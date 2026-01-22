Матч окончен
«Ювентус» победил «Бенфику» – 2:0. Маккенни и Тюрам забили, Павлидис промахнулся с пенальти
«Ювентус» был сильнее «Бенфики».
«Ювентус» обыграл «Бенфику» (2:0) в 7-м туре Лиги чемпионов.
Матч проходил на «Альянц Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кефрен Тюрам забил на 55-й минуте. Уэстон Маккенни отличился на 64-й. Эвангелос Павлидис на 81-й не реализовал пенальти.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости