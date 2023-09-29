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😱 Бека-Бека из «Ниццы» едва не спрыгнул с моста. Его спасли

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Алексис Бека-Бека Алексис Бека-Бека
Футбол Футбол

Жизни ничего не угрожает.

Что-то страшное во Франции: 22-летний Алексис Бека-Бека, игравший за «Локомотив», пытался совершить суицид.

По информации Le Parisien и RMC Sport, игрок угрожал спрыгнуть с автомобильного виадука Маньян – высота сооружения около 100 метров. Клуб сразу отправил психолога из штаба. На месте дежурили экстренные службы.

Движение по одной из полос виадука перекрыли. Образовалась пятикилометровая пробка. 

«Ницца» отменила все сегодняшние пресс-мероприятия. Тренировку провела в обычном режиме.

Что случилось?

Согласно версии RMC Sport, вероятной причиной срыва Алексиса стало расставание с девушкой – хотя окружение игрока отрицает эту причину. Источник не уточняет, сколько пара встречалась, но Бека-Бека тяжело переживал разрыв. Партнер по «Ницце» Кефрен Тюрам несколько раз пытался связаться с экс-девушкой товарища. Не вышло.

К счастью, психолог и экстренные службы помогли: после часовых переговоров Алексиса забрали с виадука, сейчас он вне опасности и под присмотром. Бека-Бека пробыл на мосту более трех часов

Тренеру «Ренна» Брюно Женезьо на пресс-конференции задали вопрос о Бека-Бека – специалист требует резких перемен: «Да, я слышал об этом, мне сказали [перед конференцией]. Не важно, какие у него были причины – это не имеет особого значения. Футболу необходимо прогрессировать в области ментальной поддержки игроков. С каждым годом работа с психологами становится все важней для игроков – как для футбольной карьеры, так и в жизни вне футбола». 

Бека-Бека никак не заиграет в «Ницце»

Помимо разрыва с девушкой, не клеится и карьера – сплошная стагнация после ухода из «Локомотива» в прошлом году.

● Оказавшись в «Ницце», Бека-Бека сразу присел в запас. Тренер Дидье Дигар давал шанс буквально каждому, но Алексис никак не мог заиграть. А на фоне потраченных 12 млн евро трансфер Бека-Бека казался явным провалом.

● Уже летом «Ниццу» возглавил Франческо Фарьоли. Новому тренеру Бека-Бека оказался не нужен – игрок всего два раза попал в заявку, но на поле пока не выходил.

● Le Parisien сообщает, «Ницца» пыталась продать Бека-Бека в «Бешикташ» – Алексис отказался: не хотел покидать Францию. Но из Лиги 1 не поступило ни одного предложения.

Фото: instagram.com/a.beka_beka ; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; twitter.com

16 комментариев

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В поисках смысла
Все это ужасно, надеюсь, ему найдут хорошего психотерапевта
+11
-2
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JBa
Ответ Barry
Найдет другую и потом будет сам над собой офигевать.
а вы, батенька, не психолог?
+6
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Фан Рубина
Не смог принять того, что оказался не нужен в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
+7
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Томми по кличке Сиська
Хорошо, что всё обошлось. Молодой ещё, вся жизнь впереди. Главное ментального здоровья
+1
0
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Maturmalai
Ответ Фан Рубина
Не смог принять того, что оказался не нужен в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
Ностальгия по березкам замучила.
+2
-1
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Nik Yeremich
надо ехать в Бельгию, Голландию или Германию
+1
-1
0
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V_J_I_K
Хотел бы спрыгнуть - спрыгнул бы.
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U
Ответ Фан Рубина
Не смог принять того, что оказался не нужен в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
А помню адепты Рангника восхищались, какой талант он привез.
+2
-2
0
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Фан Рубина
Ответ U
А помню адепты Рангника восхищались, какой талант он привез.
Было дело. Я над ними смеялся, потому что наперёд знал о будущем провале этого шарлатана. Он просто не понял, куда попал и насколько тут выше уровень футбола и сопротивления, чем те, что ему привычны.
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Газпром любит нас!
Ответ В поисках смысла
Все это ужасно, надеюсь, ему найдут хорошего психотерапевта
Написали в статье, что выделили чела из тренерского штаба... Который маринует его на лавке.
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