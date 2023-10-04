Празднование Джуда – уже в истории «Реала». Винисиус тут фотограф, фиксирующий величие!

Бренд Беллингема.

Джуд Беллингем в огне, новый пострадавший – «Наполи». Пробежав полполя, англичанин вывел «Реал» вперед (стало 2:1, закончили 3:2) – и перешел к новой традиции.

Раскинул руки в стороны. Подключился и Винисиус Жуниор – застыл в позе фотографа, снимающего звезду вечера.

Празднование Джуда уже стало элементом личного бренда. Откуда оно взялось?

«Если честно, не знаю, откуда оно, – рассказывал Беллингем на днях. – Я начал делать так в Бирмингеме, потом дальше. Нет какой-то точной причины. Горд, что дети повторяют его».

На самом деле позу Беллингема повторяют не только дети. Например, одна из главных звезд мужского тенниса-2023 Карлос Алькарас после победы над Александром Зверевым в четвертьфинале US Open.

Александр Зинченко прямо перед Джудом выдал пародию – во время матча сборных Украины и Англии в квалификации Евро-2024.

Повторение празднования Беллингема уже стало в «Реале» флэшмобом. Вот Лукас Васкес.

Винисиус!

И весь «Сантьяго Бернабеу»!

Беллингем празднует с расставленными руками везде. Например, в Бильбао, забив «Атлетику», он встал в такой позе перед трибуной противника.

Красиво, но понравилось не всем. Сначала жест осудил игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс, затем подошел капитан басков Икер Муниаин и с укором произнес: «Здесь так не делают». Вдобавок еще и пригрозил пальцем.

Дальше проблем с празднованием не возникало. В матче с «Наполи» оно повторилось. И повторится еще много-много раз. Не пропустите красоту!

Фото: Gettyimages.ru/Diego Souto/Quality Sport Images; IMAGO/www.imagephotoagency.it, www.imago-images.de/Global Look Press; кадры трансляции