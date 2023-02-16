🚀 Главный спринт Лиги чемпионов! Адейеми уничтожил Энцо Фернандеса

Кажется, Карим Адейеми забил один из самых ярких голов только начавшегося плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Нам очень не хватало мячей после нереальных ускорений – получаем и наслаждаемся.

Как это было: Энцо Фернандес ничего не мог сделать против реактивного Адейеми

На 63-й минуте «Челси» опасно разыграл угловой: подача, Кай Хавертц скинул на дальнюю штангу, Жоау Феликс не смог перевести мяч в ворота. Снова суета в центре штрафной, мяч свалился ближе к краю, и оттуда Рафаэль Геррейру разрядил ситуацию, выбив из штрафной через себя.

Геррейру вряд ли подозревал, что его вынос станет голевой передачей.

Все благодаря Кариму Адейеми, который подхватил мяч еще на своей половине. При этом единственный блок на пути к чужим воротам – Энцо Фернандес.

Адейеми рванул, Энцо пытался плассироваться, может, ждал момент для агрессивного отбора, но Карим держался на дистанции. И потом взорвался на максимум – прокинул мяч и без шансов ушел от Энцо. Да, у аргентинца гигантский инструментарий, за который заплатили рекордные для клуба АПЛ 121 миллион евро, но выдающегося ускорения в этом багажнике нет.

А Адейеми не остановился на обводке Энцо: хладнокровно оценил ситуацию и обыграл уже Кепу Аррисабалагу, вылетевшего из ворот. Оставалось только не испортить великолепный момент смазанным ударом – ни в коем случае, точно в цель.

Адейеми в нереальной форме: начал забивать и побил рекорд Бундеслиги по скорости

21-летний Карим Адейеми – четвертая по масштабу покупка в истории «Дортмунда», летом 2022-го за него заплатили 30 млн евро «РБ Зальцбургу» после сезона с 19 голами в австрийской Бундеслиге (а еще Адейеми зарабатывал три пенальти в одном матче ЛЧ, досталось «Севильи»).

Ускорение – один из факторов раннего взлета Адейеми. Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд признавался: «Скауты первым делом заприметили экстремальную скорость Карима». Так Адейеми, не сумевший пробиться в большой футбол через юношеские команды «Баварии», сменил провинциальный немецкий «Унтерхакинг» на «Зальцбург», главную фабрику вундеркиндов.

Карим смазал адаптацию в «Дортмунде» из-за рецидива травмы, более-менее вписался в состав только ближе к паузе на чемпионат мира, но и тогда оставался без результативных действий.

Все изменилось в 2023-м. Адейеми съездил резервистом со сборной Германии на ЧМ, не сыграл ни минуты, перезагрузился и начал разрывать. В трех матчах Бундеслиги после возвращения он сделал 2+1 по гол+пас. Стал самым быстрым футболистом в истории чемпионатов Германии, разогнавшись до 36,7 км/ч. В начале февраля против «Фрайбурга» (5:1) уже к 17-й минуте загонял Килианна Сильдийю так, что тот нахватал две желтые и удалился.

Превратился в вингера, который каждого соперника кошмарит реактивными ускорениями.

Теперь и в Лиге чемпионов. Проверено Энцо Фернандесом.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Thilo Schmuelgen; Gettyimages.ru/Lars Baron; кадры трансляции «Матч ТВ»