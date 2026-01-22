«Ювентус» победил «Бенфику» – 2:0. Маккенни и Тюрам забили, Павлидис промахнулся с пенальти

«Ювентус» был сильнее «Бенфики».

«Ювентус » обыграл «Бенфику» (2:0) в 7-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кефрен Тюрам забил на 55-й минуте. Уэстон Маккенни отличился на 64-й. Эвангелос Павлидис на 81-й не реализовал пенальти.

