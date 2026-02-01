Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд одолела «Хайденхайм», «Штутгарт» обыграл «Фрайбург»

Прошел 20-й тур Бундеслиги.
В стартовом матче 20-го тура Бундеслиги «Кельн» обыграл «Вольфсбург» (1:0).
В субботу «Байер» победил «Айнтрахт» (3:1), «Бавария» не сумела переиграть «Гамбург» (2:2).
В воскресенье дортмундская «Боруссия» одолела «Хайденхайм» (3:2).
Чемпионат Германии
20-й тур
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Нарти, Эль-Ханнус, Левелинг, Ундав
Запасные: Дрляча, Ассиньон, Аль-Дахиль, Фюрих, Демирович, Андрес, Буанани, Хакес, Миттельштедт
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Розенфельдер, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Ф. Мюллер, Гюнтер, Огбус, Остерхаге, Хефлер, Грифо, Ириэ, Юнг, Хелер
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Мане, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Фабиу Силва, Байер, Древес, Чуквуэмека, Майер, Озджан, Рюэрсон, Зюле, Бенсебайни
Хайденхайм:
Рамай, Зирслебен, Майнка, Буш, Беренс, Дорш, Нихьюс, Траоре, Хонзак, Пирингер, Динкчи
Запасные: Ференбах, Бек, Кербер, Ибрагимович, Феллер, Конте, Шеппнер, Шиммер, Кауфманн
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Битшиабу, Орбан, Баку, Ромуло, Нуса, Шлагер, Зайвальд, Диоманде, Хардер
Запасные: Вандевордт, Клостерманн, Бандзузи, Гомис, Хенрихс, Финкгрефе, Бакайоко, Неделькович, Максимович
Майнц:
Бац, Потульски, Белль, Пош, Видмер, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, да Кошта, Титц, Холлербах
Запасные: Бевинг, Мвене, Вайпер, Рисс, Небель, Мвумпа, Гляйбер, Норден, Мэлоуни
Аугсбург
Дамен, Бэнкс, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Фелльхауэр, Вольф, Реджбечай, Массенго, Грегорич
Запасные: Лабрович, Кемюр, Педерсен, Рибейру, Кайтель, Цезигер, Каде, Гарби, Эссенде
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Андо, Смит, Фудзита, Синани, Пырка, Сэндс, Расмуссен, Салиакас, Джонс
Запасные: Стивенс, Сисей, Ритцка, Перейра Лаже, Оппи, Робатш, Ирвайн, Карс, Фолль
Айнтрахт Ф
Сантос, Теате, Кох, Аменда, Гетце, Доан, Браун, Схири, Ларссон, Кристенсен, Калимуэндо
Запасные: Косуги, Амаимуни-Эшгуяб, Кнауфф, Шаиби, Хейлунд, Цеттерер, Думбия, Дауд, Баойя
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Терье, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Кофан
Запасные: Омлин, Паласиос, Белосьян, Шик, Тап, Калбрет, Поку, Васкес, Хофманн
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Цоуфал, Премель, Авдуллаху, Крамарич, Туре, Аслани, Лемперле
Запасные: Бернардо, Жандре, Бебу, Филипп, Дамар, Морстедт, Акпогума, Прасс, Джурич
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Берк, Нсоки, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Шефер, Прой, Бурджу, Ансах, Рааб, Крал, Кен, Скарке, Триммель
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Малатини, Мбангула, Шмид, Деман, Линен, Стаге, Сугавара, Нджинма
Запасные: Шмидт, Пуэртас, Милошевич, Топп, Грюлль, Агу, Хейн, Шметгенс, Чович
Боруссия М:
Николас, Нетц, Скалли, Кьяродиа, Эльведи, Зандер, Нойхаус, Энгельхардт, Райтц, Онора, Табакович
Запасные: Фридрих, Сарко, Ульрих, Штегер, Урбих, Ольшовски, Матино, Кастроп, Мохья
Гамбург
Хойер, Вушкович, Эльфадли, Капальдо, Фабиу Виейра, Микельбрансис, Мухайм, Ремберг, Локонга, Джатта, Кенигсдорффер
Запасные: Мегед, Тангвик, Глатцель, Омари, Торунарига, Фераи, Филипп, Гочолейшвили, Лемке
Бавария:
Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ито, Горетцка, Мусиала, Диас, Бишоф, Урбиг, Та, Боэ, Джексон
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Себулонсен, Кастро-Монтес, Каминьски, Краус, Мартель, Майна, Бюльтер, Ахе
Запасные: Йоуханнессон, Эль Мала, Цилер, ван ден Берг, Тильманн, Хусейнбашич, Шентен, Ньянг, Вальдшмидт
Вольфсбург:
Грабара, Йенц, Вавро, Герхардт, Фишер, Арнольд, Винисиус, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович
Запасные: Кумбеди, Сванберг, Сиогаи, Кульеракис, Хенсель, Мюллер, Центер, Линдстрем, Дагим
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
