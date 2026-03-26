  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальверде забанен на 1 матч, ЦСКА ведет 2-0 против СКА, Сакамото выиграла короткую на ЧМ, Арбелоа приносит завтрак игрокам «Реала», юниоры допущены в гандболе и другие новости
5

Вальверде забанен на 1 матч, ЦСКА ведет 2-0 против СКА, Сакамото выиграла короткую на ЧМ, Арбелоа приносит завтрак игрокам «Реала», юниоры допущены в гандболе и другие новости

1. Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч Ла Лиги после красной в дерби. Хавбек «Реала» не сыграет с «Мальоркой».

2. В рамках первого раунда Кубка Гагарина «Салават» обыграл «Автомобилист» в гостях и сравнял счет в серии (1-1), СКА снова уступил ЦСКА (2:4) в Москве и проигрывает 0-2, «Ак Барс» выиграл у «Трактора» (4:2) и ведет 2-0, а «Северсталь» победила «Торпедо» (4:0), счет в серии – 1-1.  

3. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира в Праге, Чиба – 2-я, Гленн – 3-я.

4. Артур Фис обыграл Томми Пола и вышел в полуфинал турнира в Майами, Иржи Лехечка прошел Мартина Ландалусе. У женщин в полуфинал прошли Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Коко Гауфф и Каролина Мухова.

5. Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа.

6. Альваро Арбелоа после побед приносит завтрак в раздевалку для игроков «Реала». Журналист Аггире сказал: «Он раздает круассаны, пончики».

7. «Рейнджерс» проиграли «Торонто» (3:4) в матче чемпионата НХЛ и потеряли шансы на выход в плей-офф, «Бостон» обыграл «Баффало» (4:3 ОТ).

8. «Интер Майами» Месси готов сделать предложение Мохамеду Салаху, который летом уйдет из «Ливерпуля», пишет Independent.

9. Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й.

10. «Бостон» победил «Оклахому» (119:109) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

11. Международная федерация гандбола допустила юниорские сборные России и Беларуси до международных соревнований.

12. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере и повторила рекорд Мозер-Прелль.

13. Валиева, Загитова, Гуменник, Кондратюк, Трусова и Игнатов, Косторная и Куница выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов».

14. Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит заявил, что команда сыграет с Россией «молодым составом»: не приедут Биссума, Сангаре, Айдара и еще несколько игроков основы.

15. Гражданам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на ЧМ-2026 придется внести залог до 15 000 долларов. ФИФА добивается исключения для членов сборных.

16. CAS рассмотрит апелляцию Сенегала на признание Марокко победителем Кубка Африки: «Суд обеспечит максимально быстрое и справедливое разбирательство».

17. Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн.

Цитаты дня.

Огнен Короман: «Сербы – это русские Европы, каждый серб обожает Россию, братская для нас страна. Всегда с удовольствием покупаю билеты в Москву»

Жена Смолова: «Я многое сделала для ментального здоровья в России. Важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как это важно. Тогда многое начнет меняться»

Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»

Камила Валиева: «Мне повезло, что период пубертата пришелся на дисквалификацию. Я спокойно набрала, сколько мне нужно, а потом спокойно похудела»

Карпин о совмещении «Динамо» и сборной: «Ну, ошибся, допустим. Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Если бы Россия играла в официальных матчах, вариантов бы не было»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главная спортивная новость "хавбек Реала не сыграет с Мальоркой", серьезно??? Новостника поменяйте.
Очнись, третьяк! Уже 94% занимаются спортом
4. Артур Фис обыграл Томми Пола ...
Во что обыграл, в карты? Вид спорта указать сильно проблематично, да?
Казачий хор исполнит гимн Никарагуа перед матчем с пубертатами Мали
"ЦСКА ведёт 2:0 против СКА".
Надо питерцам тренера у ЦСКА переманить 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем