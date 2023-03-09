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Боль «ПСЖ» в ЛЧ: 11 попыток, но шейхи все еще без титула. 5 вылетов в 1/8 финала

Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Лоран Блан Лоран Блан
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Унаи Эмери Унаи Эмери
ПСЖ ПСЖ
Томас Тухель Томас Тухель
Футбол Футбол

Очередной эпизод вашего любимого сериала.

«ПСЖ» вновь не выиграет Лигу чемпионов: команда Кристофа Гальтье прогнулась под «Баварией» и в ответном матче 1/8 финала – 0:2. В Париже единственный мяч забил Кингсли Коман, в Мюнхене отличились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри.

Когда в 2011-м эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и его фонд Qatar Sports Investments выкупили «ПСЖ», их главной мечтой была победа в Лиге чемпионов. С тех пор «Париж» сменил семь тренеров, потратил больше миллиарда евро на новых футболистов, заманил Лионеля Месси – но так и не воплотил мечту.

Сезон-2022/23 – новая серия грустного французского сериала. Все 11 эпизодов – неудачи разной степени.

2012/13: «Барселона» не пустила выездным голом

Шейхи спасли «ПСЖ» от долгов в мае 2011-го: тогда им в наследство достались четвертое место в чемпионате Франции и главный тренер Антуан Комбуаре. Он дотянул до декабре 2011-го, его сменил Карло Анчелотти, который завершил сезон в топ-2 и затащил команду в Лигу чемпионов.

Он же повел «ПСЖ» в ЛЧ-2012/13 через восемь лет без самого престижного турнира. Путь до плей-офф был комфортным: 15 очков в группе с «Динамо» (киевским и загребским) и «Порту». В 1/8 финала пришлось повозиться с «Валенсией» Эрнесто Вальверде – 1:1, 2:1.

В четвертьфинале уже «Барселона»: в первом матче Блез Матюиди спас «ПСЖ» от поражения на 94-й минуте (2:2), а в Испании каталонцы удержали необходимые 1:1 (хотя «ПСЖ» вел до 71-й минуты).

2013/14: позволили «Челси» камбэк

Вместо Анчелотти пришел Лоран Блан, но дальше итальянца не продвинулся. «ПСЖ» хватило 13 очков в группе с «Олимпиакосом», «Бенфикой» и «Андерлехтом»: парижане неожиданно уступили португальцам, а бельгийцам подарили единственную ничью в кампании.

Дальше разминка на «Байере»: 4:0 в гостях и 2:1 дома. После домашней победы над «Челси» (3:1) казалось, что парижане шагнут в полуфинал, но в Лондоне случился камбэк: Демба Ба сделал 2:0 на 87-й минуте.

2014/15: получили от Месси и Неймара (в «Барсе»)

Вторая попытка Блана – и снова только четвертьфинал. И тут без напряга прошли группу: обменялись победами с «Барселоной» и набрали 10 очков против «Аякса» и АПОЭЛа.

В 1/8 финала Блан взял реванш у «Челси» – правда, без побед: 1:1 дома, 1:1 в гостях, 1:1 в экстра-таймах – и проход дальше за счет гостевого гола Тиаго Силвы на 114-й. Та ответка вообще огонь: Златана удалили на 31-й минуте, а первый гол случился лишь на 81-й.

В четвертьфинале еще одна встреча с «Барсой» и поражение без шансов: 1:3 и 0:2. Парижан вынесли голы Лионеля Месси и Неймара. Ха!

2015/16: споткнулись на «Сити»

Вновь Лоран Блан – вновь четвертьфинал. Классические 13 очков в группе: максимум против «Шахтера» и «Мальме» + ничья с «Реалом».

В 1/8 финала уже очередная классика – новая дуэль с «Челси». На этот раз меньше напряжения и две победы по 2:1. Путь в полуфинал закрыл «Манчестер Сити»: команда Мануэля Пеллегрини добыла 2:2 во Франции и добила в Англии (1:0).

2016/17: тот самый провал против «Барселоны»

Несмотря на три чемпионства в Лиге 1, Блану припомнили неудачи в ЛЧ. Жаркий пост занял Унаи Эмери и снял с «ПСЖ» проклятье четвертьфиналов – но не так, как хотелось бы шейхам. Теперь парижане стали вылетать в 1/8 финала.

В группе они выбили только три победы, но «Лудогорец» и «Базель» вообще не напрягали (3 и 2 очка против 12 у «ПСЖ»). А первым стал «Арсенал».

В 1/8 финала случился самый громкий позор «ПСЖ» – провал против «Барсы» будут помнить еще очень долго. Сначала роскошные 4:0 на «Парк де Пренс» и мысли о непобедимости, а потом унизительные 1:6 на «Камп Ноу». О том камбэке каталонцев вы точно расскажете внукам, если смотрели.

2017/18: нарвались на «Реал» даже с первого места в группе

Самое удивительное, что после 1:6 от «Барсы» Эмери еще и сенсационно проиграл чемпионат Франции. Но остался – чтобы вновь вылететь в 1/8 финала ЛЧ.

«ПСЖ» задорно пролетел группу: выбил 15 очков, растерзал «Селтик» и «Андерлехт», настрелял 25 голов и проиграл только «Баварии».

Но даже первое место в группе не спасло от кошмарного жребия: «Реал» раскидал французов и дома, и в гостях – 3:1, 2:1.

2018/19: позволили «Юнайтед» спастись

Эмери все-таки ушел, и в Париже поставили на Томаса Тухеля. С первой попытки у немца не получилось – тоже только 1/8 финала.

На этот раз у фаворитов ЛЧ была сложная группа: «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвена Звезда» (зацепили 4 очка, кстати). «ПСЖ» набрал лишь 11 баллов, но в такой плотности этого хватило для первого места.

Дальше – «МЮ» и необъяснимая магия Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец прилетел прибирать за Жозе Моуринью и вдруг прибил «ПСЖ». Французы уверенно победили на «Олд Траффорд» 2:0, но что случилось потом – загадка! Гол Маркуса Рэшфорда на 94-й минуте ответного матча всех шокировал – 3:1 в пользу «МЮ» и проход англичан по разнице гостевых голов.

2019/20: вплотную к титулу, шлагбаум от «Баварии»

Лучшая попытка «ПСЖ» – шейхи были максимально близки! Сначала элитно прошли группу: набрали 16 очков в играх против «Реала», «Галатасарая» и «Брюгге».

Потом со скрипом, но перепрыгнули «Боруссию»: Эрлинг Холанд дублем напряг французов в Дортмунде (2:1), но на Париж не хватило (0:2).

Следующего матча в ЛЧ пришлось ждать почти полгода: из-за коронавируса турнир возобновился только в августе, а стадии плей-офф состояли из одного матча. От этого не легче: «Аталанта» проходила в полуфинал до 90-й минуты: голы Маркиньоса и Шупо-Мотинга в компенсированное время все развернули.

С «Лейпцигом» было проще – 3:0 в полуфинале. Обломала только «Бавария» в финале – настолько вплотную к титулу «ПСЖ» еще не был.

2020/21: тормознул другой неудачник ЛЧ – «Сити» Пепа

Казалось, такой «Париж» может вновь добраться до финала, но Тухель разругался с руководством и вылетел в декабре. Правда, успел вывести «ПСЖ» в плей-офф из сложной группы: набрал 12 очков и стал первым в компании «Лейпцига», «МЮ» и «Истанбула».

Доруливал уже Маурисио Почеттино, который изящно вернул «Барсе» должок в 1/8 финала – 4:1 на «Камп Ноу» и никаких больше грандиозных камбэков (1:1).

В четвертьфинале – брутальная драка с «Баварией»: обменялись выездными победами, по правилу гостевого гола дальше проехали французы (3:2, 0:1).

С Пепом Почеттино уже не справился – 1:2, 0:2. Второй полуфинал за два года – неплохо, но хотелось большего.

2021/22: дали «Реалу» все перевернуть

В следующий заход Почеттино вновь проиграл «Сити», но все равно вышел из группы: набрал 11 очков и был выше «Лейпцига» с «Брюгге».

А вот со жребием не повезло: парижанам могли вытянуть «Аякс» или «Лилль», но достался «Реал». И все вроде было неплохо: Мбаппе забил победный в Париже (1:0), а потом открыл счет в Мадриде – особенно красиво на фоне слухов об уходе в «Реал».

Но потом Анчелотти взмахнул бровью и снес бывшую команду – 3:1 за 17 минут и никакого четвертьфинала.

