Рэшфорд сделал ассист на гол Левандовского «Славии» через 9 минут после выхода на замену. У форварда «Барсы» 8+9 в 30 матчах сезона за клуб

Рэшфорд сделал ассист через несколько минут после выхода на замену.

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд вновь отличился результативным действием, выйдя на замену.

Англичанин отдал ассист на гол Роберта Левандовского в матче ЛЧ со «Славией» через 9 минут после выхода на поле (4:2, второй тайм).

В предыдущей игре Маркус забил гол «Реал Сосьедад» (1:2) в Ла Лиге через 7 минут после выхода на замену.

На счету Рэшфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед », 8 голов и 9 результативных передач в 30 матчах сезона за «Барселону».

Подробная статистика 28-летнего игрока – здесь .