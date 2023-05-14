20 комментариев

«Осасуна» красиво проводила.

Вроде бы рядовой матч Ла Лиги между «Осасуной» и «Альмерией» (3:1) закончился очень трогательным жестом: после финального свистка хозяева организовали коридор почета Матеу Лаосу. После окончания сезона он завершит карьеру арбитра в Ла Лиге.

Лаос никуда не торопился – по пути в подтрибунное помещение жал руки и обнимался со всеми, кто был в коридоре. С некоторыми перекинулся парой слов.

После прохода по коридору Лаос раздал свои карточки болельщикам.

Кто сказал, что судьи не могут быть звездами?

Лаос – легенда. Но последний сезон получился скомканным

Лаос славно поохотился. В 2008 году он дебютировал в Ла Лиге, а в 2011-м стал судьей ФИФА. За всю карьеру Матеу отсудил 518 матчей, в которых показал 2403 желтых карточек и 126 красных (57 из них – прямые), а также назначил 127 пенальти.

Высшей точкой карьеры Лаоса стал финал ЛЧ-2020/21: в матче «Ман Сити» – «Челси» он устроил мини-перфоманс с Рюдигером, почти не ошибался, а после финального свистка заплакал.

Матеу входит в тройку судей с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге – у него их 283. Больше только у Эдуардо Итурральде Гонсалеса (291) и Альберто Ундиано Мальенко (348).

Правда, последний сезон вышел для Лаоса скомканным – во многом из-за четвертьфинала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Арбитр не справился с некоторыми моментами горячего матча, несколько раз ошибся (например, не удалил Паредеса за удар в сторону в скамейки команды Луи ван Гала) и отправился домой – хотя считался одним из фаворитов на финал.

Возможно, та игра и надломила Лаоса, но уходит он точно не из-за ошибок на ЧМ. В Ла Лиге существует возрастной ценз – в испанской элите главным арбитром можно работать только до 45 лет. Матеу в марте исполнилось 46.

Что дальше?

Несмотря на то, что Лаос больше не будет работать главным, он не уходит из профессии. Есть три варианта.

• По данным Estadio Deportivo, летом Матеу возглавит судейскую коллегию в Саудовской Аравии.

• Возможно, Лаоса назначат главой судейского комитета Испании вместо Луиса Медины Канталехо.

• Cadena SER сообщает, что Лаоса могут привлекать к работе в качестве видеоассистента на матчах Ла Лиги и Кубка Испании.

Фото: globallookpress.com/Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/David Ramos; кадры трансляции «Матч ТВ»