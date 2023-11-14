77 ударов (или даже 81!) нанесла Бразилия за матч ЧМ до 17 лет. Что это вообще такое?
Каааааак?
Факт, который не укладывается в голове – у Бразилии 77 ударов за один матч с Новой Каледонией на чемпионате мира U17.
Закончили 9:0.
Это данные ФИФА. Но по версии статистической модели Opta там и вовсе 81 удар – такой доминации позавидует даже Микель Артета.
Еще немного статистики:
● Цифры по ударам после первого тайма: 45-0.
● В створе прилетело 23 удара, у вратаря Николаса Куртана 7 сэйвов.
● На двоих команды били 86 раз – то есть в среднем почти по удару в минуту.
Бразильцы поставили рекорд турнира по ударам за матч. Предыдущий – 41 удар сборной Камеруна против Новой Зеландии в 2013-м.
Какая-то фантастика!
Как Новая Каледония вообще попала на ЧМ?
Новая Каледония – заморская территория Франции, расположеная в Тихом океане. Представлена крупным одноименным островом и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана – в Меланезии.
Население на 2009 год – примерно 250 тысяч человек.
Новая Каледония вошла в ФИФА в 2004-м. Еще до этого команда участвовала в Кубке наций Океании и даже два раза заняла третье место. С момента вхождения в ФИФА взяли два серебра в 2008 и 2012 годах, а также бронзовую медаль в 2016-м.
Взрослая сборная ни разу не играла на чемпионатах мира, так как не может пройти отбор в Океании. А вот молодежка проходит и играет на ЧМ уже во второй раз – в 2017-м вылетели из группы с Францией, Японией (с ними даже сыграли вничью) и Гондурасом.
Отобраться на ЧМ-2023 Новой Каледонии помог чемпионат Конфедерации Океании до 17 лет, который проходил на Фиджи в январе. Там заняли второе место: в плей-офф обыграли Самоа и Таити, а в финале уступили Новой Зеландии (0:1).
Что еще интересного на ЧМ?
Турнир проходит в Индонезии с 10 ноября по 4 декабря. Там 24 команды.
Группа A: Индонезия, Марокко, Эквадор, Панама
Группа B: Испания, Мали, Канада, Узбекистан
Группа C: Бразилия, Англия, Иран, Новая Каледония
Группа D: Аргентина, Япония, Польша, Сенегал
Группа E: Франция, Южная Корея, США, Буркина-Фасо
Группа F: Германия, Мексика, Венесуэла, Новая Зеландия
В плей-офф уходят по две команды из группы плюс еще четыре лучшие с третьих мест. Бразильцы – действующие чемпионы мира, хотя в первом туре проиграли Ирану 2:3.
А вот Новая Каледония проиграла Англии 0:10, там по удара тоже было весело 2:40! Еще из интересного: Узбекистан начал с 0:3 от Мали – играют на юношеском ЧМ в третий раз, а в 2011-м даже добирались до четвертьфинала.
Был и громкий скандал: например, из сборной Польши исключили четырех игроков, они напились на Бали. Но ФИФА не разрешила их заменить. Теперь некем играть.
Напились на Бали – и получили бан. Теперь Польше U-17 некем играть на ЧМ
Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela; AFP/THEO ROUBY
7 сейвов
9 голов
Я даже не уверен, что можно сказать, что Бразилия провела хороший матч. Возможно, это худшая реализация в истории
Друзья, пожалуйста, дочитывайте статью, вроде бы тут не так много текста
Надо превышать 15-процентный барьер, а то как-то несерьёзно.