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Празднование Джуда – уже в истории «Реала». Винисиус тут фотограф, фиксирующий величие!

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Бренд Беллингема.

Джуд Беллингем в огне, новый пострадавший – «Наполи». Пробежав полполя, англичанин вывел «Реал» вперед (стало 2:1, закончили 3:2) – и перешел к новой традиции.

Раскинул руки в стороны. Подключился и Винисиус Жуниор – застыл в позе фотографа, снимающего звезду вечера.

Празднование Джуда уже стало элементом личного бренда. Откуда оно взялось? 

«Если честно, не знаю, откуда оно, – рассказывал Беллингем на днях. – Я начал делать так в Бирмингеме, потом дальше. Нет какой-то точной причины. Горд, что дети повторяют его».

На самом деле позу Беллингема повторяют не только дети. Например, одна из главных звезд мужского тенниса-2023 Карлос Алькарас после победы над Александром Зверевым в четвертьфинале US Open.

Александр Зинченко прямо перед Джудом выдал пародию – во время матча сборных Украины и Англии в квалификации Евро-2024.

Повторение празднования Беллингема уже стало в «Реале» флэшмобом. Вот Лукас Васкес.

Винисиус!

И весь «Сантьяго Бернабеу»!

Беллингем празднует с расставленными руками везде. Например, в Бильбао, забив «Атлетику», он встал в такой позе перед трибуной противника.

Красиво, но понравилось не всем. Сначала жест осудил игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс, затем подошел капитан басков Икер Муниаин и с укором произнес: «Здесь так не делают». Вдобавок еще и пригрозил пальцем.

Дальше проблем с празднованием не возникало. В матче с «Наполи» оно повторилось. И повторится еще много-много раз. Не пропустите красоту!

Шедевр Джуда! Прошел полполя, убрал последнего защитника одним движением

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Фото: Gettyimages.ru/Diego Souto/Quality Sport Images; IMAGO/www.imagephotoagency.it, www.imago-images.de/Global Look Press; кадры трансляции

10 комментариев

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Davron Mamadzhanov
Джуд однозначно войдёт в историю Реала 🤍
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AlexZya
Прямо сейчас выглядит лучшим игроком мира, причем с большим отрывом
+5
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VuNePonimaete
Ответ Sultan Nurbekov
Кака Мбаппе КриРо Джуд ….
Мбабло здесь каким боком?
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VuNePonimaete
Вини отличный матч провел. В моменте с голом разобрался идеально. Далеко не каждый бы смог так сыграть, Родриго например пульнул бы прямо во вратаря, а то и на трибуну за воротами
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#SharkTeam
Не сказать чтобы какая-то оригинальная поза
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Фауст
Ответ Sultan Nurbekov
Кака Мбаппе КриРо Джуд ….
Мба..кто? Таких у нас не водится.
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arspurs9
На данный момент вырисовывается отличная связка с Винисиусом. К ним бы еще адекватного центрального форварда, будет намек на убийство. Не BBC конечно, но тоже ничего
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Adeen
Ответ #SharkTeam
Не сказать чтобы какая-то оригинальная поза
Всё новое - это хорошо забытое старое.
Или же, учитывая современную реальность - немного подзабытое:)
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#SharkTeam
Ответ Adeen
Всё новое - это хорошо забытое старое. Или же, учитывая современную реальность - немного подзабытое:)
Да и на старое то непохоже. Просто к празднованию голов, ну такое. Роналду и тот не позволял такое
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