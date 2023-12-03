Перевернули матч обратно.

Невероятный сценарий на «Энфилде»: «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» 4:3, хотя за три минуты до конца проигрывал 2:3. Перевернул все за минуту!

2:2 за тайм! Со штрафным Трента и шедевром Мак Аллистера

«Ливерпуль» повел на 22-й минуте: Трент Александер-Арнолд мощно зарядил со штрафного, попал в перекладину, но мяч отскочил в ворота от спины Бернда Лено. Обидный автогол.

«Фулхэм» почти сразу отыгрался: не успел вернуться Трент, а с его пустого фланга прострелил Энтони Робинсон – нашел в штрафной Харри Уилсона.

Воспитанник «Ливерпуля» прокатил между ног киперу Келлехеру, но мяч не отпраздновал.

Парад голов продолжался: на 39-й минуте дебютный мяч за «Ливерпуль» забил Алексис Мак Аллистер – в касание влепил в дальний верхний угол аж с 25 метров. Шедевр!

Гости снова сравняли еще до конца тайма: Кенни Тете удачно подставил ногу, мяч полетел в ворота и подловил Келвина Келлехера (заменяет травмированного Алиссона).

Статистика сменщика пока не впечатляет: семь матчей – и 10 пропущенных. Бразилец за 14 игр пустил всего 11 мячей.

«Ливерпуль» чуть не проиграл. Но отыгрался за минуту

После перерыва моментов стало поменьше, но на 81-й минуте «Фулхэм» вдруг вышел вперед: ветеран Виллиан чудом достал на левом фланге и отдал Тому Кэрни – тот навесил во вратарскую, а там Бобби Декордова-Рид перепрыгнул Костаса Цимикаса и вколотил мяч в сетку.

Показалось – все, команда Клоппа потеряет очки. Но нет, это же «Ливерпуль».

Отыгрались за минуту.

⚽️ 87’ – защитник Ибраима Конате закинул в штрафную, Салах зацепился за мяч и скинул Ватару Эндо, японец четко положил корпус и вколотил под перекладину с линии. У него первый гол за клуб в АПЛ.

⚽️ 88’ – Коди Гакпо протащил мяч до штрафной и ударил. Лено отбил. На подборе был Дарвин Нуньес: он навесил на дальний угол, Костас Цимикас ударить не смог, зато Трент, к которому так удачно отлетел мяч – да. Вбил в ближний угол.

4:3!

«Ливерпуль» забрал важнейшую победу.

«Ливерпуль» без поражений в АПЛ три месяца. Еще никогда не спасали матч так поздно

Самый поздний камбэк.

● Пропущенный на 80-й минуте – самый поздний гол, после которого «Ливерпуль» стал проигрывать, но все-таки выиграл матч.

● Команда Юргена Клоппа не проигрывает в АПЛ уже три месяца: после обидных 1:2 с «Тоттенхэмом» выиграли пять раз, еще три матча – ничьи. Общий счет – 18:8.

Продолжается погоня за «Арсеналом», который идет первым. «Ливерпуль» отстает на два очка и пока на втором месте, теперь уже выше «Ман Сити», потерявшего очки против «Тоттенхэма».

Впереди спокойный календарь: матчи АПЛ против «Шеффилда» и «Кристал Пэлас» прервутся на «Юнион» в ЛЕ, там все вопросы уже решили. Потом – домашняя игра с «Ман Юнайтед», а сразу после – «Арсенал».

Фото: Gettyimages/Clive Brunskill / Staff; East News; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images /Global Look Press