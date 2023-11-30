Фото дня. Хоселу извинился перед фанатами «Реала» после гола – за промахи
Очень много запорол с «Наполи».
«Реал» прибил «Наполи» голом Хоселу на последних минутах – испанский форвард сделал 4:2.
И отпраздновал необычно: извинился перед фанатами. За то, что долго промахивался в очевидных голевых моментах.
Забил в совсем простой ситуации.
Воспользовался свободой и замкнул прострел Джуда Беллингема на дальней штанге.
А до этого правда были убойные моменты?
Вполне. Если бы «Реал» не выиграл, а победа была бы нужна, можно было бы винить Хоселу.
62’ – Ферлан Менди с фланга подал на дальнюю, но Хоселу не подстроился и промазал из вратарской.
78’ – Родриго прошел по флангу и прострелил на Хоселу, после рикошета мяч поднялся в воздух, а нападающий оказался перед пустым углом. Опять промахнулся – хотя здесь подстроиться было труднее, чем в прошлом эпизоде.
79’ – сразу следом Хоселу не попал вот отсюда.
А потом еще два нереализованных шанса штрафной, когда слабо бил во вратаря и выше.
Хорошо хоть забил на 94-й – за старание и раскаяние фанаты наверняка простят.
«Арсенал» отомстил «Лансу» – пятеркой в первом тайме! Впервые в истории – разными игроками
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 9 Симеоне, 1:1 – 11 Родриго, 2:1 – 22 Беллингем, 2:2 – 47 Замбо-Ангисса, 3:2 – 84 Пас, 4:2 – 90 Хоселу.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Начо, 87), Кроос, Себальос (Хоселу, 57), Вальверде, Беллингем, Браим Диас (Пас, 65), Родриго (Васкес, 87).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус (Дзаноли, 87), Лоботка (Распадори, 87), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Каюсте, 78), Кварацхелия, Симеоне (Осимхен, 46).
Фото: eastnews.ru/Manu Fernandez
Бензема и Игуаин тож чудили в отдельных матчах (особенно раньше)
Чуть спокойнее Хоселу надо быть, сильно спешит (как в моменте, где головой ударил, хотя мог принять и в пустые решать)
Главное, здорово открывается, здорово находит моменты - хладнокровности прибавит и будет ок
Надеюсь, все промахи останутся в этом матче, дальше начнёт забивать (как тот же Родриго с начала сезона чудил и лупил в соперника/тянул, а матчей 5 как вдруг полетел, будем надеяться и на Хоселу)
момент, где он через себя бьёт с угла, реально?) убойный?))
ещё в одном моменте был очень не удобный отскок для удара. по факту получается, что реальных было всего два, которые должен был забивать.
А вот Карим порол просто невероятное количество моментов до последних сезонов, просто ужас. Особенно в глаза бросалось на фоне Рона и Бэйла, хоть он и был "верным оруженосцем".
Человека, кому за последние 20 лет в составе Реала свистели на СБ чаще я не помню.
Ну да не суть, провальный матч случился, у всех бывает.
И да, если что, я провалами не считаю отдельные моменты, если вы вдруг меня поняли неправильно. У Хоселу в целом матч не задался, дело не только в реализации, хотя она, конечно, антизрелищности и минусов в статистику добавила сильнее всего. Игр, в которых будет много "100% моментов", как вы выразились, не будет никогда. Вот эти самые полумоменты, или даже четвертьмоменты, и нужно реализовывать. И да, конкретно вчера вечером сыграл накопительный эффект - удар через себя не в счёт, там очень трудно было. Если бы вышло - была бы красота. Дело в том, что Хоселу - как раз форвард-столб в штрафной, прямые задачи которого ограничиваются "замкнуть головой" или "замкнуть ударом", а остальное уже идёт приятным бонусом, если оно есть. До таких мяч доходит не так часто, поскольку они сами его не ищут, это не Бензема. Приходит только то, что создадут - остаётся реализовать, и это форвард такого плана должен уметь околоидеально, т.к. это практически единственный его скилл. Со своей задачей Мато не справился. При этом, опять же, я его не хороню. По моим коментам, надеюсь, это было понятно. Чёрные дни бывают у всех.
Дальше гол он забил. То есть, это то за фейл нельзя считать. Получается, остался один нереализованный момент. Я честно не помню че это за момент, когда он коленом не подстроился. Но готов представить, что это реально он должен был забивать. Но тогда получается, что из двух верных моментов он реализовал один. Не так плохо.
Мне кажется, для него это просто была та игра, когда у него не было много 100% моментов, но были вот эти полумоменты, в каждом из которых не зазорно промазать, но когда их много, то создаётся вот этот накопительный эффект и начинаешь уже думать " ну чеж он не забивает то все?"
В общем, я бы сказал, что претензии именно в том, что в паре моментов можно было отдать передачу вместо удара, но к самим ударам вопросов нет, шансы даже не 25%ные..
взять например по xG, то если вынести за скобки тот самый сезон 17-18, то Бензема в плюсе
Хоселу - молодец, видно, что старается и очень переживает за свой результат и результат команды! Настоящий трудяга! Мои лучи поддержки ему!