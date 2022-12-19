«Месси бессмертен – как Марадона». Первые полосы газет после эпичного финала ЧМ
Много восхищений.
Финал ЧМ-2022 в Лусаиле стал одним из ярчайших в истории ЧМ. Аргентина и Франция выдали матч, который мы никогда не забудем.
Теперь заглянем на первые полосы мировых газет – это поможет лучше прочувствовать величие момента.
Испанская Marca поиграла с фамилией Лео и прозвищем сборной Аргентины:
«В небо», – с таким заголовком вышла As.
«Бог существует!» – утверждают в Sport.es.
Mundo Deportivo считает, что после финала вопросы, кто лучший игрок в истории, отпадают.
«Месси: нога бога», – La Gazzetta dello Sport не смогла уйти от аналогий с Диего Марадоной.
В Corriere dello Sport пошли дальше: соединили фамилию Марадоны и столицу Катара – получилось «Марадоха». А на обложке все равно Лео.
Tuttosport признался футболу в любви – как и мы все после вчерашнего финала.
«Месси бессмертен – как Марадона», – уверена A Bola. Спорить сложно.
В Mirror Sport назвали величайшим Месси – а заодно и финал.
«В руках бога: напоследок Месси выиграл Святой Грааль», – довольно эффектный заголовок от The Sun.
Газета The Times более лаконична – просто назвала Лео величайшим.
Французские медиа делали акцент на поражении своей команды. L’Équipe вышел с заголовком: «С высоко поднятой головой». На обложке – Килиан Мбаппе.
«Гордимся нашими «синими», – пишет Le Parisien, отсылая к прозвищу сборной Франции.
Le Figaro сыграл на контрасте между счастливым Месси и грустным Мбаппе.
Libération поделил обложку между двумя гигантами.
Аргентинские Hoy и El Dia не слишком фантазировали с заголовком.
El Hincha поместила фото Месси, целующего Кубок мира, с заголовком: «Любовь сильнее».
Газета Clarín же просто поблагодарила Лео.
Давайте сформулируем, почему именно это величайший финал в истории ЧМ
Фото века. Лионель Месси с Кубком мира
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
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