***

Если верить слухам, Кристоф Гальтье ерзал на должности еще до вылета из ЛЧ – вполне вероятно, его история в Париже закончится очень рано. Для осуществления мечты шейхам не хватило ни миллиарда на трансферы, ни Месси, ни семи тренеров.

Что дальше?

Графика: Алиса Ефремова

Бавария Германия – ПСЖ Франция 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 61 Шупо-Мотинг, 2:0 – 89 Гнабри.
БаварияЗоммер, Станишич, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Сане, 68), Мюллер (Жоау Канселу, 86), Коман (Гнабри, 86), Мусиала (Мане, 82).
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Мукиеле, 36; Битшиабу, 46), Мендеш (Бернат, 82), Верратти, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 76), Витинья (Экитик, 81), Месси, Мбаппе.
Предупреждение:
Хакими (90).

Комедия замен «ПСЖ»: один травмированный вместо другого. Пришлось менять обратно через 10 минут

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, Shaun Botterill, Michael Regan, Julian Finney

4 комментария

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Имя Фамилия
Ответ МТБ
Во-первых в 2017 был позор, но не позор ПСЖ, а позор судейства. Когда на Ди Марии не дали пенальти, а потом реально душили ПСЖ, о да, об этом моно рассказывать внукам, в подборке "все позоры, что я видел". Этот будет где-то рядом с Эвребе из 2009 года. Во-вторых, среди прочих матчей, вылеты почти всегда от приличных команд, в хорошей форме. Ну разве что с Юнайтед тогда очень не повезло и это действительно необъяснимо, всё остальное вполне понятно. При этом абсолютно очевидно, что уровень ПСЖ рос год от года, особенно в период с 2015 по 2017. По сути тогда в команде был и Кавани и Ди Мария. Разбаваили их Неймаром и Мбаппе и стало ещё лучше. Плюс был и Тьяго Сильва и Маркиньос. Увы, как по мне, после финала в 2020 пошёл трансферный провал. Нет, понятно, почему отпустили Сильву, почему отпустили Кавани, но составу нужны были не только звёзды, но и такие парни, как Шупо-Мотинг и Тома Менье (а ранее Матюиди, например). Т.е. игроки высокого уровня, способные выкладываться, а не только быть звёздами
Наиболее обидно за несостоявшуюся команду Поча. 4-2-3-1 с Вейналдумом на АПЗ смотрелась просто шикарно, прессинг, молниеносные контратаки, непредсказуемые обмены позициями, Мбаппе просто разрывал на ЦФ, прогресс из матча в матч. Когда ПСЖ выдал 8 побед на старте казалось они возьмут требл, но потом дебют меси, сразу поражения и всё покатилось по каталонскому сценарию, минус прессинг, футбол из каменного века, ручной тренер под меси и вот то дно, которое мы имеем сейчас.
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Имя Фамилия
Были близки пару лет назад, но трансфер меси откатил ПСЖ на световой год назад.
0
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0
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МТБ
Во-первых в 2017 был позор, но не позор ПСЖ, а позор судейства. Когда на Ди Марии не дали пенальти, а потом реально душили ПСЖ, о да, об этом моно рассказывать внукам, в подборке "все позоры, что я видел". Этот будет где-то рядом с Эвребе из 2009 года.
Во-вторых, среди прочих матчей, вылеты почти всегда от приличных команд, в хорошей форме. Ну разве что с Юнайтед тогда очень не повезло и это действительно необъяснимо, всё остальное вполне понятно. При этом абсолютно очевидно, что уровень ПСЖ рос год от года, особенно в период с 2015 по 2017. По сути тогда в команде был и Кавани и Ди Мария. Разбаваили их Неймаром и Мбаппе и стало ещё лучше. Плюс был и Тьяго Сильва и Маркиньос. Увы, как по мне, после финала в 2020 пошёл трансферный провал. Нет, понятно, почему отпустили Сильву, почему отпустили Кавани, но составу нужны были не только звёзды, но и такие парни, как Шупо-Мотинг и Тома Менье (а ранее Матюиди, например). Т.е. игроки высокого уровня, способные выкладываться, а не только быть звёздами
+1
0
+1
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ZarvuR2020
В заметке о камбеке Барсы не хватает кое какой детали...
+2
0
+2
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