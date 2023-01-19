«Если не теряешь, то никогда не узнаешь, как сильно будешь скучать». «Салернитана» вернула тренера через 48 часов после увольнения
«Изо всех сил просил президента пересмотреть решение».
15 января «Салернитана» громко влетела «Аталанте» – 2:8. Команда не побеждает уже шесть матчей, поэтому увольнению главного тренера Давиде Николы не удивились. А вот через пару дней фанаты пришли в шок: Николу вернули!
Да, «Салернитана» даже не стала искать нового тренера. Сейчас расскажем почему.
Никола «изо всех сил просил президента пересмотреть решение»
После 2:8 президент «Салернитаны» Данило Иерволино позвонил тренеру и рассказал о причинах отставки. Никола их принял, но очень хотел остаться в команде. И настойчиво (а вроде бы и с любовью) просил Иерволино передумать.
«Я взял на себя всю ответственность за это тяжелое поражение. Потому что я верю в эту команду, в людей, которые ее составляют, в великое сообщество, стоящее за ней. Я изо всех сил просил президента пересмотреть решение об отставке, зная, что это заденет струны человеческой души, которая обладает глубокой чувствительностью к пониманию и очень хочет построить другой футбол. Потому что я люблю Салерно и слепо верю в этот проект.
Это люди, с которыми я не хочу расставаться, я благодарю президента за то, что он позвонил мне, это демонстрация того, что новый футбол – это футбол страсти и сердца, – и за это я хочу отплатить ему доверием со всей моей силой и со всей страстью, которая у меня есть. Со спортивным руководством во главе с Морганом де Санктисом, которого я благодарю за посредничество, без которого эта операция была бы невозможна, нас ждут недели напряженной работы для достижения наших целей», – написал Никола в соцсетях.
Иерволино добавил деталей из разговора. «Я услышал тренера, который выразил готовность немедленно вернуться к работе. Тренер сказал мне важные вещи о городе, болельщиках и о том, что он может дать команде. Я думаю, если ты не теряешь человека, то никогда не узнаешь, как сильно будешь скучать по нему. Я много думал о словах тренера и на благо клуба и игроков решил дать ему еще один шанс», – объяснил президент клуба.
Босс требует от Николы не только сохранить место в элите (до зоны вылета 9 очков), но и активнее подключать молодежь: «Нужно играть в хороший футбол, использовать молодых игроков по максимуму и в то же время подниматься по турнирной таблице».
Никола – профессиональный тренер-спасатель. Сохранил трех аутсайдеров за три года
Давиде возглавил «Салернитану» по ходу сезона-2021/22 – в середине февраля. Тогда команда набрала лишь 13 очков в 23 матчах и плотно прилипла к последнему месту. Клуб, который вернулся в Серию А после более чем 20-летнего отсутствия, снова стоял на вылет.
«Салернитана» очнулась в апреле – и мощно рванула к спасению: 4 победы и 3 ничьих в 7 матчах. Все должно было решиться в последнем туре. Но там «Салернитана» провалилась – получила 0:4 от «Удинезе»
Но «Кальяри» (1 победа в 11 матчах на финише) параллельно не забил уже вылетевшей «Венеции» (0:0) и вместе с ней пошел на дно.
«Салернитана» обошла «Кальяри» всего на одно очко! Никола привык к таким спасениям – он мастер поднимать команды из зоны вылета.
• «Кротоне»-2016/17. По итогам первого круга команда набрала лишь 9 очков и делила последнюю строчку с «Пескарой», отставая от спасительного места на 8 баллов. Но после перерыва переродилась: набрала еще 25 очков и только по итогам последнего тура выбралась из зоны вылета. «Кротоне» опередил вылетевший «Эмполи» на два балла.
• «Дженоа»-2019/20. Никола пришел в команду зимой. Тогда команда шла на последнем месте с 11 очками, но при новом тренере завершила первый круг двумя победами, а во втором набрала еще 25 очков. Итог – спасительное 17-е место.
• «Торино»-2020/21. И снова Никола подхватил команду зимой, когда туринцы шли в зоне вылета с 13 очками. Он завершил первый круг ничьей, а во втором набрал еще 23 очка. Этого хватило, чтобы занять излюбленное 17-е место уже за тур до финиша сезона.
• «Салернитана»-2021/22. Новая строка в резюме! Третье спасение Николы за три года и четвертое за шесть лет.
Сейчас команда в кризисе, но вылет пока не грозит – уж слишком незавидное положение у «Вероны», «Сампдории» и «Кремонезе».
После спасения «Кротоне» Никола отправился в велотур по Италии, обещает дойти пешком до Рима
Фото: REUTERS/Ciro De Luca; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Paolo Rattini
2. Как правило команды стоящие на вылет имеют ограниченный бюджет или проблемы с финансами т.е. в межсезонье не могут усилиться исполнителями, что бы сделать следующий шаг в таблице. Тут уже опять начинаются потери очков на старте, зона вылета и смена тренера для моральной встряски.
Салернитана в этом сезоне это симбиоз обоих пунктов с исключением, что этот сезон был раздроблен чемпионатом мира. т.е. в первой половине сезона было проще накачать команду физически для стартового рывка, но после чм все изменилось.
что за мистика такая? кто выгоняет спасшего вас тренера?