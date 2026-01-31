«Балтика» просматривает защитника ЦСКА Рядно и хавбека «Пансерраикоса» Румянцева

Защитник ЦСКА Михаил Рядно может перейти в «Балтику».

Калининградцы просматривают 20-летнего игрока на сборе в Турции.

Также в расположении «Балтики» находятся полузащитник греческого «Пансерраикоса » Виктор Румянцев и хавбек Георгий Макаров из «Динамо» Санкт-Петербург.