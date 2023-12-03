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Как «Ливерпуль» вытащил концовку! Два гола за минуту и камбэк – 4:3

Ватару Эндо Ватару Эндо
Ливерпуль Ливерпуль
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Фулхэм Фулхэм
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Перевернули матч обратно.

Невероятный сценарий на «Энфилде»: «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» 4:3, хотя за три минуты до конца проигрывал 2:3. Перевернул все за минуту!

2:2 за тайм! Со штрафным Трента и шедевром Мак Аллистера

«Ливерпуль» повел на 22-й минуте: Трент Александер-Арнолд мощно зарядил со штрафного, попал в перекладину, но мяч отскочил в ворота от спины Бернда Лено. Обидный автогол.

«Фулхэм» почти сразу отыгрался: не успел вернуться Трент, а с его пустого фланга прострелил Энтони Робинсон – нашел в штрафной Харри Уилсона.

Воспитанник «Ливерпуля» прокатил между ног киперу Келлехеру, но мяч не отпраздновал.

Парад голов продолжался: на 39-й минуте дебютный мяч за «Ливерпуль» забил Алексис Мак Аллистер – в касание влепил в дальний верхний угол аж с 25 метров. Шедевр!

Гости снова сравняли еще до конца тайма: Кенни Тете удачно подставил ногу, мяч полетел в ворота и подловил Келвина Келлехера (заменяет травмированного Алиссона).

Статистика сменщика пока не впечатляет: семь матчей – и 10 пропущенных. Бразилец за 14 игр пустил всего 11 мячей.

«Ливерпуль» чуть не проиграл. Но отыгрался за минуту

После перерыва моментов стало поменьше, но на 81-й минуте «Фулхэм» вдруг вышел вперед: ветеран Виллиан чудом достал на левом фланге и отдал Тому Кэрни – тот навесил во вратарскую, а там Бобби Декордова-Рид перепрыгнул Костаса Цимикаса и вколотил мяч в сетку.

Показалось – все, команда Клоппа потеряет очки. Но нет, это же «Ливерпуль».

Отыгрались за минуту.

⚽️ 87’ – защитник Ибраима Конате закинул в штрафную, Салах зацепился за мяч и скинул Ватару Эндо, японец четко положил корпус и вколотил под перекладину с линии. У него первый гол за клуб в АПЛ.

⚽️ 88’ – Коди Гакпо протащил мяч до штрафной и ударил. Лено отбил. На подборе был Дарвин Нуньес: он навесил на дальний угол, Костас Цимикас ударить не смог, зато Трент, к которому так удачно отлетел мяч – да. Вбил в ближний угол.

4:3!

«Ливерпуль» забрал важнейшую победу.

«Ливерпуль» без поражений в АПЛ три месяца. Еще никогда не спасали матч так поздно

Самый поздний камбэк.

● Пропущенный на 80-й минуте – самый поздний гол, после которого «Ливерпуль» стал проигрывать, но все-таки выиграл матч.

● Команда Юргена Клоппа не проигрывает в АПЛ уже три месяца: после обидных 1:2 с «Тоттенхэмом» выиграли пять раз, еще три матча – ничьи. Общий счет – 18:8.

Продолжается погоня за «Арсеналом», который идет первым. «Ливерпуль» отстает на два очка и пока на втором месте, теперь уже выше «Ман Сити», потерявшего очки против «Тоттенхэма».

Впереди спокойный календарь: матчи АПЛ против «Шеффилда» и «Кристал Пэлас» прервутся на «Юнион» в ЛЕ, там все вопросы уже решили. Потом – домашняя игра с «Ман Юнайтед», а сразу после – «Арсенал».

Ливерпуль – Фулхэм 4:3 (2:2, 2:1)
Дата проведения
3 декабря, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20, автогол Лено, 1:1 – 24 Уилсон, 2:1 – 38 Мак Аллистер, 2:2 – 45 Тете, 2:3 – 80 Декордова-Рид, 3:3 – 87 Эндо, 4:3 – 88 Александер-Арнолд.
ЛиверпульКеллехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 69), ван Дейк, Цимикас, Собослаи (Гакпо, 64), Мак Аллистер (Гомес, 65), Гравенберх (Эндо, 83), Салах, Диас, Нуньес.
ФулхэмЛено, Тете (Кастань, 75), Рим, Басси, Робинсон, Рид (Винисиус, 90), Уилсон (Кэрни, 62), Перейра (Виллиан, 62), Пальинья, Ивоби (Декордова-Рид, 75), Хименес.

Фото: Gettyimages/Clive Brunskill / Staff; East News; IMAGO/Mark Cosgrove/News Images /Global Look Press

13 комментариев
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В чемпионский сезон вроде тоже постоянно в концовке дожимали
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Игра - офигенная, супеи голы, супер победа! Но как же я разочарован Келлехекром. Уже 2й матч подряд, когда он играет, - дно в воротах, к сожалению...
+5
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Лучший клуб мира и короли камбэков!
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https://twitter.com/OptaJoe/status/1731345201015218597

80 - Fulham went 3-2 ahead through Bobby De Cordova-Reid in the 80th minute – the latest Liverpool have ever fallen behind in a Premier League match that they went on to win. Drama.

Правильный перевод:
Гол "Фулхэма", забитый на 80-й минуте, – самый поздний гол в ворота "Ливерпуля" (за всю историю АПЛ), после которого "Ливерпуль" проигрывал, но все-таки выиграл матч.
+4
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+4
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как это может быть первой победой в АПЛ с 80-й минуты? А Ньюкасл-Ливерпуль 1-2?
+1
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1й гол по араву нужно было записывать нс Трента. Справедливо для него и не обидно для Лено, который точно не виноват при таком крутом исполнении
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Комментарий удален пользователем
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эндо уже забивал, в ле
трент второй матч в адидас и второй матч лучший на поле
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Ливерпуль Боруссия
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У Эндо первый гол в АПЛ, а в целом за клуб он уже забивал, в ЛЕ
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Крутой тур получился....все матчи на нервах.....
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Клопп все такие потерял свои очки, после такой игры)
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Ответ Quinlan Scott
Лучший клуб мира и короли камбэков!
Разве не Реал короли камбэков?
+1
-1
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Ответ reppandik
Комментарий удален пользователем
в этом же сезоне была победа над Ньюкаслом 1-2.
Нуньес (81’ 90’)
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