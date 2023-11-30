Фото дня. Хоселу извинился перед фанатами «Реала» после гола – за промахи

Очень много запорол с «Наполи».

«Реал» прибил «Наполи» голом Хоселу на последних минутах – испанский форвард сделал 4:2.

И отпраздновал необычно: извинился перед фанатами. За то, что долго промахивался в очевидных голевых моментах.

Забил в совсем простой ситуации.

Воспользовался свободой и замкнул прострел Джуда Беллингема на дальней штанге.

А до этого правда были убойные моменты?

Вполне. Если бы «Реал» не выиграл, а победа была бы нужна, можно было бы винить Хоселу.

62’ – Ферлан Менди с фланга подал на дальнюю, но Хоселу не подстроился и промазал из вратарской.

78’ – Родриго прошел по флангу и прострелил на Хоселу, после рикошета мяч поднялся в воздух, а нападающий оказался перед пустым углом. Опять промахнулся – хотя здесь подстроиться было труднее, чем в прошлом эпизоде.

79’ – сразу следом Хоселу не попал вот отсюда.

А потом еще два нереализованных шанса штрафной, когда слабо бил во вратаря и выше.

Хорошо хоть забил на 94-й – за старание и раскаяние фанаты наверняка простят.

Фото: eastnews.ru/Manu Fernandez