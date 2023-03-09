Очередной эпизод вашего любимого сериала.

«ПСЖ» вновь не выиграет Лигу чемпионов: команда Кристофа Гальтье прогнулась под «Баварией» и в ответном матче 1/8 финала – 0:2. В Париже единственный мяч забил Кингсли Коман, в Мюнхене отличились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри.

Когда в 2011-м эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и его фонд Qatar Sports Investments выкупили «ПСЖ», их главной мечтой была победа в Лиге чемпионов. С тех пор «Париж» сменил семь тренеров, потратил больше миллиарда евро на новых футболистов, заманил Лионеля Месси – но так и не воплотил мечту.

Сезон-2022/23 – новая серия грустного французского сериала. Все 11 эпизодов – неудачи разной степени.

2012/13: «Барселона» не пустила выездным голом

Шейхи спасли «ПСЖ» от долгов в мае 2011-го: тогда им в наследство достались четвертое место в чемпионате Франции и главный тренер Антуан Комбуаре. Он дотянул до декабре 2011-го, его сменил Карло Анчелотти, который завершил сезон в топ-2 и затащил команду в Лигу чемпионов.

Он же повел «ПСЖ» в ЛЧ-2012/13 через восемь лет без самого престижного турнира. Путь до плей-офф был комфортным: 15 очков в группе с «Динамо» (киевским и загребским) и «Порту». В 1/8 финала пришлось повозиться с «Валенсией» Эрнесто Вальверде – 1:1, 2:1.

В четвертьфинале уже «Барселона»: в первом матче Блез Матюиди спас «ПСЖ» от поражения на 94-й минуте (2:2), а в Испании каталонцы удержали необходимые 1:1 (хотя «ПСЖ» вел до 71-й минуты).

2013/14: позволили «Челси» камбэк

Вместо Анчелотти пришел Лоран Блан, но дальше итальянца не продвинулся. «ПСЖ» хватило 13 очков в группе с «Олимпиакосом», «Бенфикой» и «Андерлехтом»: парижане неожиданно уступили португальцам, а бельгийцам подарили единственную ничью в кампании.

Дальше разминка на «Байере»: 4:0 в гостях и 2:1 дома. После домашней победы над «Челси» (3:1) казалось, что парижане шагнут в полуфинал, но в Лондоне случился камбэк: Демба Ба сделал 2:0 на 87-й минуте.

2014/15: получили от Месси и Неймара (в «Барсе»)

Вторая попытка Блана – и снова только четвертьфинал. И тут без напряга прошли группу: обменялись победами с «Барселоной» и набрали 10 очков против «Аякса» и АПОЭЛа.

В 1/8 финала Блан взял реванш у «Челси» – правда, без побед: 1:1 дома, 1:1 в гостях, 1:1 в экстра-таймах – и проход дальше за счет гостевого гола Тиаго Силвы на 114-й. Та ответка вообще огонь: Златана удалили на 31-й минуте, а первый гол случился лишь на 81-й.

В четвертьфинале еще одна встреча с «Барсой» и поражение без шансов: 1:3 и 0:2. Парижан вынесли голы Лионеля Месси и Неймара. Ха!

2015/16: споткнулись на «Сити»

Вновь Лоран Блан – вновь четвертьфинал. Классические 13 очков в группе: максимум против «Шахтера» и «Мальме» + ничья с «Реалом».

В 1/8 финала уже очередная классика – новая дуэль с «Челси». На этот раз меньше напряжения и две победы по 2:1. Путь в полуфинал закрыл «Манчестер Сити»: команда Мануэля Пеллегрини добыла 2:2 во Франции и добила в Англии (1:0).

2016/17: тот самый провал против «Барселоны»

Несмотря на три чемпионства в Лиге 1, Блану припомнили неудачи в ЛЧ. Жаркий пост занял Унаи Эмери и снял с «ПСЖ» проклятье четвертьфиналов – но не так, как хотелось бы шейхам. Теперь парижане стали вылетать в 1/8 финала.

В группе они выбили только три победы, но «Лудогорец» и «Базель» вообще не напрягали (3 и 2 очка против 12 у «ПСЖ»). А первым стал «Арсенал».

В 1/8 финала случился самый громкий позор «ПСЖ» – провал против «Барсы» будут помнить еще очень долго. Сначала роскошные 4:0 на «Парк де Пренс» и мысли о непобедимости, а потом унизительные 1:6 на «Камп Ноу». О том камбэке каталонцев вы точно расскажете внукам, если смотрели.

