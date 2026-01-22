  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэшфорд сделал ассист на гол Левандовского «Славии» через 9 минут после выхода на замену. У форварда «Барсы» 8+9 в 30 матчах сезона за клуб
4

Рэшфорд сделал ассист на гол Левандовского «Славии» через 9 минут после выхода на замену. У форварда «Барсы» 8+9 в 30 матчах сезона за клуб

Рэшфорд сделал ассист через несколько минут после выхода на замену.

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд вновь отличился результативным действием, выйдя на замену.

Англичанин отдал ассист на гол Роберта Левандовского в матче ЛЧ со «Славией» через 9 минут после выхода на поле (4:2, второй тайм). 

В предыдущей игре Маркус забил гол «Реал Сосьедад» (1:2) в Ла Лиге через 7 минут после выхода на замену.

На счету Рэшфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», 8 голов и 9 результативных передач в 30 матчах сезона за «Барселону».

Подробная статистика 28-летнего игрока – здесь

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15978 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс”
logoМаркус Рэшфорд
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Чехия
logoСлавия Прага
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» пропустила от «Сосьедада» через минуту после того, как Рэшфорд сравнял счет. Гедеш пробил в пустой угол, когда Гарсия отразил удар перед собой и вышел спасать от добивания
18 января, 22:06
Рэшфорд забил «Сосьедаду» через 7 минут после выхода на замену. У форварда «Барсы» 8+8 в 29 матчах сезона за клуб
18 января, 21:46
«Барселона» не хочет выкупать Рэшфорда за 30 млн евро. Каталонцы предложили «МЮ» снизить цену на форварда, возможна повторная аренда с выкупом при определенных условиях
13 января, 18:22
Главные новости
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
19 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
52 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
15 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
34 минуты назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39