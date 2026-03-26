  Шавло о Литвинове и Умярове: «Давно знают друг друга. Такая связка имеет перспективу»
Шавло о Литвинове и Умярове: «Давно знают друг друга. Такая связка имеет перспективу»

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказался о связке Руслана Литвинова и Наиля Умярова в составе красно-белых.

– Для меня не важно количество нападающих. Важнее наличие тех полузащитников, которые ведут игру и которые могли бы функционально заменить форвардов. Пример Литвинова в матче с «Оренбургом» в этом плане очень показателен.

- Мы увидели связку Литвинова с Умяровым, который располагался выше и тоже поддерживал атаку. У этой пары в таком сочетании есть перспектива?

– Литвинов действовал на поле очень разнообразно. То опускался при необходимости в зону центральных защитников, то подключался вперед как нападающий в атаку. В индивидуальном плане он все сделал правильно. Подключился и забил гол. 

А можно туда-сюда бегать без остановки, ничего положительного для команды не производить и при этом оголять свою зону или фланг, куда могут просачиваться соперники и создавать угрозы твоим воротам. Тогда уж стой в своей зоне, отвечай конкретно за нее, а впереди другие разберутся, что к чему. И это лучше для команды, нежели не успевать возвращаться назад и не приносить пользу от своих подключений вперед.

Что касается конкретно связки Литвинов – Умяров… Мы же видели нечто подобное пару лет назад, по-моему, еще до Станковича, когда с Умяровым играл Мартинс в этой роли. Или Пруцев, который сейчас в «Локомотиве». Так что такая наигранная комбинация в принципе не нова. Ну, и Литвинов с Умяровым давно знают друг друга. Такая связка имеет перспективу.

- У Умярова, кстати, тоже была своя определенная роль.

Да, он действовал выше и прессинговал первую линию «Зенита». Когда же вышел Ливай, который, правда, получил минут десять где-то, то он, в свою очередь, оттягивал на себя линию обороны хозяев поля, и Умяров с Литвиновым получали больше пространства, – сказал Шавло.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
Материалы по теме
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
24 марта, 07:39
«Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде – 2:0. Забили Ливай и Литвинов
22 марта, 12:38
Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
20 марта, 08:16
Рекомендуем
Главные новости
Дончич считает, что Винисиус похож по игре на Карри, а Роналду – на Леброна
сегодня, 01:49
Колосков о Мали без игроков основы: «Это неуважение к нам, к РФС. Чувствую себя обманутым, но такова жизнь»
сегодня, 01:29
Карпин не согласится возглавить «Спартак», работая в сборной: «Совмещать не буду – даже если «Реал». У меня контракт еще два года»
вчера, 21:44
Льоренте не считает солнце вредным для кожи: «Проблема в том, что вы не видите его весь год, а потом проводите 7 часов на пляже. Это как не заниматься спортом, поднять 200 кг и повредить колени»
вчера, 21:36
Анчелотти о реакции на невызов Неймара в сборную: «У всех в футболе может быть свое мнение. Я слежу за всеми и должен уважать каждое из них»
вчера, 21:28
Хакан Чалханоглу: «Молодое поколение немного лениво, но без жертв никуда не продвинуться. Мотивации не всегда хватает, требуется дисциплина»
вчера, 21:19
«Арсенал» хочет подписать Хвичу летом. Окружение вингера открыто к идее перехода, но «ПСЖ» не готов продавать игрока и «займет жесткую позицию» (The Independent)
вчера, 20:52
Канчельскис о Лусиано в ЦСКА: «Торрес перешел из «Ливерпуля» в «Челси» и исчез, Шевченко пропал в Лондоне, уйдя из «Милана», – здесь то же самое. Не та команда и не тот стиль, видимо»
вчера, 20:24
Мбаппе опроверг, что «Реал» обследовал ему не то колено: «Когда нет общения с прессой, все этим пользуются. Я косвенно несу за это ответственность, возможно»
вчера, 20:14
Карпин об оценке сборной России: «Мы не смотрим на результат в нынешней ситуации. Если я недоволен игрой, это важнее победы. Во Вьетнаме выиграли 3:0, но ничего хорошего там не было»
вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Лепехин о Кармо: «Зачем толкнул Талалаева? Мячей же много. Он даже дисквалификацию не получил, зато тренеру влепили»
21 минуту назад
Джо Коул о том, что Эшли Коул возглавил «Чезену»: «Клубы АПЛ, за исключением первой десятки, должны были стараться заполучить его»
35 минут назад
Радимов о ЦСКА и отстранении Мойзеса: «Гасить внутренние конфликты надо было на предсезонке. Проблемы в обороне могут подломить в борьбе за высокие места»
сегодня, 02:59
«История Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Был шанс проявить себя, но после удаления с «Балтикой» он сам себе все испортил». Мор о форварде
сегодня, 02:40
Пономарев об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА: «Это большая честь для меня»
сегодня, 02:23Фото
Шалимов о Соболеве: «Голами и игрой выигрывает конкуренцию у Дурана, но потерь у Алекса очень много»
сегодня, 02:02
Лапочкин о судьях РПЛ: «Не совсем готовы к возобновлению чемпионата: много вмешательств ВАР, спорных решений, двойные трактовки»
сегодня, 01:16
Тот самый фанат «МЮ» совсем зарос – вот это грива на 536-й день челленджа!
вчера, 22:05ВидеоСпортс"
Делегация «Овьедо» встретилась с папой римским в Ватикане в честь 100-летия клуба. Льву XIV подарили футболку команды, копию статуи Девы Марии и юбилейную книгу
вчера, 22:03
УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 73 000 евро за расистское поведение болельщиков, бросание предметов и использование лазерных указок в 1-м стыковом матче ЛЧ с «Реалом»
вчера, 22:00
Рекомендуем