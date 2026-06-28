Месси обновил рекорд по голам на ЧМ – 19. У Клозе и Мбаппе по 16 мячей
Месси обновил рекорд по голам на ЧМ.
Лионель Месси установил новый рекорд по голам на чемпионатах мира.
Форвард сборной Аргентины забил Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.
Теперь на счету 39-летнего футболиста 19 голов на ЧМ. В матче против Австрии (2:0) Лео сделал дубль и побил рекорд Мирослава Клозе, доведя счет своих голов на мундиалях до 18.
Таким образом, теперь Клозе и сравнявшийся с ним француз Килиан Мбаппе (по 16 голов) делят вторую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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