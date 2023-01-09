Роберто Мартинес – новый тренер Португалии. Хочет быстрее выучить язык и верит в Роналду

«Криштиану в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения».

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии. Пост освободился после ухода Фернанду Сантуша. Он был главным с сентября 2014 года и выиграл с командой Евро-2016 и Лигу наций-2019.

Мартинес же был безработным с 1 декабря после вылета с ЧМ-2022 Бельгии.

«Я постараюсь выучить португальский язык как можно скорее. Счастлив быть в одной из самых талантливых команд мира. Когда я получил предложение, то понял, что это тот проект, который меня мотивирует», – делится тренер.

Мартинес 6 лет работал с Бельгией и взял бронзу ЧМ. Но финиш получился токсичным

До 2016-го мы знали Роберто Мартинеса как клубного тренера – «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

Затем начался 6-летний бельгийский этап, в руки испанца попало прозванное золотым поколение с Азаром, Куртуа и Де Брюйне.

С Бельгией у Мартинеса было три больших турнира: ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. Достижения резюмировал генеральный директор королевской федерации футбола Питер Боссарт: «Мы благодарим Роберто Мартинеса за все, чего он добился с этим золотым поколением в качестве тренера и технического директора: четыре года подряд первое место в рейтинге ФИФА, бронза ЧМ-2018, плей-офф Евро-2020, Финал четырех в Лиге наций и ЧМ-2022».

К сожалению, закончилось все печально – невыходом из группы в Катаре. По информации L’Équipe в раздевалке царила очень плохая атмосфера, а некоторые футболисты не разговаривали друг с другом.

26 ноября Кевин Де Брюйне высказался о возможной победе ЧМ: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров».

Уже во время турнира защитник Ян Вертонген парировал: «Я предполагаю, что мы плохо атакуем, потому что наши атакующие игроки слишком старые».

Мартинес был недоволен шумом в прессе: «Некоторые издания любят хвататься за фэйковые и негативные новости вместо того, чтобы поддерживать самую талантливую команду в истории бельгийского футбола.

Я не знаю, кто это придумывает, кто это распространяет. Но этот человек забил автогол в ворота Бельгии вместо того, чтобы поддержать ее. Гений.

Впрочем, нас внешний шум не должен сильно волновать. Мы приехали в Катар для того, чтобы достичь своей цели. Надеюсь, настоящие фанаты смогут насладиться этим».

Нулевая ничья с Хорватией в третьем туре означала пролет мимо плей-офф. Роберто объявил об отставке сразу же после матча. Нападающий Миши Батшуайи рассказал: «Он сказал нам об этом в слезах. Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча».

А что Роналду? Не ушел из сборной?

Нет. По информации Marca, нападающий не планирует завершать карьеру в национальной команде. Его окружение считает, что Криштиану, вероятно, намерен выступить на ЧМ-2026.

Правда, внутри страны есть сомнения. Например, агент Паулу Барбоза сказал, что после перехода Криштиану в «Аль-Наср» ситуация может поменяться: «Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную.

У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность».

Мартинес же, похоже, готов нарушить это правило: «Хочу встретиться с игроками, со всеми поговорить. 26 футболистов из состава на ЧМ-2022 – это отправная точка, и Криштиану – один из них. Он в сборной уже 19 лет и заслуживает уважения. Мы обсудим с ним то, как за 10 недель до первой игры создать лучшую команду. Завтра приступим к работе».

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Laurence Griffiths, Catherine Ivill