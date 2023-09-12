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Сколько раз ЛЧ брали чемпионы своих стран?

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«Сити» нарушил равновесие.

Через неделю стартует новая Лига чемпионов, где титул впервые в истории будет защищать «Манчестер Сити». Редкий для последнего времени чемпион своей страны, выигравший ЛЧ.

Часто ли вообще Лигу чемпионов выигрывали настоящие чемпионы?

Оказывается, благодаря «Сити» теперь таких случаев больше половины.

● Первые шесть розыгрышей ЛЧ выигрывали только действующие победители своих чемпионатов – «Марсель», «Милан», «Аякс», «Ювентус», «Боруссия» и «Реал». В турнире вообще появились нечемпионы в сезоне-1997/98, и уже во втором расширенном сезоне «МЮ», занявший второе место в АПЛ, забрал титул («Бавария», кстати, играла в том финале тоже как вторая команда Бундеслиги – потому что за год до отдала трофей «Кайзерслаутерну»).

●‎ Девять раз ЛЧ выигрывали вице-чемпионы своих лиг, два раза – те, кто занимали третьи места, четыре раза не попавшие в тройку.

● С 2012-го по 2017-й победителями ЛЧ становились исключительно вице-чемпионы – даже «Бавария» за год до победы в ЛЧ уступила золото «Дортмунду».

● «Ливерпуль» выиграл две ЛЧ – и оба раза выходил в розыгрыш через четвертое место в чемпионате.

Доходы обновленной ЛЧ вырастут до 5 млрд. За счет чего? И сколько достанется бедным?

4 комментария

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romankoucher
Прикольно, что в 2013 было 2 победителя ЛЧ - Челси и Бавария
+9
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Zhenya_Zhenya
У Челси внизу поправьте год с 13 на 21
+2
0
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Алекс Мелкумян
Челси наверное в 2021 выиграл ЛЧ, а не в 13
+2
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achrustalev
Ну, Ливерпуль дает. В 2004 году вообще занял 4-е место, набрав 60 очков. За последние десять лет команды с таким показателем только дважды попадали в топ-6. В остальные годы финишировали на 7-9-м.
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