2017/18: нарвались на «Реал» даже с первого места в группе

Самое удивительное, что после 1:6 от «Барсы» Эмери еще и сенсационно проиграл чемпионат Франции. Но остался – чтобы вновь вылететь в 1/8 финала ЛЧ.

«ПСЖ» задорно пролетел группу: выбил 15 очков, растерзал «Селтик» и «Андерлехт», настрелял 25 голов и проиграл только «Баварии».

Но даже первое место в группе не спасло от кошмарного жребия: «Реал» раскидал французов и дома, и в гостях – 3:1, 2:1.

2018/19: позволили «Юнайтед» спастись

Эмери все-таки ушел, и в Париже поставили на Томаса Тухеля. С первой попытки у немца не получилось – тоже только 1/8 финала.

На этот раз у фаворитов ЛЧ была сложная группа: «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвена Звезда» (зацепили 4 очка, кстати). «ПСЖ» набрал лишь 11 баллов, но в такой плотности этого хватило для первого места.

Дальше – «МЮ» и необъяснимая магия Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец прилетел прибирать за Жозе Моуринью и вдруг прибил «ПСЖ». Французы уверенно победили на «Олд Траффорд» 2:0, но что случилось потом – загадка! Гол Маркуса Рэшфорда на 94-й минуте ответного матча всех шокировал – 3:1 в пользу «МЮ» и проход англичан по разнице гостевых голов.

2019/20: вплотную к титулу, шлагбаум от «Баварии»

Лучшая попытка «ПСЖ» – шейхи были максимально близки! Сначала элитно прошли группу: набрали 16 очков в играх против «Реала», «Галатасарая» и «Брюгге».

Потом со скрипом, но перепрыгнули «Боруссию»: Эрлинг Холанд дублем напряг французов в Дортмунде (2:1), но на Париж не хватило (0:2).

Следующего матча в ЛЧ пришлось ждать почти полгода: из-за коронавируса турнир возобновился только в августе, а стадии плей-офф состояли из одного матча. От этого не легче: «Аталанта» проходила в полуфинал до 90-й минуты: голы Маркиньоса и Шупо-Мотинга в компенсированное время все развернули.

С «Лейпцигом» было проще – 3:0 в полуфинале. Обломала только «Бавария» в финале – настолько вплотную к титулу «ПСЖ» еще не был.

2020/21: тормознул другой неудачник ЛЧ – «Сити» Пепа

Казалось, такой «Париж» может вновь добраться до финала, но Тухель разругался с руководством и вылетел в декабре. Правда, успел вывести «ПСЖ» в плей-офф из сложной группы: набрал 12 очков и стал первым в компании «Лейпцига», «МЮ» и «Истанбула».

Доруливал уже Маурисио Почеттино, который изящно вернул «Барсе» должок в 1/8 финала – 4:1 на «Камп Ноу» и никаких больше грандиозных камбэков (1:1).

В четвертьфинале – брутальная драка с «Баварией»: обменялись выездными победами, по правилу гостевого гола дальше проехали французы (3:2, 0:1).

С Пепом Почеттино уже не справился – 1:2, 0:2. Второй полуфинал за два года – неплохо, но хотелось большего.

2021/22: дали «Реалу» все перевернуть

В следующий заход Почеттино вновь проиграл «Сити», но все равно вышел из группы: набрал 11 очков и был выше «Лейпцига» с «Брюгге».

А вот со жребием не повезло: парижанам могли вытянуть «Аякс» или «Лилль», но достался «Реал». И все вроде было неплохо: Мбаппе забил победный в Париже (1:0), а потом открыл счет в Мадриде – особенно красиво на фоне слухов об уходе в «Реал».

Но потом Анчелотти взмахнул бровью и снес бывшую команду – 3:1 за 17 минут и никакого четвертьфинала.

***

Если верить слухам, Кристоф Гальтье ерзал на должности еще до вылета из ЛЧ – вполне вероятно, его история в Париже закончится очень рано. Для осуществления мечты шейхам не хватило ни миллиарда на трансферы, ни Месси, ни семи тренеров.

Что дальше?

Графика: Алиса Ефремова

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Shaun Botterill, Michael Regan, Julian Finney