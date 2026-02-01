  • Спортс
  • Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд одолела «Хайденхайм», «Штутгарт» обыграл «Фрайбург»
15

Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд одолела «Хайденхайм», «Штутгарт» обыграл «Фрайбург»

Прошел 20-й тур Бундеслиги.

В стартовом матче 20-го тура Бундеслиги «Кельн» обыграл «Вольфсбург» (1:0).

В субботу «Байер» победил «Айнтрахт» (3:1), «Бавария» не сумела переиграть «Гамбург» (2:2).

В воскресенье дортмундская «Боруссия» одолела «Хайденхайм» (3:2).

Чемпионат Германии

20-й тур

Бундеслига Германия. 20 тур
1 февраля 14:30, МХП-Арена
Логотип домашней команды
Штутгарт
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Фрайбург
Матч окончен
Хенесс
90’
+5’
90’
+5’
Шустер
Миттельштедт
90’
+5’
Демирович
90’
+3’
Ундав   Хакес
90’
+2’
  Демирович
89’
78’
Треу   Огбус
Каразор   Андрес
77’
Эль-Ханнус   Демирович
77’
76’
Шерхант   Грифо
76’
Судзуки   Хелер
68’
Манзамби   Остерхаге
68’
Бесте   Ириэ
Нарти   Фюрих
59’
Хендрикс   Миттельштедт
59’
53’
Бесте
Каразор
52’
2тайм
Перерыв
Штутгарт
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Нарти, Эль-Ханнус, Левелинг, Ундав
Запасные: Дрляча, Ассиньон, Аль-Дахиль, Фюрих, Демирович, Андрес, Буанани, Хакес, Миттельштедт
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Розенфельдер, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Шерхант, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Ф. Мюллер, Гюнтер, Огбус, Остерхаге, Хефлер, Грифо, Ириэ, Юнг, Хелер
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
1 февраля 16:30, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Хайденхайм
Матч окончен
Кобель
90’
+8’
Гирасси   Озджан
90’
+3’
Гирасси
85’
80’
Пирингер   Конте
80’
Траоре   Шиммер
80’
Динкчи   Кауфманн
70’
Нихьюс   Шеппнер
  Гирасси
69’
Адейеми   Фабиу Силва
69’
  Гирасси
68’
64’
Нихьюс
Беллингем   Чуквуэмека
58’
Ян Коуто   Байер
58’
Антон
49’
48’
  Нихьюс
Мане   Зюле
46’
46’
Хонзак   Ибрагимович
2тайм
Перерыв
45’
+5’
  Нихьюс
  Антон
44’
40’
Хонзак
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Мане, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Фабиу Силва, Байер, Древес, Чуквуэмека, Майер, Озджан, Рюэрсон, Зюле, Бенсебайни
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Зирслебен, Майнка, Буш, Беренс, Дорш, Нихьюс, Траоре, Хонзак, Пирингер, Динкчи
Запасные: Ференбах, Бек, Кербер, Ибрагимович, Феллер, Конте, Шеппнер, Шиммер, Кауфманн
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
31 января 14:30, Ред Булл Арена
Логотип домашней команды
РБ Лейпциг
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Майнц
Матч окончен
90’
+6’
Вайпер
90’
+3’
Потульски
Зайвальд   Бакайоко
86’
82’
Титц   Вайпер
82’
Видмер   Мвене
82’
Мвумпа   Небель
72’
Амири   Мэлоуни
Ромуло   Гомис
72’
Битшиабу   Бандзузи
59’
Баку   Хенрихс
59’
49’
  Мвумпа
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Амири
45’
+3’
Пош
  Хардер
40’
38’
Белль
14’
Холлербах   Мвумпа
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Битшиабу, Орбан, Баку, Ромуло, Нуса, Шлагер, Зайвальд, Диоманде, Хардер
Запасные: Вандевордт, Клостерманн, Бандзузи, Гомис, Хенрихс, Финкгрефе, Бакайоко, Неделькович, Максимович
1тайм
Майнц:
Бац, Потульски, Белль, Пош, Видмер, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, да Кошта, Титц, Холлербах
Запасные: Бевинг, Мвене, Вайпер, Рисс, Небель, Мвумпа, Гляйбер, Норден, Мэлоуни
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
31 января 14:30, ВВК-Арена
Логотип домашней команды
Аугсбург
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Санкт-Паули
Матч окончен
90’
+1’
Сэндс
Грегорич   Эссенде
84’
84’
Салиакас   Сисей
Вольф   Педерсен
77’
Реджбечай   Цезигер
77’
70’
Фудзита   Ирвайн
Бэнкс
69’
63’
Джонс   Перейра Лаже
63’
Синани   Карс
Ридер   Каде
60’
  Грегорич
59’
Чавес   Кайтель
46’
2тайм
Перерыв
Фелльхауэр
44’
  Грегорич
41’
32’
  Синани
Баум
31’
Вольф
29’
Аугсбург
Дамен, Бэнкс, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Фелльхауэр, Вольф, Реджбечай, Массенго, Грегорич
Запасные: Лабрович, Кемюр, Педерсен, Рибейру, Кайтель, Цезигер, Каде, Гарби, Эссенде
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Андо, Смит, Фудзита, Синани, Пырка, Сэндс, Расмуссен, Салиакас, Джонс
Запасные: Стивенс, Сисей, Ритцка, Перейра Лаже, Оппи, Робатш, Ирвайн, Карс, Фолль
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
