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Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть

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Вышел в полуфинал Кубка Испании.

Главный хайлайт матча «Реал» – «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании – невероятный гол Родриго. 

Бразилец подхватил мяч недалеко от опорной, на рывке положил Акселя Витцеля, спокойно обыграл выдернувшегося из линии защиты Марио Эрмосо, обманул Стефана Савича и Науэля Молину, которые пытались закрыть Родриго проход в центр, и аккуратно пробил в ближний угол, который Ян Облак не очень хорошо защищал. 

Лучшее проявление индивидуальности в футболе. 

Гол Родриго разделил матч на две части: в первой «Атлетико» удерживал 1:0 после гола Альваро Мораты на 19-й минуте, во второй «Реал» превратил игру в хаос, Стефан Савич удалился уже в экстра-таймах, и тогда же «Реал» добил «Атлетико»: на 104-й Карим Бензема подкараулил пас на дальней штанге, на 121-й Винисиус после еще одного прохода довел счет до итоговых 3:1.

Родриго – мастер важных голов

Проигрывавший «Реал» и выход Родриго на замену. Ничего не напоминает?

Это уже визитная карточка.

В четвертьфинале Лиги чемпионов-2021/22 Родриго вышел на 78-й минуте ответного матча против «Челси» при счете 0:3 – чтобы переводить матч в экстра-таймы, «Реал» нуждался в голе. На 80-й Родриго выполнил задачу. В экстра-таймах Бензема забил решающий гол.

В полуфинале ЛЧ-2021/22 Родриго появился на 68-й минуте второй игры с «Ман Сити», на 73-й «Сити» открыл счет, и «Реалу» требовались два мяча. Родриго сделал дубль, ударив на 90-й и 91-й. Бензема забил решающий гол в экстра-таймах.

Это только самые известные случаи. Родриго запустил камбэк против «Севильи» весной 2022-го, когда команда превратила 0:2 в 3:2. Или победный гол в 4-м туре Ла Лиги-2022/23 против колючего «Бетиса». Это уже фирменный почерк.

«Реал» – в полуфинале Кубка. Не были там три сезона подряд

«Атлетико» – вполне удобный для «Реала» соперник в Кубке.

При Симеоне «Реал» и «Атлетико» встречались в рамках Кубка Короля восемь раз: «Мадрид» взял пять из них, плюс две победы «Атлетико» и одна ничья. Зато последний финал в Кубке ушел именно Чоло – в сезоне-2012/2013 «Атлетико» забрал трофей со счетом 2:1.

«Атлетико» не выигрывает на «Бернабеу» с 2016-го. Тогда команда Симеоне выгрызла со счетом 1:0 с голом Гризманна. Это поражение стало первым в тренерской карьере Зинедина Зидана. Забивать в гостях тоже дается сложно: гол Мораты – первый для команды аж с 2018-го.

Но вообще Кубок Испании кажется для «Реала» сложным турниром. В 21-м веке лишь две победы, последняя была аж в 2014-м. После этого клуб всего раз сыграл в полуфинале, вылетел там от «Барселоны» в сезоне-2018/19. Потом не забирался дальше четвертьфинала и даже вылетал в 1/32. 

Несколько недель назад Анчелотти признался – «Реал» жаждет выиграть Кубок и отдаст ради этого все силы: «Кубок Испании – очень важный турнир для нас, хотя уступает в сравнении с Лигой чемпионов. Это один из трофеев, которые мы хотим выиграть в этом сезоне. Нам нужно действовать умнее. Нельзя побеждать на одном только мастерстве. «Реалу» нужно играть интенсивнее и бороться».

Кто дальше?

В полуфинале Кубка Испании еще сыграют «Осасуна», «Атлетик» и «Барселона».

Жеребьевка состоится 30 января.

Фанаты «Атлетико» казнили чучело Винисиуса. Ла Лига требует отправить виновных в тюрьму

Реал Мадрид – Атлетико 3:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
26 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 19 Мората, 1:1 – 79 Родриго, 2:1 – 104 Бензема, 3:1 – 120 Винисиус Жуниор.
Реал МадридКуртуа, Начо (Одриосола, 115), Рюдигер, Милитао, Менди (Себальос, 44), Модрич, Кроос (Асенсио, 74), Камавинга, Вальверде (Родриго, 69; Мартин, 115), Бензема, Винисиус Жуниор.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду, Коке (Сауль, 83), Де Поль (Кондогбиа, 83), Лемар (Карраско, 74), Гризманн (Барриос, 90), Мората (Витцель, 63), Корреа (Депай, 74).
Предупреждения:
Де Поль (44), Рейнилду (54), Эрмосо (62), Себальос (69), Винисиус Жуниор (97), Савич (97), Коке (105).
Удаление:
Савич (99).

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez; REUTERS/Susana Vera, Violeta Santos Moura

12 комментариев

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фегор ог
Ответ Demon_khv
какие рекламные ролики?
Перед видео с голом
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DarkJune
Ответ Demon_khv
три гола в ближний пустить, браво Облак
Да ладно, первый - это офигенное исполнение, второй был забит после прострела с фланга и кривой обработки Вини, ни один кипер не успел бы переместиться и достать мяч из противоположного угла. Гораздо больше вопросов к Савичу, вот кто откровенно подвел Атлетико, получив 2 желтые за 2 минуты.
0
0
0
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Demon_khv
Ответ фегор ог
А чё не 10 рекламных роликов?
какие рекламные ролики?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon_khv
три гола в ближний пустить, браво Облак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ayrik
Вини ответил за чучелоэээ с 1+1
0
-1
-1
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reddman
решил к гению Черданцева присосаться))
0
0
0
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Yri Yrov
Видел проходы и по круче, но не преуменьшаю гол Родри
0
-2
-2
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фегор ог
А чё не 10 рекламных роликов?
+4
-2
+2
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Yoursistersboyfriend
Просто шикарный голласоо, хотя должны были забивать ещё до этого 2 уж точно
+2
-1
+1
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Mario Enzo
Гол шикарный. У генича биполярка весь матч, а может даже всю жизнь.
+22
-1
+21
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Эдуард Суровый
у родриго бешеный прогресс. рад за парня, что вытерпел, дождался, не ушёл в аренду и воспользовался шансом на полную. главное чтоб без травм.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abramos2010
Куртуа такого явно не ожидал
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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