9 комментариев

У «Баварии» новое хобби – каждый год выносить «Бохум» по 7:0. У Кейна 3+2
Уже традиция.
«Бавария» дома вынесла «Бохум» – 7:0.
Счет открыл Шупо-Мотинг, также забивали Маттейс де Лигт, Лерой Сане и 18-летний Матис Тель. Но главным героем стал Харри Кейн – англичанин сделал хет-трик и отдал два ассиста.
Вот первый гол Кейна – форвард подобрал мяч в штрафной после серии рикошетов и вонзил в ближний.
Второй Харри воткнул с пенальти, третий – уже в конце матча после прострела Мазрауи.
До Кейна в Бундеслиге хет-трик делали только три англичанина – Кевин Киган (1978), Тони Вудкок (1980, 1982) и Джейдон Санчо. У Харри восемь голов в семи матчах за «Баварию» – лучший старт в новом клубе представить просто невозможно.
«Бавария» три года подряд обыгрывает «Бохум» по 7:0
В матчах «Баварии» и «Бохума» прослеживается удивительная закономерность – уже три года подряд мюнхенцы закидывают бохумцам по семь безответных мячей.
Серия началась в сентябре 2021-го – тогда в пятом туре сезона-2021/22 «Бавария» победила благодаря голам Сане, Киммиха, Гнабри, Левандовского и Шупо-Мотинга.
Чуть меньше года спустя история повторилась – в третьем туре сезона-2022/23 «Бавария» накидала «Бохуму» семь в гостях. Забивали Сане, Де Лигт, Гнабри, Коман, а Мане сделал хет-трик.
Продолжится ли серия в 2024-м?
- Дата проведения
- 23 сентября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Шупо-Мотинг, 2:0 – 12 Кейн, 3:0 – 29 де Лигт, 4:0 – 38 Сане, 5:0 – 54, пенальти Кейн, 6:0 – 81 Тель, 7:0 – 88 Кейн.
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Бавария –
Ульрайх, Мазрауи, де Лигт (Упамекано, 46), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 65), Киммих (Горетцка, 77), Лаймер, Коман (Мюллер, 77), Сане, Шупо-Мотинг (Тель, 65), Кейн.
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Бохум –
Риманн, Пасслак (Лоосли, 36), Ордец, Машович, Бернардо, Виттек (Хофманн, 36), Лосилла (Гамбоа, 46), Штегер, Беро, Асано (Остерхаге, 68), Антви-Аджей (Дашнер, 77).
- Предупреждение:
- Лосилла (27).
Фото: Revierfoto/Global Look Press
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