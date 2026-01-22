«Бенфика» не забила «Ювентусу» с пенальти: Павлидис поскользнулся и пробил мимо ворот при 0:2 на 81-й минуте
Павлидис поскользнулся, исполняя пенальти.
Эвангелос Павлидис не реализовал пенальти в конце игры с «Ювентусом».
Форвард «Бенфики» исполнял одиннадцатиметровый на 81-й минуте матча Лиги чемпионов, в котором его команда уступала со счетом 0:2.
Грек разбежался и прямо перед ударом поскользнулся. Падая, он пробил значительно правее ворот.
«Ювентус» – «Бенфика». 2:0 – Маккенни и Тюрам забили. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
