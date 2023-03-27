11 комментариев

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«Я играл только во дворе». Он попал в футбол в 22 года, а теперь помог Казахстану обыграть Данию😱

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Центральный защитник Александр Марочкин поучаствовал в эпичном камбэке Казахстана в матче квалификации к Евро-2024 против Дании (3:2) – отыграл все 90 минут. У Марочкина нетипичная для футболиста биография – давайте погрузимся в нее вместе.

Впервые попал на тренировку профессионального клуба в 22 – ничего не показал, но воспользовался вторым шансом

Сейчас Александру 32 года, он родился в небольшом казахстанском городе Аркалык, а в футболе дебютировал только в 22 – до этого, по его словам, играл на уровне двора. 

«Начал играть в 2012-м, когда мне было 22. В первой лиге была команда «Иле-Саулет» – играла недалеко от Алматы, на ГРЭСе. Я сам оттуда: до этого никогда футболом не занимался. Работал, а раз в неделю играли с пацанами. Меня позвали на просмотр в 2011 году. Если честно, у меня ничего не получалось на первом занятии. Они играли в пас, другие упражнения выполняли. А я не мог ничего – до этого только во дворе играл. Комбинации, тактика. На следующие тренировки уже сам не приходил – было неудобно. Много ошибался, не всем это нравилось», – рассказывал Марочкин.

Но позже Александра снова позвали в «Иле-Саулет» – и второй заход оказался гораздо успешнее.

«В том же году меня опять позвали, я снова пришел. Стало получаться. Зимой на тренировке начальник команды дал мне контракт. Я подписал его и начал потихоньку тренироваться. Начало получаться. Андрей Ферапонтов, который меня со двора вытащил, стал выпускать на замену в конце матчей. В конце сезона «Иле-Саулет» выиграл первую лигу.

В 2013 году я стал чаще попадать в основу. А потом клуб прекратил существование. Думал, что закончу играть. На тот момент веры в себя не было, не было осознания, что я футболист. Я ведь просто играл за местную команду. Впрочем, длилось это недолго. Вскоре меня пригласили в «Каспий», – говорил футболист.

В Казахстане Марочкин брал и Кубок, и чемпионство. За сборную играет уже 4 года

После «Каспия» Марочкин поиграл за «Окжетпес» и «Кайсар», а сейчас выступает за костанайский «Тобол». За это время он завоевал главные внутренние трофеи – в 2019-м вместе с «Кайсаром» выиграл Кубок Казахстана, а через два года стал чемпионом с «Тоболом».

В сборную Казахстана защитника впервые вызвали в 2017 году – тогда команду возглавлял Александр Бородюк. Правда, дебютировал за Казахстан Марочкин только в 2019-м – с тех пор поучаствовал в 32 матчах.

Эту историю мы нашли в телеграм-канале «Семнадцатый номер», который ведет Валерий Полевиков – он характеризует Марочкина как крепкого, хладнокровного, позиционно грамотного и неуступчивого защитника, которому в сборной Казахстана просто нет замены. А еще Александр для своей позиции довольно много забивает – 10 голов в 184 матчах.

История Марочкина – готовый сюжет для спортивной драмы, не так ли?

«Не знаю, что это было». Суперкамбэк Казахстана с 0:2: перевернули игру с Данией за 15 минут

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev; kff.kz; РИА Новости/Александр Вильф

11 комментариев

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The.Kanonir
Если не ошибаюсь он в 20 лет работал охранником
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Hovhannes
кайфовая жизнь, играл будучи работягой а щас зажигает на квалифе
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В курсе про поля
Ответ Michael Boldyrev
Подумал, что звездеж, а потом вспомнил Овечкина и Усейна Болта - у них точно не было времени заниматься как-то футболом, кроме как ’во дворе гонять". Получается, что на столь низком уровне профессионального футбола физика решает и, вероятно, Марочкин был очень развит в первую очередь физически. Ну, а за 10 лет он уже точно многому научился и, наверное, его уровень сейчас - это защитник Первой Лиги или условных Химки-Факела. В общем, Марочкин - большой молодец....а вот то, что он догоняет и обгоняет парней, которые всю жизнь футболом занимается заставляет задуматься: "Что же за коряги остаются в футбольных секциях после 12-13 лет, когда нормальных детей родители к ВУЗам готовить стали?"
Масса очень талантливых детей взрослеет поздно, и просто не получают шанса раскрыться. Пацаны ростом 145 (в 12-13 лет) не могут переигрывать ровесников на 20 см выше. Любительские турниры дают шанс, но посмотрите на фотки сборов U-14 на Спутнике (есть на сайте РФС). Там дяди 2009 года которых по виду в армию призывать можно. С тиммэйтами Овечкина по спортшколе я лично общался, все отмечали его исключительные физические данные.
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Сим Сим
Такие матчи войдут в футбольную историю Казахстана.
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Cooperad
Марочкин работяга, свою роль исполняет
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begame
С 0-2 это было красиво
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Nikolay Stavrogin
Ответ Michael Boldyrev
Подумал, что звездеж, а потом вспомнил Овечкина и Усейна Болта - у них точно не было времени заниматься как-то футболом, кроме как ’во дворе гонять". Получается, что на столь низком уровне профессионального футбола физика решает и, вероятно, Марочкин был очень развит в первую очередь физически. Ну, а за 10 лет он уже точно многому научился и, наверное, его уровень сейчас - это защитник Первой Лиги или условных Химки-Факела. В общем, Марочкин - большой молодец....а вот то, что он догоняет и обгоняет парней, которые всю жизнь футболом занимается заставляет задуматься: "Что же за коряги остаются в футбольных секциях после 12-13 лет, когда нормальных детей родители к ВУЗам готовить стали?"
В вики 191 см рост 87 кг вес - по сути идеальные данные для центрального топ защитника.
Интересно, что там у них за "двор" был. В нашем дворе такой бы пол площадки спокойно собой закрывал, никакой вратарь не нужен)
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joze mourino
а че он на путина похож? это что за порода внешности такая
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Michael Boldyrev
Подумал, что звездеж, а потом вспомнил Овечкина и Усейна Болта - у них точно не было времени заниматься как-то футболом, кроме как ’во дворе гонять". Получается, что на столь низком уровне профессионального футбола физика решает и, вероятно, Марочкин был очень развит в первую очередь физически. Ну, а за 10 лет он уже точно многому научился и, наверное, его уровень сейчас - это защитник Первой Лиги или условных Химки-Факела.
В общем, Марочкин - большой молодец....а вот то, что он догоняет и обгоняет парней, которые всю жизнь футболом занимается заставляет задуматься: "Что же за коряги остаются в футбольных секциях после 12-13 лет, когда нормальных детей родители к ВУЗам готовить стали?"
+7
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Крис Лобков
Ответ Max Bochkov
Но лучший футболист сборной Казахстана всех времён - это Максим Низовцев. Автор первого официального казахстанского гола, легенда "Тобола" и "Балтики". Кстати, на последнем фото - игра между сборными России и Казахстана, проходившая как раз в Калининграде. На ней Низовцева чествовали и поздравляли с 50-тилетием...
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Max Bochkov
Но лучший футболист сборной Казахстана всех времён - это Максим Низовцев. Автор первого официального казахстанского гола, легенда "Тобола" и "Балтики".
Кстати, на последнем фото - игра между сборными России и Казахстана, проходившая как раз в Калининграде. На ней Низовцева чествовали и поздравляли с 50-тилетием...
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