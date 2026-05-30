  🔥 «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале ЛЧ по пенальти – Габриэл и Эзе не реализовали попытки! Дембеле и Хавертц забили в основное время
🔥 «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале ЛЧ по пенальти – Габриэл и Эзе не реализовали попытки! Дембеле и Хавертц забили в основное время

«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов победил «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов в Будапеште.

Матч проходил на «Пушкаш Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кай Хавертц открыл счет уже на 6-й минуте. Усман Дембеле ударом с пенальти сравнял счет на 65-й. После ничьей в основное время игра перешла в экстра-таймы, в которых команды не забили. В серии пенальти победил «ПСЖ»: Габриэл Магальяэс промахнулся пятым ударом в серии. Также не забили Эберечи Эзе и Нуну Мендеш.

Лига чемпионов. Финал
30 мая 16:00, Пушкаш Арена
ПСЖ
1 - 1
1.66xG0.33
Счет в серии пенальти 4 - 3
Арсенал
Габриэл
Бералдо
Мартинелли
Хакими
Райс
Мендеш
Эзе
Д. Дуэ
Дьокереш
Гонсалу Рамуш
Пен
Перерыв
Мендеш
118’
Витинья   Бералдо
105’
Маркиньос   Забарный
105’
2 доптайм
Перерыв
103’
Артета
103’
Райс
98’
Дьокереш
Фабиан Руис   Заир-Эмери
95’
90’
Хавертц   Эзе
90’
Льюис-Скелли   Субименди
1 доптайм
Перерыв
Дембеле   Гонсалу Рамуш
90’
+6’
Жоау Невеш
90’
+6’
83’
Сака   Мадуэке
Кварацхелия   Барколя
83’
83’
Троссард   Мартинелли
66’
Эдегор   Дьокереш
66’
Москера   Тимбер
  Дембеле
65’
54’
Сака
46’
Москера
2тайм
Перерыв
6’
  Хавертц
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Шевалье, Меюлю, Витинья, Кварацхелия, Мбайе, Маркиньос, Дембеле, Марин, Ли Кан Ин, Фабиан Руис, Люка Эрнандес, Дро Фернандес
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Москера, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эдегор, Сака, Хавертц
Запасные: Эдегор, Сака, Нергор, Москера, Льюис-Скелли, Аррисабалага, Калафьори, Доуман, Габриэл Жезус, Троссард, Хавертц, Мерино
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»17539 голосов
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Организаторы ЛЧ должны пригласить Ираклия Пирцхалаву выступить на церемонии открытия
ОтветОтец Абду
начало не 22:00, как всегда, а в 19:00 - будьте внимательны!
Ответequipe
Спасибо Уефа что поставили матч в 19-00 по мск, для жителей Сибири комфортное время, а то в 2 часа ночи пришлось бы смотреть
ОтветDiyas
Арсенал заработал угловой
Минуту хотел вводить его
Судья психанул и свистнул на перерыв
ОтветZakharrrr
Это кринж какой то, дайте людям смотреть футбол
Случилось в этом матче самое стремное что могло быть, арсенал забил быстрый гол, и все , забыл про футбол , теперь будет регби , хоккей, все что угодно только не футбол
ПСЖ Сафонова против Эдегора Слуцкого.
ОтветSt. Pepper
Шикарные волосы у Витиньи, кто нибудь знает каким шампунем он пользуется?
Ответjjeka
надеюсь аршавин сегодня в основе выйдет! в общем я сегодня за арсенал! ну не за семака же болеть и его псж!
45+6 минут остались позади.

Игра - говно, судья - говно, повторы - говно, гол - говно, автобус Арсенала - говно, ватокат ПСЖ - говно, весь финал - полное говно, особенно придурок на трибунах со свистком.

Давайте, короче, уже Финляндию с Канадой.
Ответkenny_182
Честно при всем уважении к фан базе Арсенала, ваш футбол очень тяжело смотреть , просто смотреть это невозможно, ни себе , не людям называется ..
ОтветCosstigan
Семин – лучший тренер России XXI века по версии журналистов, Газзаев – 2-й, Бердыев – 3-й, Семак – 4-й, Черчесов – 5-й, Слуцкий – 6-й, Романцев – 7-й, Мусаев – 8-й, Карпин – 9-й
вчера, 22:09
Сафонова рассмешила речь Макрона: не мог остановить хохот 🤣
34 минуты назадВидеоСпортс"
Товарищеские матчи. Бразилия забила 6 голов Панаме, Германия разгромила Финляндию, Украина победила Польшу
51 минуту назад
Винисиус забил за Бразилию впервые с октября – Панаме из-за штрафной на 58-й секунде. Вингер «Реала» также отдал голевой пас на Каземиро
вчера, 22:15
Мартинес о Роналду: «Я работал со многими игроками, бравшими ЛЧ или «Золотой мяч» и потерявшими мотивацию. Криштиану – пример совершенно другого менталитета, отсюда и долголетие»
вчера, 22:07
Победный мерч «ПСЖ» – уже в магазине Спортса’‘. Для тех, кто верил до конца!
вчера, 22:00
«Хвича однозначно получил бы «Золотой мяч», если бы не ЧМ». Дель Пьеро назвал вингера «ПСЖ» самым влиятельным игроком
вчера, 21:33
«Мы праздновали 10-е место «Челси», потратившего миллиард на игроков». Морган ответил экс-крикетисту и фанату «синих» Питерсену, пошутившему про парад «Арсенала» после поражения в ЛЧ
вчера, 21:02
Макрон о Франции на ЧМ: «Жду, что наша сборная добавит третью звезду на футболку. Столько талантов нет больше ни у кого в мире»
вчера, 20:53
Помощник Конте о словах де Брюйне: «Возможно, «Наполи» нет смысла подписывать 33-летних игроков, которым эстетика важнее результата»
вчера, 20:41
Рюдигер и «Реал» продлили контракт до 2027-го. Официальное объявление – после выборов президента
вчера, 22:00
Вольпато, Бос, Чиркати, Райан и Суттар – в заявке Австралии на ЧМ-2026
вчера, 21:55
«ПСЖ» интересен Крупи из «Борнмута». 19-летний француз забил 13 голов в АПЛ, он нравится Энрике (L’Equipe)
вчера, 21:42
3-й гол Вальверде «Ман Сити» в 1/8 финала признан лучшим в сезоне ЛЧ
вчера, 21:27
«Ювентус» может подписать Эмерсона из «Марселя». Спаллетти хочет видеть в команде больше проверенных и преданных ему игроков
вчера, 21:18
Порноактриса, обещавшая Сафонову «жаркие ночи» за сэйвы в финале ЛЧ: «Все поняли, что это была шутка. Рада, что матч закончился победой «ПСЖ» и Матвея»
вчера, 21:02
Черчесова удивила игра Эдегора в финале ЛЧ: «В матче Казахстана с Норвегией у Мартина невозможно было отобрать мяч, он всегда находил выход, отдавал передачи. А с «ПСЖ» видели его на поле?»
вчера, 20:59
«Зенитом» остается только восхищаться. Держались до последнего, преследовали, наступали на пятки. Я думал, «Краснодар» не упустит». Кутепов о чемпионстве петербуржцев
вчера, 20:51
Гасилин против перехода Сперцяна к саудовцам: «Там две команды с выдающимися звездами, но чемпионат намного слабее РПЛ. Если уходить, то только в топ‑5, нашу лигу он давно перерос»
вчера, 20:40
Луис Энрике – в старте Бразилии на товарищеский матч с Панамой, Дуглас – на скамейке
вчера, 20:37
