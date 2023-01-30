Экс-игрок «Эспаньола» и «Суонси» оказался принцем одного из островов Индонезии. Узнал почти случайно

Удивительная история Жорди Амата.

Помните, как три года назад в «Лестер» заезжал племянник брунейского султана? Тогда все называли его самым богатым футболистом на планете – состояние Фаика Болкиаха оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Похоже, в «королевском» футбольном составе пополнение – экс-защитника «Эспаньола» и «Суонси» Жорди Амата признали принцем одного из островов Индонезии.

Как так вышло?

Жорди родился в муниципалитете Канет-де-Мар на окраине Барселоны. Его родители из Каталонии и никогда не проживали дольше года в другой стране.

А вот происхождение бабушки Амата намного интереснее.

Она родом с острова Сиау в Индонезии – и не просто там родилась, но и считается принцессой. Это обнаружилось, когда Жорди оформлял гражданство Индонезии ради местной сборной. Он играл за испанские молодежки всех возрастов, но в главную команду так и не попал. В октябре игрок нашел неожиданное альтернативное решение.

Говорит, что просто ориентировался на странные рассказы бабушки в детстве.

«В детстве бабушка рассказывала мне занимательные истории. Например, что я наследный принц индонезийского региона. Она утверждала, что на все 100% индонезийка и сможет это подтвердить в любой момент. Я не воспринял это всерьез. Считал это обычным делом. Это никак не повлияло на мой характер. Я всегда был полностью сконцентрирован на Испании», – рассказал Жорди в интервью Marca.

Сначала Амат получил гражданство, а потом провел экспертизу и выяснил, что его прадед правил на острове Сиау. Совет королевств архипелага признал, что Жорди – потомок Маналанга Доелада Кансила в третьем поколении.

Теперь он пенгеран Жорди Амат. Как привычнее нам – принц Амат.

Что за Сиау?

Площадь острова оценивают примерно в 160 квадратных километров. Население – 45 804 человека по переписи 2020 года.

Вы могли слышать про остров из-за вулкана Карангетанг – одного из самых активных на территории Индонезии. С 1675-го там зарегистрировано целых 40 извержений. Самое мощное произошло в 1992 – тогда скончалось шесть человек. С тех пор случилось еще минимум четыре извержения.

Большая часть территории Сиау – нетронутый лес, так что тут обитает много интересного. Например, уникальный вид сов – Otus siaoensis. У нас известна как Сиаусская сплюшка. Международный союз охраны природы рассматривает вид как находящийся на грани исчезновения. Отличается меньшим размером и особенной вокализацией.

Еще одна гордость острова – крошечный насекомоядный примат с огромными глазками под называнием Долгопят. На Сиау обитает самый редкий подвид на планете. У него менее выражен золотистый оттенок меха на спине и более серый на брюшке, более крупный череп и односложные, а не двусложные утренние призывные крики».

Однако Амат пока не думает о природе. Его приоритет – экономика. «Знаете, жизнь все расставила на свои места. Понятно, что это не сопоставимо с титулом принца в Испании. Мне хочется работать во благо этих людей. Мне предстоит многое сделать. Особенно в экономическом плане».

Фото: East News/Nhac NGUYEN / AFP, UNGKE PEPOTOH / AFP; globallookpress.com/Bruno Fahy/Keystone Press Agency