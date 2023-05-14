20 комментариев

Вы это видели?
Блог

Коридор почета для судьи Матео Лаоса 👏 Это его последний сезон в Ла Лиге

Осасуна Осасуна
Антонио Матеу Лаос Антонио Матеу Лаос
судьи судьи
Футбол Футбол

«Осасуна» красиво проводила.

Вроде бы рядовой матч Ла Лиги между «Осасуной» и «Альмерией» (3:1) закончился очень трогательным жестом: после финального свистка хозяева организовали коридор почета Матеу Лаосу. После окончания сезона он завершит карьеру арбитра в Ла Лиге.

Лаос никуда не торопился – по пути в подтрибунное помещение жал руки и обнимался со всеми, кто был в коридоре. С некоторыми перекинулся парой слов.

После прохода по коридору Лаос раздал свои карточки болельщикам. 

Кто сказал, что судьи не могут быть звездами?

Лаос – легенда. Но последний сезон получился скомканным 

Лаос славно поохотился. В 2008 году он дебютировал в Ла Лиге, а в 2011-м стал судьей ФИФА. За всю карьеру Матеу отсудил 518 матчей, в которых показал 2403 желтых карточек и 126 красных (57 из них – прямые), а также назначил 127 пенальти. 

Высшей точкой карьеры Лаоса стал финал ЛЧ-2020/21: в матче «Ман Сити» – «Челси» он устроил мини-перфоманс с Рюдигером, почти не ошибался, а после финального свистка заплакал.

Матеу входит в тройку судей с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге – у него их 283. Больше только у Эдуардо Итурральде Гонсалеса (291) и Альберто Ундиано Мальенко (348).

Правда, последний сезон вышел для Лаоса скомканным – во многом из-за четвертьфинала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Арбитр не справился с некоторыми моментами горячего матча, несколько раз ошибся (например, не удалил Паредеса за удар в сторону в скамейки команды Луи ван Гала) и отправился домой – хотя считался одним из фаворитов на финал.

Возможно, та игра и надломила Лаоса, но уходит он точно не из-за ошибок на ЧМ. В Ла Лиге существует возрастной ценз – в испанской элите главным арбитром можно работать только до 45 лет. Матеу в марте исполнилось 46.

Что дальше?

Несмотря на то, что Лаос больше не будет работать главным, он не уходит из профессии. Есть три варианта.

• По данным Estadio Deportivo, летом Матеу возглавит судейскую коллегию в Саудовской Аравии.

• Возможно, Лаоса назначат главой судейского комитета Испании вместо Луиса Медины Канталехо.

• Cadena SER сообщает, что Лаоса могут привлекать к работе в качестве видеоассистента на матчах Ла Лиги и Кубка Испании. 

Судья Матеу Лаос – актерище. Жестами объяснил, почему не ставит пенальти за игру рукой – и никто не спорил

Скорее всего, вы не знаете имена испанских судей – на слуху только их двойные фамилии. Этой странной традиции больше 50 лет

Скрытый герой финала ЛЧ-2020/21 – судья Матеу Лаос: устроил мини-перфоманс с Рюдигером, почти не ошибался, а после матча заплакал

Фото: globallookpress.com/Marc Graupera Aloma/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/David Ramos; кадры трансляции «Матч ТВ»

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
То что с ним видел, не всегда, конечно, верх судейства, но артистичности на пять с плюсом.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
R
Теперь к Татьяне Лазаревой вернётся.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат Ска хабаровска
Ответ Cash_One
Классный дядька, очень хорошо судил, адекватный
Это шутка? Ужаснейший судья
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Судья вроде норм, но иногда в него вселялся бес (Иванов) и начинал раздавать карточки налево и направо.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
эль Пуканьеро Бомбардини
Ответ Ман Сити
Помню как тащил ливер. Испанский Клаттенбург
помню как он мамку твою в спальне тащил
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_One
Классный дядька, очень хорошо судил, адекватный
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ фанат Ска хабаровска
Это шутка? Ужаснейший судья
в чем ужаснейший? что затыкал футболистов карточками и судил "как надо"? это чуть ли не единственный судья который реально судил исключительно по книжке "как нужно", не давая футболистам истерить и бесконечно спорить, максимальная последовательность и принципиальность своих решений
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neyron
Может в цирк идти клоуном, там его место. Уговорили таки закончить, после ЧМ ему путь заказан.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FCB1991
Уходит ещё одна легенда Реала. Его просто обязаны назначить на матч Мадрида в 38 туре. Сантьяго Бернабеу поводит его овациями.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Семенов
Ответ Cash_One
Классный дядька, очень хорошо судил, адекватный
поддерживаю, харизматичный, а ошибки у всех бывают, незаурядный. и тот факт, что его так провожают, о многом говорит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хызыр
То, что Лаос не удалил Паредеса на чм не было ошибкой, он выполнял указания ФИФА по лояльному судейству в пользу Аргентины.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий