  • «Бавария» обыграла «Юнион» – 2:0. Кейн сделал дубль и не реализовал пенальти, Ким Мин Чжэ получил красную
21

«Бавария» победила «Юнион» (2:0) в 7-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Альянц Арене».

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Харри Кейн забил на 52-й минуте. На 55-й он реализовал пенальти. Ким Мин Чжэ был удален на 63-й, получив вторую желтую карточку. На 80-й Кейн не реализовал еще один 11-метровый.

Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Юнион
Матч окончен
Киммих   Горетцка
90’
+2’
Олисе   Гнабри
90’
+2’
82’
Дэвид   Кейта
82’
Зорган   Схофс
Кейн
81’
Карл   Ито
67’
Геррейру   Дэвис
67’
67’
Флоруч   Патрис
67’
Смит   Лисен
67’
Аит-Эль-Хадж   Фусейни
66’
Дэвид
Ким Мин Чжэ
63’
Олисе
58’
  Кейн
55’
  Кейн
52’
2тайм
Перерыв
Ким Мин Чжэ
18’
Бавария
Нойер, Ким Мин Чжэ, Та, Бишоф, Геррейру, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Урбиг, Гнабри, Ульрайх, Дэвис, Киала, Дайбер, Горетцка, Мусиала, Ито
1тайм
Юнион:
Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Аит-Эль-Хадж, Флоруч, Смит, ван де Перре, Зорган, Халайли, Дэвид
Запасные: Хамбаре, Лисен, Патрис, Кейта, Фусейни, Барри, Расмуссен, Схофс
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс"
