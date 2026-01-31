  • Спортс
41

«Балтика» просматривает защитника ЦСКА Рядно и хавбека «Пансерраикоса» Румянцева

Защитник ЦСКА Михаил Рядно может перейти в «Балтику».

Калининградцы просматривают 20-летнего игрока на сборе в Турции.

Также в расположении «Балтики» находятся полузащитник греческого «Пансерраикоса» Виктор Румянцев и хавбек Георгий Макаров из «Динамо» Санкт-Петербург.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Виктор Румянцев
41 комментарий
Рядно жалко, на его позицию есть Мойзес и Круговой, а следующий в очереди - Гайич. Шансы заиграть в ЦСКА пока не просматриваются. Надо рассматривать варианты.
Ответ Hilperico
Рядно жалко, на его позицию есть Мойзес и Круговой, а следующий в очереди - Гайич. Шансы заиграть в ЦСКА пока не просматриваются. Надо рассматривать варианты.
Странно что его не пробуют на позиции цз, хотя он там играл и габаритов хватает
Ответ e34
Странно что его не пробуют на позиции цз, хотя он там играл и габаритов хватает
Кроме габаритов, ЦЗ нужно иметь мозги. Это фланговому бегунку они не нужны, там задача простая, пробежал по флангу и навесил в центр штрафной.
Балтика на коне
Ответ Skip
Балтика на коне
Она его весной оседлает и довольно крупно...
Ответ Lange
Она его весной оседлает и довольно крупно...
А кого именно она уже "крупно оседлала"? Сдается мне, что никого. Выигрывала на жилах. Это не будет продолжаться бесконечно.
Напомните, кому она проиграла в первом круге?
Через год продадут в 10 раз дороже)
Ответ Кино Музыка
Через год продадут в 10 раз дороже)
Через год они будут стоять в зоне вылета, как и любой такой успешный дебютант
Ответ Макс Фет
Через год они будут стоять в зоне вылета, как и любой такой успешный дебютант
угу, их летом раздербанят по клубам
Если Рядно выстрелит в Балтике , то будет просто прекрасно. Дай Бог
Смотрел игру с трибуны. Никакого фола на Саусе и тем более наступа даже близко не было, все твои фантазии, даже в ЭСК подтвердили, а предъявлять вратарю за поражение из-за выноса в аут это клиника. В футбол нужно было играть просто
Ответ Shuller18
Смотрел игру с трибуны. Никакого фола на Саусе и тем более наступа даже близко не было, все твои фантазии, даже в ЭСК подтвердили, а предъявлять вратарю за поражение из-за выноса в аут это клиника. В футбол нужно было играть просто
На повторах всё очевидно. Аргументы уровня «видел с трибуны» — это странно. ЭСК вроде и гол Мусаева Оренбургу подтвердил. Считать, что его вынос в аут не повлиял на результат — тоже странно, ведь если бы он поймал мяч, то матч бы закончился. ЦСКА не играл в футбол с Махачкалой и Оренбургом, но выиграл.
Ответ Александр Худобин_1116329546
На повторах всё очевидно. Аргументы уровня «видел с трибуны» — это странно. ЭСК вроде и гол Мусаева Оренбургу подтвердил. Считать, что его вынос в аут не повлиял на результат — тоже странно, ведь если бы он поймал мяч, то матч бы закончился. ЦСКА не играл в футбол с Махачкалой и Оренбургом, но выиграл.
Да, все очевидно, никакого фола ни у Кругового, ни у Мусаева не было. У ЦСКА скорее не получалась игра с Махачкалой и Оренбургом, но мы не скатывались в уличную драку как Балтика, разные вещи.
Балтика - сюрприз первой половины сезона РПЛ. Перед началом второй - интрига с этим клубом остается.
