17

Бабаев об открытии бюста Пономарева: «Владимир Алексеевич – легенда не только армейского футбола, а всего отечественного спорта»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев выступил на открытии бюста экс-защитника армейцев и сборной СССР Владимира Пономарева.

«Владимир Алексеевич – легенда не только армейского футбола, а всего отечественного спорта. Достижение на чемпионате мира до сих пор остается наивысшим в нашей футбольной истории. 

И на сегодняшний день он старается помочь родному клубу, практически после каждого матча связываемся, а Владимир Алексеевич отмечает такие интересные детали, которые не все и всегда могут распознать.

Здорово, что сегодня вместе с нашими ветеранами и заслуженными легендами здесь находятся дети — наше подрастающее поколение из академии. Хотел бы также обратиться к вам, ребята: сегодня у вас уникальный день для того, чтобы пообщаться с великими мастерами. Ориентируйтесь на людей, которые ковали историю нашего отечественного спорта», – сказал Бабаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
Владимир Алексеевич Пономарев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoсборная СССР
logoРоман Бабаев
Это ведь тот, что почти ежедневно несёт жуткую ахинею с примесью национализма и шовинизма здесь, на спортс.ру?..
Ответ Архитектор Мендисабаль
Верно, не понимаю к чему такие почести, учитывая что за ЦСКА он не так долго выступал
Ахинею несут такие, как вы, которые не уважают заслуженных футболистов ЦСКА. Существует целый отряд таких невоспитанных болельщиков прославленного клуба, которые и в футболе не разбираются, но зато ядовито выступают здесь. И меня удивляют модераторы этого сайта, которые допускают таких как вы на свои страницы, не фильтруют настоящий анализ от ядовитых высказываний.
И надпись «Дешевое повидло»
"Несмазанная телега"
Любитель всех полить грязью))
Эт та истеричка из местных "авторов", что умудряется переплюнуть даже Мостового?)
Ему и Мостовому нужен памятник рядом с цирком на Вернандского
Ещё и одной из легенд спортса успел стать)
Пономарева-в мавзолей!!!.Или рано ещё?
Эта легенда еще бы не раздавала отмороженные интервью на любой инфопердеж.
Вот такие легенды у ЦСКА
Очень рад за Ветерана💪💪💪 Заслужил!!! 💥 Здоровья и долгих лет жизни!!! 💓 А по поводу высказываний ерунда!!! Каждый имеет право на собственное мнение 🤝 Кому то оно нравиться, а кому то нет... Это нормально. Но научиться уважать мнение другого необходимо...
Материалы по теме
Пономарев об ошибке Акинфеева с «Махачкалой»: «Игорьку надо заканчивать – уступать место молодым и уходить на хорошей ноте»
вчера, 03:27
Пономарев о словах Талалаева про конфликт с Челестини: «Эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Он 1000 раз неправ, нельзя тренеру такое делать»
24 марта, 11:40
Владимир Пономарев: «Мойзес прав, он понял, что Челестини – слабый тренер. В ЦСКА страшный бардак, игры нет. Обидно за это безобразие, стыдно смотреть»
20 марта, 17:59