31 января 14:30, Дойче банк Парк
Логотип домашней команды
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
90’
+3’
  Алеиш Гарсия
Браун   Баойя
84’
82’
Тилльман   Поку
72’
Кофан   Шик
Схири
70’
Доан   Амаимуни-Эшгуяб
69’
Гетце   Кнауфф
69’
Схири
69’
64’
Фернандес   Паласиос
64’
Терье   Хофманн
63’
Гримальдо
Ларссон   Хейлунд
57’
Кристенсен
53’
  Кох
50’
2тайм
Перерыв
33’
  Тилльман
26’
  Артур
Айнтрахт Ф
Сантос, Теате, Кох, Аменда, Гетце, Доан, Браун, Схири, Ларссон, Кристенсен, Калимуэндо
Запасные: Косуги, Амаимуни-Эшгуяб, Кнауфф, Шаиби, Хейлунд, Цеттерер, Думбия, Дауд, Баойя
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Терье, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Фернандес, Артур, Кофан
Запасные: Омлин, Паласиос, Белосьян, Шик, Тап, Калбрет, Поку, Васкес, Хофманн
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
31 января 14:30, ПреЗеро-Арена
Логотип домашней команды
Хоффенхайм
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Унион Берлин
Матч окончен
Туре   Акпогума
90’
+1’
Прасс
84’
83’
Кемляйн   Крал
Крамарич   Прасс
83’
Аслани   Бебу
78’
75’
Диогу Лейте   Бурджу
68’
  Хедира
57’
Илич
54’
Берк   Ансах
54’
Нсоки   Кен
54’
Чжон Ву Ен   Шефер
  Диогу Лейте
47’
Лемперле   Морстедт
46’
2тайм
Перерыв
  Крамарич
45’
  Крамарич
42’
21’
Нсоки
Хайдари
8’
Хоффенхайм
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Цоуфал, Премель, Авдуллаху, Крамарич, Туре, Аслани, Лемперле
Запасные: Бернардо, Жандре, Бебу, Филипп, Дамар, Морстедт, Акпогума, Прасс, Джурич
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Чжон Ву Ен, Берк, Нсоки, Кемляйн, Хедира, Хаберер, Илич
Запасные: Шефер, Прой, Бурджу, Ансах, Рааб, Крал, Кен, Скарке, Триммель
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
31 января 14:30, Везерштадион
Логотип домашней команды
Вердер
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Боруссия М
Матч окончен
  Топп
90’
+4’
Мбангула   Топп
89’
84’
Табакович   Матино
84’
Скалли   Кастроп
Малатини   Шмидт
75’
69’
Зандер   Фридрих
Нджинма   Милошевич
64’
Сугавара   Грюлль
64’
61’
  Табакович
57’
Нойхаус   Штегер
2тайм
Перерыв
44’
Райтц
Вердер
Бакхаус, Кулибали, Фридль, Малатини, Мбангула, Шмид, Деман, Линен, Стаге, Сугавара, Нджинма
Запасные: Шмидт, Пуэртас, Милошевич, Топп, Грюлль, Агу, Хейн, Шметгенс, Чович
1тайм
Боруссия М:
Николас, Нетц, Скалли, Кьяродиа, Эльведи, Зандер, Нойхаус, Энгельхардт, Райтц, Онора, Табакович
Запасные: Фридрих, Сарко, Ульрих, Штегер, Урбих, Ольшовски, Матино, Кастроп, Мохья
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
31 января 17:30, Фолькспаркштадион
Логотип домашней команды
Гамбург
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
90’
+10’
Киммих
Капальдо
90’
+10’
90’
+5’
Олисе
Хойер
90’
+3’
87’
Кейн
Гочолейшвили
85’
Фабиу Виейра   Глатцель
85’
Локонга   Фераи
85’
Локонга
75’
Микельбрансис   Омари
73’
Кенигсдорффер   Филипп
73’
65’
Гнабри   Мусиала
65’
Ким Мин Чжэ   Та
Джатта   Гочолейшвили
59’
57’
Ким Мин Чжэ
Мухайм
55’
  Вушкович
53’
46’
  Диас
46’
Карл   Диас
2тайм
Перерыв
42’
  Кейн
  Фабиу Виейра
34’
Ремберг
23’
Гамбург
Хойер, Вушкович, Эльфадли, Капальдо, Фабиу Виейра, Микельбрансис, Мухайм, Ремберг, Локонга, Джатта, Кенигсдорффер
Запасные: Мегед, Тангвик, Глатцель, Омари, Торунарига, Фераи, Филипп, Гочолейшвили, Лемке
1тайм
Бавария:
Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Станишич, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ито, Горетцка, Мусиала, Диас, Бишоф, Урбиг, Та, Боэ, Джексон
Подробнее
Бундеслига Германия. 20 тур
30 января 19:30, РейнЭнергиШтадион
Логотип домашней команды
Кельн
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+1’
Герхардт   Центер
90’
Герхардт
Ахе   Ньянг
86’
Лунн Хансен   ван ден Берг
86’
80’
Йенц
Майна   Тильманн
75’
Каминьски   Эль Мала
75’
74’
Виммер   Линдстрем
74’
Фишер   Кумбеди
71’
Сиогаи
Бюльтер   Йоуханнессон
66’
66’
Эриксен
Ахе
58’
46’
Маер   Сиогаи
46’
Винисиус   Дагим
2тайм
Перерыв
  Майна
29’
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Себулонсен, Кастро-Монтес, Каминьски, Краус, Мартель, Майна, Бюльтер, Ахе
Запасные: Йоуханнессон, Эль Мала, Цилер, ван ден Берг, Тильманн, Хусейнбашич, Шентен, Ньянг, Вальдшмидт
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Йенц, Вавро, Герхардт, Фишер, Арнольд, Винисиус, Виммер, Маер, Эриксен, Пейчинович
Запасные: Кумбеди, Сванберг, Сиогаи, Кульеракис, Хенсель, Мюллер, Центер, Линдстрем, Дагим
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

