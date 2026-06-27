ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании
Завершается 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В 3-м туре ЧМ-2026 в группе J Аргентина сыграет с Иорданией, Австрия – с Алжиром.
В группе K Португалия встретится с Колумбией, Узбекистан – с ДР Конго.
В группе L Англия будет противостоять Панаме, Хорватия – Гане.
ЧМ-2026
3-й тур
Группа L
Группа K
Группа I
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура38466 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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MESSI vs JORDAN.
Тяжелые времена пошли
Думаю все три результата будет не в пользу Ирана. Потому что в двух матчах командам выгодно играть ничью и выходить вчетвером, а в узбеков веры нет - атлетичные африканцы их переедут.
Так что штанга Эзатолахи на 96 минуте на самом деле была ключевой. Да и офсайд на 93. Хотя Иран играл хорошо
С одной стороны, ну какой смысл им напрягаться, 4 балла это гарантия выхода дальше с 3-го места
Но с другой стороны, Алжир будет играть матч с участником «Хихонского позора», Австрией, которая в последнем туре в группе на ЧМ 1982 в матче с ФРГ решили вернуть себе 1938 год на 90 минут
Так что Алжиру стоит глянуть кассеты той сборной 1982 года для мотивации