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Роберто Мартинес – новый тренер Португалии. Хочет быстрее выучить язык и верит в Роналду

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Футбол Футбол

«Криштиану в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения».

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии. Пост освободился после ухода Фернанду Сантуша. Он был главным с сентября 2014 года и выиграл с командой Евро-2016 и Лигу наций-2019.

Мартинес же был безработным с 1 декабря после вылета с ЧМ-2022 Бельгии. 

«Я постараюсь выучить португальский язык как можно скорее. Счастлив быть в одной из самых талантливых команд мира. Когда я получил  предложение, то понял, что это тот проект, который меня мотивирует», – делится тренер. 

Мартинес 6 лет работал с Бельгией и взял бронзу ЧМ. Но финиш получился токсичным

До 2016-го мы знали Роберто Мартинеса как клубного тренера – «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

Затем начался 6-летний бельгийский этап, в руки испанца попало прозванное золотым поколение с Азаром, Куртуа и Де Брюйне. 

С Бельгией у Мартинеса было три больших турнира: ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. Достижения резюмировал генеральный директор королевской федерации футбола Питер Боссарт: «Мы благодарим Роберто Мартинеса за все, чего он добился с этим золотым поколением в качестве тренера и технического директора: четыре года подряд первое место в рейтинге ФИФА, бронза ЧМ-2018, плей-офф Евро-2020, Финал четырех в Лиге наций и ЧМ-2022».

К сожалению, закончилось все печально – невыходом из группы в Катаре. По информации L’Équipe в раздевалке царила очень плохая атмосфера, а некоторые футболисты не разговаривали друг с другом.

26 ноября Кевин Де Брюйне высказался о возможной победе ЧМ: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров».

Уже во время турнира защитник Ян Вертонген парировал: «Я предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые».

Мартинес был недоволен шумом в прессе: «Некоторые издания любят хвататься за фэйковые и негативные новости вместо того, чтобы поддерживать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола.

Я не знаю, кто это придумывает, кто это распространяет. Но этот человек забил автогол в ворота Бельгии вместо того, чтобы поддержать ее. Гений.

Впрочем, нас внешний шум не должен сильно волновать. Мы приехали в Катар для того, чтобы достичь своей цели. Надеюсь, настоящие фанаты смогут насладиться этим».

Нулевая ничья с Хорватией в третьем туре означала пролет мимо плей-офф. Роберто объявил об отставке сразу же после матча. Нападающий Миши Батшуайи рассказал: «Он сказал нам об этом в слезах. Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча».

А что Роналду? Не ушел из сборной?

Нет. По информации Marca, нападающий не планирует завершать карьеру в национальной команде. Его окружение считает, что Криштиану, вероятно, намерен выступить на ЧМ-2026.

Правда, внутри страны есть сомнения. Например, агент Паулу Барбоза сказал, что после перехода Криштиану в «Аль-Наср» ситуация может поменяться: «Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.

У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность».

Мартинес же, похоже, готов нарушить это правило: «Хочу встретиться с игроками, со всеми поговорить. 26 футболистов из состава на ЧМ-2022 – это отправная точка, и Криштиану – один из них. Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним то, как за 10 недель до первой игры создать лучшую команду. Завтра приступим к работе».

Отказ от английского, напряженный пикник с семьями, конфликт из-за интервью Де Брюйне. Сборная Бельгии = токсичность

Да, у Бельгии провал. Но разве золотое поколение ничего не выиграло?

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Laurence Griffiths, Catherine Ivill

14 комментариев

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bibendum
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Агент Мартинесс - гений. Уже во вторую топ-сборную устраивает этого физрука, за плечами которого один кубок Англии, при этом был вылет из АПЛ.
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nmnackjbxkasbk
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Ответ Isshin88
Сужу по себе. Знаю несколько иностранных языков, но не славянских. Когда пересекался с поляками за границей, то мог достаточно спокойно ответить им на английском на их вопросы на польском. Да, естественно каждое слово не понимаешь, но основной смысл фразы понятен. Когда читаешь на польском ещё понятнее.
Человек знающий несколько иностранных языков называется "полиглотом") Это другая лига. Основной смысл не всегда бывает понятен, хоть слова звучат похоже типо как zapomnieć и запомнить
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Ноно Гомес
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Ожидаю победы Португалии на ЧМ, со скамейки Криш выходит на 80 минуте...
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Isshin88
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Ответ nmnackjbxkasbk
Если не брать в расчет победителей лингвистических олимпиад, то обычно бывает трудно.
Сужу по себе. Знаю несколько иностранных языков, но не славянских. Когда пересекался с поляками за границей, то мог достаточно спокойно ответить им на английском на их вопросы на польском. Да, естественно каждое слово не понимаешь, но основной смысл фразы понятен. Когда читаешь на польском ещё понятнее.
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nmnackjbxkasbk
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Ответ Isshin88
Не знаю, не думаю, что русскому сложно понимать поляка.
Если не брать в расчет победителей лингвистических олимпиад, то обычно бывает трудно.
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nmnackjbxkasbk
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фламандский уже выучил?
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Пирс Морган
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Ну что, поехали дальше, крысы и Роналду продолжают свое шествие
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Руслан Бекух
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Ну, эти парни (Мартинес и Рональдо) доведут сборную до кондиции. Жаль, команда вырисовывалась вполне себе ничего ....
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Isshin88
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Ответ Кирилл Голивец
Испанцу выучить португальский проще, чем жителю Архангельска понимать львовянина
Не знаю, не думаю, что русскому сложно понимать поляка.
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Кирилл Голивец
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Про Роналду интересная тема. Хочу видеть сборную Португалии с Антониу Силвой, Мендешем, Феликсом (в свободной атакующей схеме играет на уровне топ-10 мира), Леау и Рамушем, но реальность такова, что Мартинес ставил Эдена и Мертенса вперед кайфовых Троссара и Опенда в их расцвете, а пару ребят прикольных типа Ндайишимийе из Генка вообще не думал брать.
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Кирилл Голивец
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Ответ onsigne
Интересно, как сложилась бы судьба Мартинеса, если бы его вылетевший Уиган не выиграл Кубок Англии в том же сезоне.
Они до этого играли в зрелищный для аутсайдера футбол и три сезона подряд спасались в концовках, когда механизмы зарабатывали в плане переходов в оборону.
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Кирилл Голивец
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Испанцу выучить португальский проще, чем жителю Архангельска понимать львовянина
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onsigne
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Интересно, как сложилась бы судьба Мартинеса, если бы его вылетевший Уиган не выиграл Кубок Англии в том же сезоне.
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Katalan
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Мартинес - какой-то европейский Божович
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