результаты
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лайк, если помните, как во второй половине 2000-х Гамбург с Ван дер Ваартом, Троховски, Яролимом был грозой баварии!
Ответ Контрразведка
Лайк, если помните, как во второй половине 2000-х Гамбург с Ван дер Ваартом, Троховски, Яролимом был грозой баварии!
Тогда ещё был весёлый Вердер, который часто Бавария портил кровь, чемпионский Штутгарт с Гомесом, чемпионский Вольсфбург с Графите и Джеко, выносивший Баварию 5-1. Хотя я почти ничего и не видел, в основном в новостях спорта об этом узнавал и иногда голы видел, если показывали. А Бавария тогда и мимо ЛЧ пррлетала, вот Зениту и попала в кубке УЕФА. В футболе вообще со второй половины нулевых резко стала падать конкуренция из-за мешков из топ-лиг, увы. Вообще началось это ещё в конце 90-х из-за дела Босмана. Спорта в футболе почти не осталось, это сейчас почти полностью бизнес, смотреть такое не интересно, поэтому лет 10 уже редко смотрю что-то, в основном обзоры и всё.
За Хоффенхайм!
Вперед в ЛЧ!
Ответ alexsem69
За Хоффенхайм! Вперед в ЛЧ!
Если бы не эти отвратительные мюнхенцы, Хоффенхайм уже сейчас можно бы было объявлять Чемпионами и это , прошу заметить , второй матч на неделе !
Почему я всегда за Мюнхен 1860 ))
Ответ alexsem69
За Хоффенхайм! Вперед в ЛЧ!
Как практика показывает, то еврокубки с текущим форматом обязуют клубы иметь достаточную для сезона скамейку, в прошлом году они играли в ЛЕ, и групповой этап не прошли, а сезон в Бундеслиге закончили на 15 месте, всего на пару очков обезопасив себя от стыковых матчей, так что тут всё не так однозначно
На повторах как-будто симуляция,а не пендаль.но судья прям рядом стоял с моментом и хорошо все видел.
Будет про Хоффенхайм статья? Там команда просто выносит всю Бундеслигу
Как можно не обыграть гамбург?даже со спорным судейскими моментами
Тяжело складываются матчи с аутсайдерами, Что с Паули, что сейчас с Хайденхаймом матчи очень неровные. Нет контроля над игрой, позволяют сопернику забивать, отыгрываться.
Ответ Ник88
Тяжело складываются матчи с аутсайдерами, Что с Паули, что сейчас с Хайденхаймом матчи очень неровные. Нет контроля над игрой, позволяют сопернику забивать, отыгрываться.
теперь отставание всего 6 очков, хороший ход набрали!
Рекомендуем