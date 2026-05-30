🔥 «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале ЛЧ по пенальти – Габриэл и Эзе не реализовали попытки! Дембеле и Хавертц забили в основное время

«ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ », за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов победил «Арсенал » (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов в Будапеште.

Матч проходил на «Пушкаш Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кай Хавертц открыл счет уже на 6-й минуте. Усман Дембеле ударом с пенальти сравнял счет на 65-й. После ничьей в основное время игра перешла в экстра-таймы, в которых команды не забили. В серии пенальти победил «ПСЖ»: Габриэл Магальяэс промахнулся пятым ударом в серии. Также не забили Эберечи Эзе и Нуну Мендеш.

Лига чемпионов

Финал

Лига чемпионов. Финал 30 мая 16:00, Пушкаш Арена ПСЖ Завершен 1 - 1 1.66 xG 0.33 Счет в серии пенальти 4 - 3 Арсенал Счет в серии пенальти 4 : 3 Матч окончен Габриэл

Бералдо

Мартинелли

Хакими

Райс

Мендеш

Эзе

Д. Дуэ

Дьокереш

Гонсалу Рамуш

Пен Перерыв Мендеш 118’ Витинья Бералдо 105’ Маркиньос Забарный 105’ 2 доп тайм Перерыв 103’ Артета 103’ Райс 98’ Дьокереш Фабиан Руис Заир-Эмери 95’ 90’ Хавертц Эзе 90’ Льюис-Скелли Субименди 1 доп тайм Перерыв Дембеле Гонсалу Рамуш 90’ +6’ Жоау Невеш 90’ +6’ 83’ Сака Мадуэке Кварацхелия Барколя 83’ 83’ Троссард Мартинелли 66’ Эдегор Дьокереш 66’ Москера Тимбер Дембеле

65’ 54’ Сака 46’ Москера 2 тайм Перерыв 6’ Хавертц

ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ Запасные: Шевалье, Меюлю, Витинья, Кварацхелия, Мбайе, Маркиньос, Дембеле, Марин, Ли Кан Ин, Фабиан Руис, Люка Эрнандес, Дро Фернандес 1 тайм Арсенал: Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Москера, Льюис-Скелли, Райс, Троссард, Эдегор, Сака, Хавертц Запасные: Эдегор, Сака, Нергор, Москера, Льюис-Скелли, Аррисабалага, Калафьори, Доуман, Габриэл Жезус, Троссард, Хавертц, Мерино

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги чемпионов