерпуль» повел на 22-й минуте: Трент Александер-Арнолд мощно зарядил со штрафного, попал в перекладину, но мяч отскочил в ворота от спины Бернда Лено. Обидный автогол.
«Фулхэм» почти сразу отыгрался: не успел вернуться Трент, а с его пустого фланга прострелил Энтони Робинсон – нашел в штрафной Харри Уилсона.
Воспитанник «Ливерпуля» прокатил между ног киперу Келлехеру, но мяч не отпраздновал.
Парад голов продолжался: на 39-й минуте дебютный мяч за «Ливерпуль» забил Алексис Мак Аллистер – в касание влепил в дальний верхний угол аж с 25 метров. Шедевр!
Гости снова сравняли еще до конца тайма: Кенни Тете удачно подставил ногу, мяч полетел в ворота и подловил Келвина Келлехера (заменяет травмированного Алиссона).
Статистика сменщика пока не впечатляет: семь матчей – и 10 пропущенных. Бразилец за 14 игр пустил всего 11 мячей.
«Ливерпуль» чуть не проиграл. Но отыгрался за минуту
После перерыва моментов стало поменьше, но на 81-й минуте «Фулхэм» вдруг вышел вперед: ветеран Виллиан чудом достал на левом фланге и отдал Тому Кэрни – тот навесил во вратарскую, а там Бобби Декордова-Рид перепрыгнул Костаса Цимикаса и вколотил мяч в сетку.
Показалось – все, команда Клоппа потеряет очки. Но нет, это же «Ливерпуль».
Отыгрались за минуту.
⚽️ 87’ – защитник Ибраима Конате закинул в штрафную, Салах зацепился за мяч и скинул Ватару Эндо, японец четко положил корпус и вколотил под перекладину с линии. У него первый гол за клуб в АПЛ.
⚽️ 88’ – Коди Гакпо протащил мяч до штрафной и ударил. Лено отбил. На подборе был Дарвин Нуньес: он навесил на дальний угол, Костас Цимикас ударить не смог, зато Трент, к которому так удачно отлетел мяч – да. Вбил в ближний угол.
4:3!
«Ливерпуль» забрал важнейшую победу.
«Ливерпуль» без поражений в АПЛ три месяца. Еще никогда не спасали матч так поздно
Самый поздний камбэк.
● Пропущенный на 80-й минуте – самый поздний гол, после которого «Ливерпуль» стал проигрывать, но все-таки выиграл матч.
● Команда Юргена Клоппа не проигрывает в АПЛ уже три месяца: после обидных 1:2 с «Тоттенхэмом» выиграли пять раз, еще три матча – ничьи. Общий счет – 18:8.
Продолжается погоня за «Арсеналом», который идет первым. «Ливерпуль» отстает на два очка и пока на втором месте, теперь уже выше «Ман Сити», потерявшего очки против «Тоттенхэма».
Впереди спокойный календарь: матчи АПЛ против «Шеффилда» и «Кристал Пэлас» прервутся на «Юнион» в ЛЕ, там все вопросы уже решили. Потом – домашняя игра с «Ман Юнайтед», а сразу после – «Арсенал».
- Дата проведения
- 3 декабря, 17.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 20, автогол Лено, 1:1 – 24 Уилсон, 2:1 – 38 Мак Аллистер, 2:2 – 45 Тете, 2:3 – 80 Декордова-Рид, 3:3 – 87 Эндо, 4:3 – 88 Александер-Арнолд.
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Ливерпуль –
Келлехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 69), ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 64), Мак Аллистер (Гомес, 65), Гравенберх (Эндо, 83), Салах, Диас, Нуньес.
Фото: Gettyimages/Clive Brunskill / Staff; East News; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images /Global Look Press
80 - Fulham went 3-2 ahead through Bobby De Cordova-Reid in the 80th minute – the latest Liverpool have ever fallen behind in a Premier League match that they went on to win. Drama.
Правильный перевод:
Гол "Фулхэма", забитый на 80-й минуте, – самый поздний гол в ворота "Ливерпуля" (за всю историю АПЛ), после которого "Ливерпуль" проигрывал, но все-таки выиграл матч.
трент второй матч в адидас и второй матч лучший на поле
Нуньес (81’ 90’)