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  4. ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании

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ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании
Завершается 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В 3-м туре ЧМ-2026 в группе J Аргентина сыграет с Иорданией, Австрия – с Алжиром. 

В группе K Португалия встретится с Колумбией, Узбекистан – с ДР Конго. 

В группе L Англия будет противостоять Панаме, Хорватия – Гане. 

ЧМ-2026

3-й тур

Группа L

Группа K

Группа I

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура38466 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
результаты
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Алжира по футболу
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logoЧемпионат мира по футболу
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logoСборная Панамы по футболу
logoСборная Иордании по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Австрии по футболу

Комментарии

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Сегодня выпадает редчайшая возможность увидеть противостояние, возможно, двух величайших спортсменов в истории.
MESSI vs JORDAN.
Самый ранний матч 00:00 по мск;(
Тяжелые времена пошли
ОтветСократ_05
Самый ранний матч 00:00 по мск;( Тяжелые времена пошли
в четверг было в 23:00, тоже несладко
ОтветСократ_05
Самый ранний матч 00:00 по мск;( Тяжелые времена пошли
Зато пауз не будет между матчами.учитывая сколько добавляют.игры сразу друг за другом будут идти.
Иран может пройти в плейофф если из трёх матчей не сбудется хотя бы один: либо ДР Конго не выиграет, либо Хорватия проиграет (или если победит Гану 3-0 и больше) или Австрия-Алжир будет не ничья.

Думаю все три результата будет не в пользу Ирана. Потому что в двух матчах командам выгодно играть ничью и выходить вчетвером, а в узбеков веры нет - атлетичные африканцы их переедут.

Так что штанга Эзатолахи на 96 минуте на самом деле была ключевой. Да и офсайд на 93. Хотя Иран играл хорошо
Ответtrav
Иран может пройти в плейофф если из трёх матчей не сбудется хотя бы один: либо ДР Конго не выиграет, либо Хорватия проиграет (или если победит Гану 3-0 и больше) или Австрия-Алжир будет не ничья. Думаю все три результата будет не в пользу Ирана. Потому что в двух матчах командам выгодно играть ничью и выходить вчетвером, а в узбеков веры нет - атлетичные африканцы их переедут. Так что штанга Эзатолахи на 96 минуте на самом деле была ключевой. Да и офсайд на 93. Хотя Иран играл хорошо
вроде и ничья Конго Узбекистан выводит Иран в плей офф
ОтветОхот ник
вроде и ничья Конго Узбекистан выводит Иран в плей офф
Я так и написал - если ДР Конго не выиграет
Англия Хорватия Аргентина Португалия всем победы ✌️
Алжир - Австрия, возможно, ожидаемый матч этого дня
С одной стороны, ну какой смысл им напрягаться, 4 балла это гарантия выхода дальше с 3-го места
Но с другой стороны, Алжир будет играть матч с участником «Хихонского позора», Австрией, которая в последнем туре в группе на ЧМ 1982 в матче с ФРГ решили вернуть себе 1938 год на 90 минут
Так что Алжиру стоит глянуть кассеты той сборной 1982 года для мотивации
За Аргентину и Хорватию!⚽️
Португалия-Колумбия ,должен топ матч быть,заодно посмотрим.что такое сборная португалии
Ну, чё там Геша готов выйти в старте против агрессивных и быстрых колумбийцев?.. "Узбекистаны" закончились.. 😄
Колумбия -:Португалия уже скрытый плов
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