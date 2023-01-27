Родриго забил, обманув полсостава «Атлетико». После такой магии «Реал» не мог проиграть
Вышел в полуфинал Кубка Испании.
Главный хайлайт матча «Реал» – «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании – невероятный гол Родриго.
Бразилец подхватил мяч недалеко от опорной, на рывке положил Акселя Витцеля, спокойно обыграл выдернувшегося из линии защиты Марио Эрмосо, обманул Стефана Савича и Науэля Молину, которые пытались закрыть Родриго проход в центр, и аккуратно пробил в ближний угол, который Ян Облак не очень хорошо защищал.
Лучшее проявление индивидуальности в футболе.
Гол Родриго разделил матч на две части: в первой «Атлетико» удерживал 1:0 после гола Альваро Мораты на 19-й минуте, во второй «Реал» превратил игру в хаос, Стефан Савич удалился уже в экстра-таймах, и тогда же «Реал» добил «Атлетико»: на 104-й Карим Бензема подкараулил пас на дальней штанге, на 121-й Винисиус после еще одного прохода довел счет до итоговых 3:1.
Родриго – мастер важных голов
Проигрывавший «Реал» и выход Родриго на замену. Ничего не напоминает?
Это уже визитная карточка.
В четвертьфинале Лиги чемпионов-2021/22 Родриго вышел на 78-й минуте ответного матча против «Челси» при счете 0:3 – чтобы переводить матч в экстра-таймы, «Реал» нуждался в голе. На 80-й Родриго выполнил задачу. В экстра-таймах Бензема забил решающий гол.
В полуфинале ЛЧ-2021/22 Родриго появился на 68-й минуте второй игры с «Ман Сити», на 73-й «Сити» открыл счет, и «Реалу» требовались два мяча. Родриго сделал дубль, ударив на 90-й и 91-й. Бензема забил решающий гол в экстра-таймах.
Это только самые известные случаи. Родриго запустил камбэк против «Севильи» весной 2022-го, когда команда превратила 0:2 в 3:2. Или победный гол в 4-м туре Ла Лиги-2022/23 против колючего «Бетиса». Это уже фирменный почерк.
«Реал» – в полуфинале Кубка. Не были там три сезона подряд
«Атлетико» – вполне удобный для «Реала» соперник в Кубке.
При Симеоне «Реал» и «Атлетико» встречались в рамках Кубка Короля восемь раз: «Мадрид» взял пять из них, плюс две победы «Атлетико» и одна ничья. Зато последний финал в Кубке ушел именно Чоло – в сезоне-2012/2013 «Атлетико» забрал трофей со счетом 2:1.
«Атлетико» не выигрывает на «Бернабеу» с 2016-го. Тогда команда Симеоне выгрызла со счетом 1:0 с голом Гризманна. Это поражение стало первым в тренерской карьере Зинедина Зидана. Забивать в гостях тоже дается сложно: гол Мораты – первый для команды аж с 2018-го.
Но вообще Кубок Испании кажется для «Реала» сложным турниром. В 21-м веке лишь две победы, последняя была аж в 2014-м. После этого клуб всего раз сыграл в полуфинале, вылетел там от «Барселоны» в сезоне-2018/19. Потом не забирался дальше четвертьфинала и даже вылетал в 1/32.
Несколько недель назад Анчелотти признался – «Реал» жаждет выиграть Кубок и отдаст ради этого все силы: «Кубок Испании – очень важный турнир для нас, хотя уступает в сравнении с Лигой чемпионов. Это один из трофеев, которые мы хотим выиграть в этом сезоне. Нам нужно действовать умнее. Нельзя побеждать на одном только мастерстве. «Реалу» нужно играть интенсивнее и бороться».
Кто дальше?
В полуфинале Кубка Испании еще сыграют «Осасуна», «Атлетик» и «Барселона».
Жеребьевка состоится 30 января.
Фанаты «Атлетико» казнили чучело Винисиуса. Ла Лига требует отправить виновных в тюрьму
- Дата проведения
- 26 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 19 Мората, 1:1 – 79 Родриго, 2:1 – 104 Бензема, 3:1 – 120 Винисиус Жуниор.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо (Одриосола, 115), Рюдигер, Милитао, Менди (Себальос, 44), Модрич, Кроос (Асенсио, 74), Камавинга, Вальверде (Родриго, 69; Мартин, 115), Бензема, Винисиус Жуниор.
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Атлетико –
Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду, Коке (Сауль, 83), Де Поль (Кондогбиа, 83), Лемар (Карраско, 74), Гризманн (Барриос, 90), Мората (Витцель, 63), Корреа (Депай, 74).
- Предупреждения:
- Де Поль (44), Рейнилду (54), Эрмосо (62), Себальос (69), Винисиус Жуниор (97), Савич (97), Коке (105).
- Удаление:
- Савич (99).
Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez; REUTERS/Susana Vera, Violeta Santos Moura
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