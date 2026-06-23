Месси впервые забил 5 голов без учета пенальти на одном ЧМ

Лионель Месси обновил личный рекорд по голам без учета пенальти на одном чемпионате мира.

Форвард сборной Аргентины забил 5 раз за 2 тура на ЧМ-2026 . Он сделал дубль в матче с Австрией (2:0) и хет-трик с Алжиром (3:0), все голы – с игры. При этом в матче с европейской командой он не реализовал удар с 11-метровой отметки.

Ранее на счету Месси было не более 4 голов без учета пенальти в ходе одного розыгрыша ЧМ – этого показателя он достиг на чемпионате 2014 года, причем один из мячей был забит со штрафного. На ЧМ-2022 он забил в общей сложности семь голов, но четыре из них – с пенальти.

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POV: рекордный гол Месси на ЧМ – глазами самого Лео 🐐