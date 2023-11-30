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Фото дня. Хоселу извинился перед фанатами «Реала» после гола – за промахи

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Хоселу Хоселу
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Очень много запорол с «Наполи».

«Реал» прибил «Наполи» голом Хоселу на последних минутах – испанский форвард сделал 4:2.

И отпраздновал необычно: извинился перед фанатами. За то, что долго промахивался в очевидных голевых моментах.

Забил в совсем простой ситуации.

Воспользовался свободой и замкнул прострел Джуда Беллингема на дальней штанге.

А до этого правда были убойные моменты?

Вполне. Если бы «Реал» не выиграл, а победа была бы нужна, можно было бы винить Хоселу.

62’ – Ферлан Менди с фланга подал на дальнюю, но Хоселу не подстроился и промазал из вратарской.

78’ – Родриго прошел по флангу и прострелил на Хоселу, после рикошета мяч поднялся в воздух, а нападающий оказался перед пустым углом. Опять промахнулся – хотя здесь подстроиться было труднее, чем в прошлом эпизоде.

79’ – сразу следом Хоселу не попал вот отсюда.

А потом еще два нереализованных шанса штрафной, когда слабо бил во вратаря и выше.

Хорошо хоть забил на 94-й – за старание и раскаяние фанаты наверняка простят.

«Арсенал» отомстил «Лансу» – пятеркой в первом тайме! Впервые в истории – разными игроками

Реал Мадрид Испания – Наполи Италия 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Симеоне, 1:1 – 11 Родриго, 2:1 – 22 Беллингем, 2:2 – 47 Замбо-Ангисса, 3:2 – 84 Пас, 4:2 – 90 Хоселу.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Начо, 87), Кроос, Себальос (Хоселу, 57), Вальверде, Беллингем, Браим Диас (Пас, 65), Родриго (Васкес, 87).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус (Дзаноли, 87), Лоботка (Распадори, 87), Зелиньски (Элмаз, 65), Замбо-Ангисса, Политано (Каюсте, 78), Кварацхелия, Симеоне (Осимхен, 46).
Предупреждения:
Зелиньски (49), Каюсте (90).

Фото: eastnews.ru/Manu Fernandez

34 комментария
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King_X
Да просто не в форме сейчас и сильно переживает (тем более под конец карьеры вернулся в клуб)
Бензема и Игуаин тож чудили в отдельных матчах (особенно раньше)

Чуть спокойнее Хоселу надо быть, сильно спешит (как в моменте, где головой ударил, хотя мог принять и в пустые решать)
Главное, здорово открывается, здорово находит моменты - хладнокровности прибавит и будет ок

