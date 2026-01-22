  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» победил «Бенфику» – 2:0. Маккенни и Тюрам забили, Павлидис промахнулся с пенальти
40

«Ювентус» победил «Бенфику» – 2:0. Маккенни и Тюрам забили, Павлидис промахнулся с пенальти

«Ювентус» был сильнее «Бенфики».

«Ювентус» обыграл «Бенфику» (2:0) в 7-м туре Лиги чемпионов.

Матч проходил на «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кефрен Тюрам забил на 55-й минуте. Уэстон Маккенни отличился на 64-й. Эвангелос Павлидис на 81-й не реализовал пенальти.

Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Бенфика
Матч окончен
Келли
88’
Локателли   Копмейнерс
87’
Йылдыз   Костич
82’
81’
Павлидис
77’
Престианни   Рего
Камбьязо   Кабаль
70’
Дэвид   Опенда
70’
69’
Судаков   Барренечеа
69’
Скьеллеруп   Иванович
  Маккенни
64’
  К. Тюрам
55’
Локателли
49’
Миретти   Франсишку Консейсау
46’
2тайм
Перерыв
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Аджич, Костич, Опенда, Пинсольо, Гатти, Жоау Мариу, Рухи, Копмейнерс, Франсишку Консейсау, Жегрова, Перин, Кабаль
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейро, Скьеллеруп, Судаков, Престианни, Павлидис
Запасные: Приоште, Иванович, Антониу Силва, Брума, Регу, Рего, Феррейра, Нету, Оливейра, Барренечеа, Силва, Банжаки
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15978 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЮвентус
онлайны
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКефрен Тюрам
logoУэстон Маккенни
logoЭвангелос Павлидис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
17 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
50 минут назад
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Карпин об идее совместного вызова Дзюбы и Кержакова в сборную: «Говорят и говорят. Я никого из них пока вызвать не готов»
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
13 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
32 минуты назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39