Бабаев об открытии бюста Пономарева: «Владимир Алексеевич – легенда не только армейского футбола, а всего отечественного спорта»

Бабаев об открытии бюста Пономарева: легенда армейского футбола.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев выступил на открытии бюста экс-защитника армейцев и сборной СССР Владимира Пономарева.

«Владимир Алексеевич – легенда не только армейского футбола, а всего отечественного спорта. Достижение на чемпионате мира до сих пор остается наивысшим в нашей футбольной истории.

И на сегодняшний день он старается помочь родному клубу, практически после каждого матча связываемся, а Владимир Алексеевич отмечает такие интересные детали, которые не все и всегда могут распознать.

Здорово, что сегодня вместе с нашими ветеранами и заслуженными легендами здесь находятся дети — наше подрастающее поколение из академии. Хотел бы также обратиться к вам, ребята: сегодня у вас уникальный день для того, чтобы пообщаться с великими мастерами. Ориентируйтесь на людей, которые ковали историю нашего отечественного спорта», – сказал Бабаев.