Надеюсь, все промахи останутся в этом матче, дальше начнёт забивать (как тот же Родриго с начала сезона чудил и лупил в соперника/тянул, а матчей 5 как вдруг полетел, будем надеяться и на Хоселу)
+60
-6
+54
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Sorpos
В целом согласен, что он должен был забить больше, но прям "убойных" было не так много. Поэтому надо смотреть на видео, а не фото.
момент, где он через себя бьёт с угла, реально?) убойный?))
ещё в одном моменте был очень не удобный отскок для удара. по факту получается, что реальных было всего два, которые должен был забивать.
+17
-3
+14
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arspurs9
Ответ King_X
Да просто не в форме сейчас и сильно переживает (тем более под конец карьеры вернулся в клуб) Бензема и Игуаин тож чудили в отдельных матчах (особенно раньше) Чуть спокойнее Хоселу надо быть, сильно спешит (как в моменте, где головой ударил, хотя мог принять и в пустые решать) Главное, здорово открывается, здорово находит моменты - хладнокровности прибавит и будет ок Надеюсь, все промахи останутся в этом матче, дальше начнёт забивать (как тот же Родриго с начала сезона чудил и лупил в соперника/тянул, а матчей 5 как вдруг полетел, будем надеяться и на Хоселу)
Ну Игуаин еще ладно, провел мало времени, у него была основная проблема - трусость. Он отказывался играть быстро и в одно, всегда требовалось принять, подумать, посмотреть. Так нельзя в топ-клубе.
А вот Карим порол просто невероятное количество моментов до последних сезонов, просто ужас. Особенно в глаза бросалось на фоне Рона и Бэйла, хоть он и был "верным оруженосцем".
Человека, кому за последние 20 лет в составе Реала свистели на СБ чаще я не помню.
+20
-8
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Сергей Богатырёв
Я даже полез гуглить, не играл ли он за Наполи, раз так скромно празднует.
+9
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+9
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ZamoRano
Ответ Виктор Никитин
про Бензема выдумки, реально плохая реализация у него была лишь 1 сезоне, а моменты запарывают все подряд.. даже Роналду взять например по xG, то если вынести за скобки тот самый сезон 17-18, то Бензема в плюсе
Я смотрел все сезоны Бензема и в целом я его поклонник, но говорить. что он порол только в одном сезоне - это смешно, реально смешно)))) Бензин по сути порол в каждом сезоне как минимум до ухода Криша.
+10
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xDe xDe
Да, Хоселу сегодня должен был идти на хет-трик, ему убойные моменты создавали. Видно и по лицу, и по поведению, как нервничает. Очень кстати Джуд ему смог передачу вырезать - забил, не стал праздновать, извинился. А Джуд его ещё и перед публикой поддержал, пихнув к трибуне праздновать, пусть испанец и смог только вяло руки поднять. Ну ничего, закончилось на мажорной ноте, теперь провальный матч все забудут.
+8
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Dragnil
Ответ arspurs9
Ну Игуаин еще ладно, провел мало времени, у него была основная проблема - трусость. Он отказывался играть быстро и в одно, всегда требовалось принять, подумать, посмотреть. Так нельзя в топ-клубе. А вот Карим порол просто невероятное количество моментов до последних сезонов, просто ужас. Особенно в глаза бросалось на фоне Рона и Бэйла, хоть он и был "верным оруженосцем". Человека, кому за последние 20 лет в составе Реала свистели на СБ чаще я не помню.
Игуаин провел в клубе 7 лет. Это мало?
+3
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Twisted Fate
С натяжкой первый момент, в котором мяч отскочил в колено можно назвать явным, остальное притянутые за уши якобы они явные, особенно где через себя бил, ага как же каждый второй такие забивает.
+3
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Sorpos
Ответ King_X
Да просто не в форме сейчас и сильно переживает (тем более под конец карьеры вернулся в клуб) Бензема и Игуаин тож чудили в отдельных матчах (особенно раньше) Чуть спокойнее Хоселу надо быть, сильно спешит (как в моменте, где головой ударил, хотя мог принять и в пустые решать) Главное, здорово открывается, здорово находит моменты - хладнокровности прибавит и будет ок Надеюсь, все промахи останутся в этом матче, дальше начнёт забивать (как тот же Родриго с начала сезона чудил и лупил в соперника/тянул, а матчей 5 как вдруг полетел, будем надеяться и на Хоселу)
головой когда он бил, вратарь уже двигался на позицию + защитник. если бы принял мяч, то никаких пустых ворот не было бы уже. посмотрите повтор
+2
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xDe xDe
Ответ Sorpos
В целом согласен, что он должен был забить больше, но прям "убойных" было не так много. Поэтому надо смотреть на видео, а не фото. момент, где он через себя бьёт с угла, реально?) убойный?)) ещё в одном моменте был очень не удобный отскок для удара. по факту получается, что реальных было всего два, которые должен был забивать.
Да даже не считая того удара через себя, где вообще удивительно, что Хоселу успел сложиться для акцентированного удара, пусть и мимо. В том моменте, когда коленом пробил выше, можно было подстроиться удачнее. Плюс удар головой в пустые ворота, и Хоселу вообще никто не мешал. Плюс гол с передачи Джуда. Вот и готовый хет-трик.
Ну да не суть, провальный матч случился, у всех бывает.
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Дмитрий Рабко
Молодец парень, старается. Заслуживает уважения.
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Аврал
Увы,Хеселу не уровень напада Реала.Я понимаю все моменты Переса(уход Бензема,кидок Мбаппе,стадион..)Но входить с таким игроком в сезон-не серьёзно.
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Provocadeur07
Ответ King_X
