«Сити» нарушил равновесие.

Через неделю стартует новая Лига чемпионов, где титул впервые в истории будет защищать «Манчестер Сити». Редкий для последнего времени чемпион своей страны, выигравший ЛЧ.

Часто ли вообще Лигу чемпионов выигрывали настоящие чемпионы?

Оказывается, благодаря «Сити» теперь таких случаев больше половины.

● Первые шесть розыгрышей ЛЧ выигрывали только действующие победители своих чемпионатов – «Марсель», «Милан», «Аякс», «Ювентус», «Боруссия» и «Реал». В турнире вообще появились нечемпионы в сезоне-1997/98, и уже во втором расширенном сезоне «МЮ», занявший второе место в АПЛ, забрал титул («Бавария», кстати, играла в том финале тоже как вторая команда Бундеслиги – потому что за год до отдала трофей «Кайзерслаутерну»).

●‎ Девять раз ЛЧ выигрывали вице-чемпионы своих лиг, два раза – те, кто занимали третьи места, четыре раза не попавшие в тройку.

● С 2012-го по 2017-й победителями ЛЧ становились исключительно вице-чемпионы – даже «Бавария» за год до победы в ЛЧ уступила золото «Дортмунду».

● «Ливерпуль» выиграл две ЛЧ – и оба раза выходил в розыгрыш через четвертое место в чемпионате.