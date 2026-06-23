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  4. Месси впервые забил 5 голов без учета пенальти на одном ЧМ

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Месси впервые забил 5 голов без учета пенальти на одном ЧМ

Лионель Месси обновил личный рекорд по голам без учета пенальти на одном чемпионате мира.

Форвард сборной Аргентины забил 5 раз за 2 тура на ЧМ-2026. Он сделал дубль в матче с Австрией (2:0) и хет-трик с Алжиром (3:0), все голы – с игры. При этом в матче с европейской командой он не реализовал удар с 11-метровой отметки.

Ранее на счету Месси было не более 4 голов без учета пенальти в ходе одного розыгрыша ЧМ – этого показателя он достиг на чемпионате 2014 года, причем один из мячей был забит со штрафного. На ЧМ-2022 он забил в общей сложности семь голов, но четыре из них – с пенальти.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС

Комментарии

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У Роналду всего 5 голов без учёта пенальти на 6ти Чемпионатах Мира:))
Ответrigobersong
У Роналду всего 5 голов без учёта пенальти на 6ти Чемпионатах Мира:))
Зато прическа всегда красивая
ОтветСергей Пичугин
Зато прическа всегда красивая
Кстати, Роналду перед своими фотографиями или видео пресс миостимулятором качает, что бы кубики сильнее выделялись, плюс мажет себя маслом:))
Месси случайно не рекордсмен по не забитым пенальти на чм?
Ответonegin2007
Месси случайно не рекордсмен по не забитым пенальти на чм?
Рекордсмен. Он не забил 3. Также рекордсмен по пробитым, 7. Из 18 4 с пенальти неплохая стата. На заметку критикам 😃
ОтветМихо
Рекордсмен. Он не забил 3. Также рекордсмен по пробитым, 7. Из 18 4 с пенальти неплохая стата. На заметку критикам 😃
Спасибо за мат часть, очень оперативно 😀
Получается он только на пик своей формы вышел?)
А мог уйти и со 2-м хет-триком подряд!
ОтветОлег_Пенза
А мог уйти и со 2-м хет-триком подряд!
Говорю же, специально не забил, чтобы была красивая цифра голов без пенок)
ОтветАндрей. С
Говорю же, специально не забил, чтобы была красивая цифра голов без пенок)
Снял коммент с пальца
Два тура 5 голов, нет слов)
Ещё бы Иордании накидать полную авоську на групповом этапе для полного счастья, хорошего много не бывает)
ОтветAlex.K71
Два тура 5 голов, нет слов) Ещё бы Иордании накидать полную авоську на групповом этапе для полного счастья, хорошего много не бывает)
Не, надо ему отдых дать.. Командные результаты важнее.. Не надо уподобляться глупому Криштику..
Мужчина. Я надеюсь Кубок будет у Аргентины.
все еще впереди🤭
Замечательный футбольный вечер! Наслаждаемся на этом ЧМ побитыми рекордами и яркой бомбардирской дуэлью между Месси и Мбаппе
Сегодня Хусанов пару раз собьёт деревяху в штрафной чтобы не плакал
И это в 39 лет так то.....
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