Да просто не в форме сейчас и сильно переживает (тем более под конец карьеры вернулся в клуб) Бензема и Игуаин тож чудили в отдельных матчах (особенно раньше) Чуть спокойнее Хоселу надо быть, сильно спешит (как в моменте, где головой ударил, хотя мог принять и в пустые решать) Главное, здорово открывается, здорово находит моменты - хладнокровности прибавит и будет ок Надеюсь, все промахи останутся в этом матче, дальше начнёт забивать (как тот же Родриго с начала сезона чудил и лупил в соперника/тянул, а матчей 5 как вдруг полетел, будем надеяться и на Хоселу)
Бензема и реализация — это вообще отдельная песня. Такого мазилы в Реале давно не было, потом правда что-то переклинило и 2 последних года он провел в порядке. Однако, даже с его реализацией наколотил не мало)
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mr_simpson
Ответ Аврал
Увы,Хеселу не уровень напада Реала.Я понимаю все моменты Переса(уход Бензема,кидок Мбаппе,стадион..)Но входить с таким игроком в сезон-не серьёзно.
Голодный до побед игрок в клубе своей мечты - такой типаж может многое.
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Никита Бурцев
Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет
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xDe xDe
Ответ Forza
Я вообще не считаю, что удар головой можно считать за какой то провал. Если посмотреть на видео( хотя и на фото видно) мяч летит слишком высоко для того чтобы его принимать на грудь, а рядом защитник Наполи. Это значит, если бы он отбросил бы головой вперед мяч легонько под удар то его бы накрыли. 22 номер по моему неаполитанцев. То есть, единственный вариант был бить головой по высоко летящему мячу с 11 метровой отметки в верхний угол ворот. Я уверен, что средняя реализация такого удара у игроков Ла Лиги будет меньше 50%. Это только кажется легким. Дальше гол он забил. То есть, это то за фейл нельзя считать. Получается, остался один нереализованный момент. Я честно не помню че это за момент, когда он коленом не подстроился. Но готов представить, что это реально он должен был забивать. Но тогда получается, что из двух верных моментов он реализовал один. Не так плохо. Мне кажется, для него это просто была та игра, когда у него не было много 100% моментов, но были вот эти полумоменты, в каждом из которых не зазорно промазать, но когда их много, то создаётся вот этот накопительный эффект и начинаешь уже думать " ну чеж он не забивает то все?"
Про колено - подача шла оттуда же, что и голевая от Джуда. Не помню точно, от Менди, может быть. Там испанец пробил с пары метров выше перекладины.
И да, если что, я провалами не считаю отдельные моменты, если вы вдруг меня поняли неправильно. У Хоселу в целом матч не задался, дело не только в реализации, хотя она, конечно, антизрелищности и минусов в статистику добавила сильнее всего. Игр, в которых будет много "100% моментов", как вы выразились, не будет никогда. Вот эти самые полумоменты, или даже четвертьмоменты, и нужно реализовывать. И да, конкретно вчера вечером сыграл накопительный эффект - удар через себя не в счёт, там очень трудно было. Если бы вышло - была бы красота. Дело в том, что Хоселу - как раз форвард-столб в штрафной, прямые задачи которого ограничиваются "замкнуть головой" или "замкнуть ударом", а остальное уже идёт приятным бонусом, если оно есть. До таких мяч доходит не так часто, поскольку они сами его не ищут, это не Бензема. Приходит только то, что создадут - остаётся реализовать, и это форвард такого плана должен уметь околоидеально, т.к. это практически единственный его скилл. Со своей задачей Мато не справился. При этом, опять же, я его не хороню. По моим коментам, надеюсь, это было понятно. Чёрные дни бывают у всех.
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Sergy Grand
даже после матча ходил очень грустный. очень жаль его, видно что старается
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Ivang King
Бывают конечно неудачные дни, но когда ты играешь в таком клубе, минимум 1 из 3 железных моментов обязан забивать, и то если ты не основной игрок, ладно мажет, больше не понравилось решение, когда можно было бы подработать и с большей вероятностью реализовать, ладно, забил и на том спасибо Джуду ))) нравится мне он как человек, но как игрок не очень мягко говоря.
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Иван Прошкин
да уж накосячил он конкретно...
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Yavich
Когда (если) Барколя забьет за ПСЖ, должен вокруг стадиона круг на коленях проползти.
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Булат Кошкимбаев
Ответ Sorpos
В целом согласен, что он должен был забить больше, но прям "убойных" было не так много. Поэтому надо смотреть на видео, а не фото. момент, где он через себя бьёт с угла, реально?) убойный?)) ещё в одном моменте был очень не удобный отскок для удара. по факту получается, что реальных было всего два, которые должен был забивать.
Просто он бил так, что вообще подобным ударом забить невозможно. Иногда вообще по воробьям.
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arspurs9
Ответ Dragnil
Игуаин провел в клубе 7 лет. Это мало?
Ну я сравнивал с 14 сезонами Карима
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Forza
Ответ xDe xDe
Да даже не считая того удара через себя, где вообще удивительно, что Хоселу успел сложиться для акцентированного удара, пусть и мимо. В том моменте, когда коленом пробил выше, можно было подстроиться удачнее. Плюс удар головой в пустые ворота, и Хоселу вообще никто не мешал. Плюс гол с передачи Джуда. Вот и готовый хет-трик. Ну да не суть, провальный матч случился, у всех бывает.
Я вообще не считаю, что удар головой можно считать за какой то провал. Если посмотреть на видео( хотя и на фото видно) мяч летит слишком высоко для того чтобы его принимать на грудь, а рядом защитник Наполи. Это значит, если бы он отбросил бы головой вперед мяч легонько под удар то его бы накрыли. 22 номер по моему неаполитанцев. То есть, единственный вариант был бить головой по высоко летящему мячу с 11 метровой отметки в верхний угол ворот. Я уверен, что средняя реализация такого удара у игроков Ла Лиги будет меньше 50%. Это только кажется легким.

