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Экс-игрок «Эспаньола» и «Суонси» оказался принцем одного из островов Индонезии. Узнал почти случайно

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Удивительная история Жорди Амата.

Помните, как три года назад в «Лестер» заезжал племянник брунейского султана? Тогда все называли его самым богатым футболистом на планете – состояние Фаика Болкиаха оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Похоже, в «королевском» футбольном составе пополнение – экс-защитника «Эспаньола» и «Суонси» Жорди Амата признали принцем одного из островов Индонезии.

Как так вышло?

Жорди родился в муниципалитете Канет-де-Мар на окраине Барселоны. Его родители из Каталонии и никогда не проживали дольше года в другой стране.

А вот происхождение бабушки Амата намного интереснее.

Она родом с острова Сиау в Индонезии – и не просто там родилась, но и считается принцессой. Это обнаружилось, когда Жорди оформлял гражданство Индонезии ради местной сборной. Он играл за испанские молодежки всех возрастов, но в главную команду так и не попал. В октябре игрок нашел неожиданное альтернативное решение.

Говорит, что просто ориентировался на странные рассказы бабушки в детстве.

«В детстве бабушка рассказывала мне занимательные истории. Например, что я наследный принц индонезийского региона. Она утверждала, что на все 100% индонезийка и сможет это подтвердить в любой момент. Я не воспринял это всерьез. Считал это обычным делом. Это никак не повлияло на мой характер. Я всегда был полностью сконцентрирован на Испании», – рассказал Жорди в интервью Marca.

Сначала Амат получил гражданство, а потом провел экспертизу и выяснил, что его прадед правил на острове Сиау. Совет королевств архипелага признал, что Жорди – потомок Маналанга Доелада Кансила в третьем поколении.

Теперь он пенгеран Жорди Амат. Как привычнее нам – принц Амат.

Что за Сиау?

Площадь острова оценивают примерно в 160 квадратных километров. Население – 45 804 человека по переписи 2020 года.

Вы могли слышать про остров из-за вулкана Карангетанг – одного из самых активных на территории Индонезии. С 1675-го там зарегистрировано целых 40 извержений. Самое мощное произошло в 1992 – тогда скончалось шесть человек. С тех пор случилось еще минимум четыре извержения.

Большая часть территории Сиау – нетронутый лес, так что тут обитает много интересного. Например, уникальный вид сов – Otus siaoensis. У нас известна как Сиаусская сплюшка. Международный союз охраны природы рассматривает вид как находящийся на грани исчезновения. Отличается меньшим размером и особенной вокализацией.

Еще одна гордость острова – крошечный насекомоядный примат с огромными глазками под называнием Долгопят. На Сиау обитает самый редкий подвид на планете. У него менее выражен золотистый оттенок меха на спине и более серый на брюшке, более крупный череп и односложные, а не двусложные утренние призывные крики».

Однако Амат пока не думает о природе. Его приоритет – экономика. «Знаете, жизнь все расставила на свои места. Понятно, что это не сопоставимо с титулом принца в Испании. Мне хочется работать во благо этих людей. Мне предстоит многое сделать. Особенно в экономическом плане».

Фото: East News/Nhac NGUYEN / AFP, UNGKE PEPOTOH / AFP; globallookpress.com/Bruno Fahy/Keystone Press Agency

12 комментариев

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Amalfitano
В экономическом плане? Это значит, чтотвырубят лес и построят гостиницы с виллами.
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garp
односложные, а не двусложные утренние призывные крики
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кого он там призывает?
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BuTaJIbKa
Ответ Растиньяк
Так, он уже вступил на престол?
подруга интересуется?
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BuTaJIbKa
надо вспоминать, не рассказывала ли мне бабушка чего интересного..
0
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zukarello
Возникает вопрос : кем лучше быть? Королём футбола или же наследным принцем?)
0
0
0
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banchik1
Пфф, удивил. Мне тоже неоднократно из Африки писали, что я наследник многомиллионных наследств. Так что, как время будет, надо бы тоже заняться этим.
+38
0
+38
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СержМиранэн
Ответ Дядя ТУРА
а какая разница? это типа хуже что ли?
это типа разводка такая была в начале 2000-х в виде письма от нигерийского принца. по-моему так...
+19
0
+19
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Дядя ТУРА
Ответ ancifer2
Ну хоть не нигерийский
а какая разница? это типа хуже что ли?
+3
-5
-2
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Растиньяк
Так, он уже вступил на престол?
+1
0
+1
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Любитель пожрать
Ваканда, епты.
+1
-2
-1
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alexhoc
и выясняется, что как футболист он получал больше дохода, чем принц. Островов в Индонезии слишком много :-) интересно, каковы доходы принцев Явы и Суматры?
+5
0
+5
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ancifer2
Ну хоть не нигерийский
+6
-3
+3
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