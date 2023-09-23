9 комментариев

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У «Баварии» новое хобби – каждый год выносить «Бохум» по 7:0. У Кейна 3+2

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Уже традиция.

«Бавария» дома вынесла «Бохум» – 7:0. 

Счет открыл Шупо-Мотинг, также забивали Маттейс де Лигт, Лерой Сане и 18-летний Матис Тель. Но главным героем стал Харри Кейн – англичанин сделал хет-трик и отдал два ассиста.

Вот первый гол Кейна – форвард подобрал мяч в штрафной после серии рикошетов и вонзил в ближний.

Второй Харри воткнул с пенальти, третий – уже в конце матча после прострела Мазрауи.

До Кейна в Бундеслиге хет-трик делали только три англичанина – Кевин Киган (1978), Тони Вудкок (1980, 1982) и Джейдон Санчо. У Харри восемь голов в семи матчах за «Баварию» – лучший старт в новом клубе представить просто невозможно.

«Бавария» три года подряд обыгрывает «Бохум» по 7:0

В матчах «Баварии» и «Бохума» прослеживается удивительная закономерность – уже три года подряд мюнхенцы закидывают бохумцам по семь безответных мячей. 

Серия началась в сентябре 2021-го – тогда в пятом туре сезона-2021/22 «Бавария» победила благодаря голам Сане, Киммиха, Гнабри, Левандовского и Шупо-Мотинга.

Чуть меньше года спустя история повторилась – в третьем туре сезона-2022/23 «Бавария» накидала «Бохуму» семь в гостях. Забивали Сане, Де Лигт, Гнабри, Коман, а Мане сделал хет-трик.

Продолжится ли серия в 2024-м?

Бавария – Бохум 7:0 (4:0, 3:0)
Дата проведения
23 сентября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Шупо-Мотинг, 2:0 – 12 Кейн, 3:0 – 29 де Лигт, 4:0 – 38 Сане, 5:0 – 54, пенальти Кейн, 6:0 – 81 Тель, 7:0 – 88 Кейн.
БаварияУльрайх, Мазрауи, де Лигт (Упамекано, 46), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 65), Киммих (Горетцка, 77), Лаймер, Коман (Мюллер, 77), Сане, Шупо-Мотинг (Тель, 65), Кейн.
БохумРиманн, Пасслак (Лоосли, 36), Ордец, Машович, Бернардо, Виттек (Хофманн, 36), Лосилла (Гамбоа, 46), Штегер, Беро, Асано (Остерхаге, 68), Антви-Аджей (Дашнер, 77).
Предупреждение:
Лосилла (27).

Фото: Revierfoto/Global Look Press

9 комментариев

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Плеймейкер87
три семёрки как в игровых автоматах
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и у меня есть мнение
Кейн как влитой вписался
+5
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Rumov
Наверно у Кейна 3+2.
+2
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Каба
Интересно ещё то, что каждый раз Бавария в первом тайме забивала 4, а во втором 3 мяча. Во всех трёх разгромах забивал Сане
+2
0
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Мандалай
Не меньшая традиция, чем выносить дома Гамбург.
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Максим Черкашин
До этого был Гамбург, который чуть ли не двухзначные числа пропускал.:)))))
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Игрок777
Британский спорткар на немецком автобане😉
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Glukinho
Ответ и у меня есть мнение
Кейн как влитой вписался
да, я удивлен, думал, что он только в "родном доме" отжигает. доказывает, что великий нападающий.
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romani477
Ответ Каба
Интересно ещё то, что каждый раз Бавария в первом тайме забивала 4, а во втором 3 мяча. Во всех трёх разгромах забивал Сане
Гнабри и де Лигт в двух, и два хет-трика!
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