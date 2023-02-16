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🚀 Главный спринт Лиги чемпионов! Адейеми уничтожил Энцо Фернандеса

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Кажется, Карим Адейеми забил один из самых ярких голов только начавшегося плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Нам очень не хватало мячей после нереальных ускорений – получаем и наслаждаемся. 

Как это было: Энцо Фернандес ничего не мог сделать против реактивного Адейеми

На 63-й минуте «Челси» опасно разыграл угловой: подача, Кай Хавертц скинул на дальнюю штангу, Жоау Феликс не смог перевести мяч в ворота. Снова суета в центре штрафной, мяч свалился ближе к краю, и оттуда Рафаэль Геррейру разрядил ситуацию, выбив из штрафной через себя. 

Геррейру вряд ли подозревал, что его вынос станет голевой передачей.

Все благодаря Кариму Адейеми, который подхватил мяч еще на своей половине. При этом единственный блок на пути к чужим воротам – Энцо Фернандес. 

Адейеми рванул, Энцо пытался плассироваться, может, ждал момент для агрессивного отбора, но Карим держался на дистанции. И потом взорвался на максимум – прокинул мяч и без шансов ушел от Энцо. Да, у аргентинца гигантский инструментарий, за который заплатили рекордные для клуба АПЛ 121 миллион евро, но выдающегося ускорения в этом багажнике нет. 

А Адейеми не остановился на обводке Энцо: хладнокровно оценил ситуацию и обыграл уже Кепу Аррисабалагу, вылетевшего из ворот. Оставалось только не испортить великолепный момент смазанным ударом – ни в коем случае, точно в цель. 

Адейеми в нереальной форме: начал забивать и побил рекорд Бундеслиги по скорости

21-летний Карим Адейеми – четвертая по масштабу покупка в истории «Дортмунда», летом 2022-го за него заплатили 30 млн евро «РБ Зальцбургу» после сезона с 19 голами в австрийской Бундеслиге (а еще Адейеми зарабатывал три пенальти в одном матче ЛЧ, досталось «Севильи»). 

Ускорение – один из факторов раннего взлета Адейеми. Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд признавался: «Скауты первым делом заприметили экстремальную скорость Карима». Так Адейеми, не сумевший пробиться в большой футбол через юношеские команды «Баварии», сменил провинциальный немецкий «Унтерхакинг» на «Зальцбург», главную фабрику вундеркиндов.

Карим смазал адаптацию в «Дортмунде» из-за рецидива травмы, более-менее вписался в состав только ближе к паузе на чемпионат мира, но и тогда оставался без результативных действий. 

Все изменилось в 2023-м. Адейеми съездил резервистом со сборной Германии на ЧМ, не сыграл ни минуты, перезагрузился и начал разрывать. В трех матчах Бундеслиги после возвращения он сделал 2+1 по гол+пас. Стал самым быстрым футболистом в истории чемпионатов Германии, разогнавшись до 36,7 км/ч. В начале февраля против «Фрайбурга» (5:1) уже к 17-й минуте загонял Килианна Сильдийю так, что тот нахватал две желтые и удалился. 

Превратился в вингера, который каждого соперника кошмарит реактивными ускорениями. 

Теперь и в Лиге чемпионов. Проверено Энцо Фернандесом.

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Боруссия Д Германия – Челси Англия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 63 Адейеми.
Боруссия ДКобель, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Брандт, Джан, Озджан, Беллингем, Вольф (Рюэрсон, 73), Аллер (Модест, 68), Адейеми (Байно-Гиттенс, 79).
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Зиеш, Лофтус-Чик, Мудрик (Маунт, 71), Фернандес, Хавертц, Жоау Феликс.
Предупреждения:
Джеймс (9), Тиаго Силва (16), Беллингем (49), Джан (53), Зиеш (72), Адейеми (77), Озджан (85), Рюэрсон (90), Маунт (90), Зюле (90).

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Thilo Schmuelgen; Gettyimages.ru/Lars Baron; кадры трансляции «Матч ТВ»

14 комментариев

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джинн
На первом скриншоте Мудрик ближе Силвы метров на 5 к своим воротам, на втором скрине они уже на одной линии, на след Мудрик уже отстаёт от 40 летнего деда на 10 метров и на четвёртом скрине Мудрик уже метров на 20 под отстал.
К слову он был ближайший игрок Челси на подмоге и если не ошибаюсь самый скоростной в команде.
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Wasilij Petrow
досталось «Севильи» - "Севилье", плиз.
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113k
Ответ Акира_1
Конечно полный провал оставлять такие пустые зоны при угловых без страховки. По сути Боруссия использовала один момент и выиграла, а Челси загадил 5. В этом вся разница в классе исполнителей.
У Боруссии нету класса
+1
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llolishe
Оршич против Фофаны даже круче убежал)
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arspurs9
Тут вообще все шикарно, не нужно списывать просто на "Ну Адейеми быстрый". Смотрите глубже. Во-первых, просто шедевральный прием. Моментально укротил мяч и направил под удобное движение. Во-вторых, Энцо. Это был не плассер, мяч летел достаточное количество времени для сближения. Фернандес дал спокойно принять, решил вообще не оказывать давления, поднять голову, оценить ситуацию, и вот только потом побежать. Это полный провал Фернандеса на уровне с шикарной игрой Карима.

Тем веселее, когда после такого восхитительного момента немца, 100-млн Мудрик не в состоянии принять и обработать длинную передачу.
+1
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Ibragim Mejidow
хорош
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дон_бомжови
обидно, наверное, пропускать так после штанги
виноваты сами, конечно
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Акира_1
Конечно полный провал оставлять такие пустые зоны при угловых без страховки. По сути Боруссия использовала один момент и выиграла, а Челси загадил 5. В этом вся разница в классе исполнителей.
+8
-1
+7
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Wesley
Если бы кто-то из топов такое забил, его бы уже в претенденты на Золотой Мяч записали
+5
0
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Сергей Кайзер
Он и Джеймса огорошил пару раз на фланге, в нём дури как в спорткаре. Классный пацан.
+3
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Barsa1984
это было круто....
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Joey Ramone
То за что мы и любим футбол, красота.
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дон_бомжови
энцо сейчас не позавидуешь, конечно
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Плеймейкер87
Не зря его в фэнтези выбрал👌
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