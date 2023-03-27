11 комментариев

«Я играл только во дворе». Он попал в футбол в 22 года, а теперь помог Казахстану обыграть Данию😱
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Центральный защитник Александр Марочкин поучаствовал в эпичном камбэке Казахстана в матче квалификации к Евро-2024 против Дании (3:2) – отыграл все 90 минут. У Марочкина нетипичная для футболиста биография – давайте погрузимся в нее вместе.
Впервые попал на тренировку профессионального клуба в 22 – ничего не показал, но воспользовался вторым шансом
Сейчас Александру 32 года, он родился в небольшом казахстанском городе Аркалык, а в футболе дебютировал только в 22 – до этого, по его словам, играл на уровне двора.
«Начал играть в 2012-м, когда мне было 22. В первой лиге была команда «Иле-Саулет» – играла недалеко от Алматы, на ГРЭСе. Я сам оттуда: до этого никогда футболом не занимался. Работал, а раз в неделю играли с пацанами. Меня позвали на просмотр в 2011 году. Если честно, у меня ничего не получалось на первом занятии. Они играли в пас, другие упражнения выполняли. А я не мог ничего – до этого только во дворе играл. Комбинации, тактика. На следующие тренировки уже сам не приходил – было неудобно. Много ошибался, не всем это нравилось», – рассказывал Марочкин.
Но позже Александра снова позвали в «Иле-Саулет» – и второй заход оказался гораздо успешнее.
«В том же году меня опять позвали, я снова пришел. Стало получаться. Зимой на тренировке начальник команды дал мне контракт. Я подписал его и начал потихоньку тренироваться. Начало получаться. Андрей Ферапонтов, который меня со двора вытащил, стал выпускать на замену в конце матчей. В конце сезона «Иле-Саулет» выиграл первую лигу.
В 2013 году я стал чаще попадать в основу. А потом клуб прекратил существование. Думал, что закончу играть. На тот момент веры в себя не было, не было осознания, что я футболист. Я ведь просто играл за местную команду. Впрочем, длилось это недолго. Вскоре меня пригласили в «Каспий», – говорил футболист.
В Казахстане Марочкин брал и Кубок, и чемпионство. За сборную играет уже 4 года
После «Каспия» Марочкин поиграл за «Окжетпес» и «Кайсар», а сейчас выступает за костанайский «Тобол». За это время он завоевал главные внутренние трофеи – в 2019-м вместе с «Кайсаром» выиграл Кубок Казахстана, а через два года стал чемпионом с «Тоболом».
В сборную Казахстана защитника впервые вызвали в 2017 году – тогда команду возглавлял Александр Бородюк. Правда, дебютировал за Казахстан Марочкин только в 2019-м – с тех пор поучаствовал в 32 матчах.
Эту историю мы нашли в телеграм-канале «Семнадцатый номер», который ведет Валерий Полевиков – он характеризует Марочкина как крепкого, хладнокровного, позиционно грамотного и неуступчивого защитника, которому в сборной Казахстана просто нет замены. А еще Александр для своей позиции довольно много забивает – 10 голов в 184 матчах.
История Марочкина – готовый сюжет для спортивной драмы, не так ли?
«Не знаю, что это было». Суперкамбэк Казахстана с 0:2: перевернули игру с Данией за 15 минут
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev; kff.kz; РИА Новости/Александр Вильф
Интересно, что там у них за "двор" был. В нашем дворе такой бы пол площадки спокойно собой закрывал, никакой вратарь не нужен)
В общем, Марочкин - большой молодец....а вот то, что он догоняет и обгоняет парней, которые всю жизнь футболом занимается заставляет задуматься: "Что же за коряги остаются в футбольных секциях после 12-13 лет, когда нормальных детей родители к ВУЗам готовить стали?"
Кстати, на последнем фото - игра между сборными России и Казахстана, проходившая как раз в Калининграде. На ней Низовцева чествовали и поздравляли с 50-тилетием...