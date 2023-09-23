9 комментариев

Уже традиция.

«Бавария» дома вынесла «Бохум» – 7:0.

Счет открыл Шупо-Мотинг, также забивали Маттейс де Лигт, Лерой Сане и 18-летний Матис Тель. Но главным героем стал Харри Кейн – англичанин сделал хет-трик и отдал два ассиста.

Вот первый гол Кейна – форвард подобрал мяч в штрафной после серии рикошетов и вонзил в ближний.

Второй Харри воткнул с пенальти, третий – уже в конце матча после прострела Мазрауи.

До Кейна в Бундеслиге хет-трик делали только три англичанина – Кевин Киган (1978), Тони Вудкок (1980, 1982) и Джейдон Санчо. У Харри восемь голов в семи матчах за «Баварию» – лучший старт в новом клубе представить просто невозможно.

«Бавария» три года подряд обыгрывает «Бохум» по 7:0

В матчах «Баварии» и «Бохума» прослеживается удивительная закономерность – уже три года подряд мюнхенцы закидывают бохумцам по семь безответных мячей.

Серия началась в сентябре 2021-го – тогда в пятом туре сезона-2021/22 «Бавария» победила благодаря голам Сане, Киммиха, Гнабри, Левандовского и Шупо-Мотинга.

Чуть меньше года спустя история повторилась – в третьем туре сезона-2022/23 «Бавария» накидала «Бохуму» семь в гостях. Забивали Сане, Де Лигт, Гнабри, Коман, а Мане сделал хет-трик.

Продолжится ли серия в 2024-м?

Фото: Revierfoto/Global Look Press