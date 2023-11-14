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77 ударов (или даже 81!) нанесла Бразилия за матч ЧМ до 17 лет. Что это вообще такое?

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Каааааак?

Факт, который не укладывается в голове – у Бразилии 77 ударов за один матч с Новой Каледонией на чемпионате мира U17.

Закончили 9:0.

Это данные ФИФА. Но по версии статистической модели Opta там и вовсе 81 удар – такой доминации позавидует даже Микель Артета.

Еще немного статистики:

● Цифры по ударам после первого тайма: 45-0.

● В створе прилетело 23 удара, у вратаря Николаса Куртана 7 сэйвов.

● На двоих команды били 86 раз – то есть в среднем почти по удару в минуту.

Бразильцы поставили рекорд турнира по ударам за матч. Предыдущий – 41 удар сборной Камеруна против Новой Зеландии в 2013-м.

Какая-то фантастика!

Как Новая Каледония вообще попала на ЧМ?

Новая Каледония – заморская территория Франции, расположеная в Тихом океане. Представлена крупным одноименным островом и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана – в Меланезии.

Население на 2009 год – примерно 250 тысяч человек.

Новая Каледония вошла в ФИФА в 2004-м. Еще до этого команда участвовала в Кубке наций Океании и даже два раза заняла третье место. С момента вхождения в ФИФА взяли два серебра в 2008 и 2012 годах, а также бронзовую медаль в 2016-м.

Взрослая сборная ни разу не играла на чемпионатах мира, так как не может пройти отбор в Океании. А вот молодежка проходит и играет на ЧМ уже во второй раз – в 2017-м вылетели из группы с Францией, Японией (с ними даже сыграли вничью) и Гондурасом.

Отобраться на ЧМ-2023 Новой Каледонии помог чемпионат Конфедерации Океании до 17 лет, который проходил на Фиджи в январе. Там заняли второе место: в плей-офф обыграли Самоа и Таити, а в финале уступили Новой Зеландии (0:1).

Что еще интересного на ЧМ?

Турнир проходит в Индонезии с 10 ноября по 4 декабря. Там 24 команды.

Группа A: Индонезия, Марокко, Эквадор, Панама

Группа B: Испания, Мали, Канада, Узбекистан

Группа C: Бразилия, Англия, Иран, Новая Каледония

Группа D: Аргентина, Япония, Польша, Сенегал

Группа E: Франция, Южная Корея, США, Буркина-Фасо

Группа F: Германия, Мексика, Венесуэла, Новая Зеландия

В плей-офф уходят по две команды из группы плюс еще четыре лучшие с третьих мест. Бразильцы – действующие чемпионы мира, хотя в первом туре проиграли Ирану 2:3.

А вот Новая Каледония проиграла Англии 0:10, там по удара тоже было весело 2:40! Еще из интересного: Узбекистан начал с 0:3 от Мали – играют на юношеском ЧМ в третий раз, а в 2011-м даже добирались до четвертьфинала.

Был и громкий скандал: например, из сборной Польши исключили четырех игроков, они напились на Бали. Но ФИФА не разрешила их заменить. Теперь некем играть.

Напились на Бали – и получили бан. Теперь Польше U-17 некем играть на ЧМ

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela; AFP/THEO ROUBY

12 комментариев

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alexei_toporov
81 удар
7 сейвов
9 голов

Я даже не уверен, что можно сказать, что Бразилия провела хороший матч. Возможно, это худшая реализация в истории
+40
-1
+39
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И. Сергей
Пусть лучше авторы объяснят, как Океания заимела 2 квалификационных места на мировом турнире для 24 команд.
+17
0
+17
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Tornado of Souls
Ответ alexei_toporov
81 удар 7 сейвов 9 голов Я даже не уверен, что можно сказать, что Бразилия провела хороший матч. Возможно, это худшая реализация в истории
Обычная реализация. Каждый третий удар в створ, на 9 ударов - 1 гол. Ну, чуть ниже среднего, да. Но по соотношению голы/хG вообще нормально.
+10
-1
+9
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Trash Talking
Ответ alexei_toporov
81 удар 7 сейвов 9 голов Я даже не уверен, что можно сказать, что Бразилия провела хороший матч. Возможно, это худшая реализация в истории
Наверняка ради прикола лупили издали или с центра поля. Короче говоря, маялись дурью, зная уровень соперника.
+6
0
+6
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Overkiller
Ответ Trash Talking
Наверняка ради прикола лупили издали или с центра поля. Короче говоря, маялись дурью, зная уровень соперника.
Да там на карте же даже видно - половина ударов с 20+ метров. У пацанов походу спор был - кто самый дальний и красивый положит )
+2
0
+2
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Шурик Шурик
Ответ И. Сергей
Пусть лучше авторы объяснят, как Океания заимела 2 квалификационных места на мировом турнире для 24 команд.
> Отобраться на ЧМ-2023 Новой Каледонии помог чемпионат Конфедерации Океании до 17 лет, который проходил на Фиджи в январе. Там заняли второе место: в плей-офф обыграли Самоа и Таити, а в финале уступили Новой Зеландии (0:1).

Друзья, пожалуйста, дочитывайте статью, вроде бы тут не так много текста
+3
-1
+2
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Н.Ф.
Процент реализации, так себе, около 11-ти.
Надо превышать 15-процентный барьер, а то как-то несерьёзно.
+2
-1
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krupin82
Население..... на 2009 год.Интнресно.А после этого в Новой Каледонии никто не рождался и не умирал??
+1
0
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Mbest77
Ответ И. Сергей
Пусть лучше авторы объяснят, как Океания заимела 2 квалификационных места на мировом турнире для 24 команд.
Похоже, что одна команда напрямую, другая через стыки. Но и тут интересно. Получается Каледония кого-то из Африки или Азии выбила в стыках? 🤔
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Bunyod Turgunov
Ответ Шурик Шурик
> Отобраться на ЧМ-2023 Новой Каледонии помог чемпионат Конфедерации Океании до 17 лет, который проходил на Фиджи в январе. Там заняли второе место: в плей-офф обыграли Самоа и Таити, а в финале уступили Новой Зеландии (0:1). Друзья, пожалуйста, дочитывайте статью, вроде бы тут не так много текста
Он задал нормальный вопрос. Это вы не поняли. Он говорит как Океания получила 2 квалификационных мест в мировом футболе если у них нет никакого результата в мировом первенстве. Думаю вы поняли
0
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