Дальше гол он забил. То есть, это то за фейл нельзя считать. Получается, остался один нереализованный момент. Я честно не помню че это за момент, когда он коленом не подстроился. Но готов представить, что это реально он должен был забивать. Но тогда получается, что из двух верных моментов он реализовал один. Не так плохо.

Мне кажется, для него это просто была та игра, когда у него не было много 100% моментов, но были вот эти полумоменты, в каждом из которых не зазорно промазать, но когда их много, то создаётся вот этот накопительный эффект и начинаешь уже думать " ну чеж он не забивает то все?"
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Greg Jackson
Ответ Виктор Никитин
это абсурд из анекдотов и статистика это не подтверждает
Кто-то смотрел футбол, а ты статистику. Любой кто видел Бензкма на протяжении всей карьеры подтвердит что он из убойных позиций забивал лишь четверть максимум я говорю про 100-ые момент. Лишь под конец карьеры его прорвало.
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Kolonoskop
Ответ Real_v_dushe
До выхода Хоселу у нас вообще с моментами у ворот Наполи было напряжённо во втором тайме, если кто не заметил, а с ним они стали появляться один за другим. Да, он всё не мог забить, но не такие уж и простые были моменты: надо было либо очень точно попасть в определённый угол ворот, как вот его удар головой, либо подстроится под непростой мяч. Лучше бы написали, что Хоселу забил свой 20 гол за этот календарный год.
Как бы моменты не самый очевидные были, когда пас от Менди был, хз как там можно было подстроиться, если бы там забил, то это скорее было бы везением.. С головой тоже - какие на фиг пустые ворота, автор похоже очень далек от футбола.. С ударом через себя, там косяк не в ударе.а скорее в том, что надо было на Биллингема скинуть.. Как и с ударом с ходу выше ворот.. По больше части только один адекватный момент был - со слабым ударом после паса Джуда.

В общем, я бы сказал, что претензии именно в том, что в паре моментов можно было отдать передачу вместо удара, но к самим ударам вопросов нет, шансы даже не 25%ные..
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Real_v_dushe
Ответ Provocadeur07
Бензема и реализация — это вообще отдельная песня. Такого мазилы в Реале давно не было, потом правда что-то переклинило и 2 последних года он провел в порядке. Однако, даже с его реализацией наколотил не мало)
Бензема не был мазилой, у него 11 сезонов из 14 с 20+ голами. Просто от него неадекваты требовали уровня Роналду, это на фоне Роналду он выглядил хуже по реализации. Но это на фоне всего остального он был всегда в порядке, поэтому он второй бомбардир в истории клуба.
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Виктор Никитин
Ответ arspurs9
Ну Игуаин еще ладно, провел мало времени, у него была основная проблема - трусость. Он отказывался играть быстро и в одно, всегда требовалось принять, подумать, посмотреть. Так нельзя в топ-клубе. А вот Карим порол просто невероятное количество моментов до последних сезонов, просто ужас. Особенно в глаза бросалось на фоне Рона и Бэйла, хоть он и был "верным оруженосцем". Человека, кому за последние 20 лет в составе Реала свистели на СБ чаще я не помню.
про Бензема выдумки, реально плохая реализация у него была лишь 1 сезоне, а моменты запарывают все подряд.. даже Роналду

взять например по xG, то если вынести за скобки тот самый сезон 17-18, то Бензема в плюсе
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Кэдди Бэйла
Хоселу зря недооценивают, глядя на его невзрачную по клубной истории карьеру: в прошедшем сезоне в тонущем Эспаньоле в каждом матче находил гол из ничего зачастую, реализовывал прилично те крохи, которая оборонительная по задумке тренера, но не по цифрам команда создавала. Скорее, он сам от себя много требует в связи с переходом в клуб мечты и лишняя нервозность мешает забивать больше, по ходу сезона выправит этот огрех
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JENNINGS
Понятно, что игрок не суперэлитного уровня, но опция на сезон - окей
Хоселу - молодец, видно, что старается и очень переживает за свой результат и результат команды! Настоящий трудяга! Мои лучи поддержки ему!
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Рашпель793
То, что моменты находит это уже хорошо. А стабильно голы ещё придут. Ну и давайте уж начистоту, от него вообще особо много не ждали и игрок явно не уровня Реала. Но старается и в целом симпатию по-человечески вызывает.
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Е.Р.
жалко этого добряка
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Real_v_dushe
До выхода Хоселу у нас вообще с моментами у ворот Наполи было напряжённо во втором тайме, если кто не заметил, а с ним они стали появляться один за другим. Да, он всё не мог забить, но не такие уж и простые были моменты: надо было либо очень точно попасть в определённый угол ворот, как вот его удар головой, либо подстроится под непростой мяч. Лучше бы написали, что Хоселу забил свой 20 гол за этот календарный год.
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nurikkkk
Фанаты его поддерживали аплодисментами после промахов. Это нереально круто!
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