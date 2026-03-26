Шавло о Литвинове и Умярове: «Давно знают друг друга. Такая связка имеет перспективу»

Шавло: связка Литвинов – Умяров имеет перспективу.

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказался о связке Руслана Литвинова и Наиля Умярова в составе красно-белых.

– Для меня не важно количество нападающих. Важнее наличие тех полузащитников, которые ведут игру и которые могли бы функционально заменить форвардов. Пример Литвинова в матче с «Оренбургом» в этом плане очень показателен.

- Мы увидели связку Литвинова с Умяровым, который располагался выше и тоже поддерживал атаку. У этой пары в таком сочетании есть перспектива?

– Литвинов действовал на поле очень разнообразно. То опускался при необходимости в зону центральных защитников, то подключался вперед как нападающий в атаку. В индивидуальном плане он все сделал правильно. Подключился и забил гол.

А можно туда-сюда бегать без остановки, ничего положительного для команды не производить и при этом оголять свою зону или фланг, куда могут просачиваться соперники и создавать угрозы твоим воротам. Тогда уж стой в своей зоне, отвечай конкретно за нее, а впереди другие разберутся, что к чему. И это лучше для команды, нежели не успевать возвращаться назад и не приносить пользу от своих подключений вперед.

Что касается конкретно связки Литвинов – Умяров… Мы же видели нечто подобное пару лет назад, по-моему, еще до Станковича, когда с Умяровым играл Мартинс в этой роли. Или Пруцев, который сейчас в «Локомотиве». Так что такая наигранная комбинация в принципе не нова. Ну, и Литвинов с Умяровым давно знают друг друга. Такая связка имеет перспективу.

- У Умярова, кстати, тоже была своя определенная роль.

Да, он действовал выше и прессинговал первую линию «Зенита». Когда же вышел Ливай, который, правда, получил минут десять где-то, то он, в свою очередь, оттягивал на себя линию обороны хозяев поля, и Умяров с Литвиновым получали больше пространства, – сказал Шавло.