«Месси бессмертен – как Марадона». Первые полосы газет после эпичного финала ЧМ

Много восхищений.

Финал ЧМ-2022 в Лусаиле стал одним из ярчайших в истории ЧМ. Аргентина и Франция выдали матч, который мы никогда не забудем.

Теперь заглянем на первые полосы мировых газет – это поможет лучше прочувствовать величие момента.

Испанская Marca поиграла с фамилией Лео и прозвищем сборной Аргентины:

«В небо», – с таким заголовком вышла As.

«Бог существует!» – утверждают в Sport.es.

Mundo Deportivo считает, что после финала вопросы, кто лучший игрок в истории, отпадают.

«Месси: нога бога», – La Gazzetta dello Sport не смогла уйти от аналогий с Диего Марадоной.

В Corriere dello Sport пошли дальше: соединили фамилию Марадоны и столицу Катара – получилось «Марадоха». А на обложке все равно Лео.

Tuttosport признался футболу в любви – как и мы все после вчерашнего финала.

«Месси бессмертен – как Марадона», – уверена A Bola. Спорить сложно.

В Mirror Sport назвали величайшим Месси – а заодно и финал.

«В руках бога: напоследок Месси выиграл Святой Грааль», – довольно эффектный заголовок от The Sun.

Газета The Times более лаконична – просто назвала Лео величайшим.

Французские медиа делали акцент на поражении своей команды. L’Équipe вышел с заголовком: «С высоко поднятой головой». На обложке – Килиан Мбаппе.

«Гордимся нашими «синими», – пишет Le Parisien, отсылая к прозвищу сборной Франции.

Le Figaro сыграл на контрасте между счастливым Месси и грустным Мбаппе.

Libération поделил обложку между двумя гигантами.

Аргентинские Hoy и El Dia не слишком фантазировали с заголовком.

El Hincha поместила фото Месси, целующего Кубок мира, с заголовком: «Любовь сильнее».

Газета Clarín же просто поблагодарила Лео.