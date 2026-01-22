Матч окончен
«Бавария» обыграла «Юнион» – 2:0. Кейн сделал дубль и не реализовал пенальти, Ким Мин Чжэ получил красную
«Бавария» победила «Юнион» (2:0) в 7-м туре Лиги чемпионов.
Матч проходил на «Альянц Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Харри Кейн забил на 52-й минуте. На 55-й он реализовал пенальти. Ким Мин Чжэ был удален на 63-й, получив вторую желтую карточку. На 80-й Кейн не реализовал еще один 11-метровый.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
