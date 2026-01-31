«Балтика» просматривает защитника ЦСКА Рядно и хавбека «Пансерраикоса» Румянцева
Защитник ЦСКА Михаил Рядно может перейти в «Балтику».
Калининградцы просматривают 20-летнего игрока на сборе в Турции.
Также в расположении «Балтики» находятся полузащитник греческого «Пансерраикоса» Виктор Румянцев и хавбек Георгий Макаров из «Динамо» Санкт-Петербург.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39907 голосов
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Балтики»
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Напомните, кому она проиграла в первом круге?