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  4. Месси обновил рекорд по голам на ЧМ – 19. У Клозе и Мбаппе по 16 мячей

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Месси обновил рекорд по голам на ЧМ – 19. У Клозе и Мбаппе по 16 мячей
Месси обновил рекорд по голам на ЧМ.

Лионель Месси установил новый рекорд по голам на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины забил Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

Теперь на счету 39-летнего футболиста 19 голов на ЧМ. В матче против Австрии (2:0) Лео сделал дубль и побил рекорд Мирослава Клозе, доведя счет своих голов на мундиалях до 18.

Таким образом, теперь Клозе и сравнявшийся с ним француз Килиан Мбаппе (по 16 голов) делят вторую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф1802 голоса
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoМирослав Клозе
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Иордании по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
рекорды

Комментарии

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ОтветДжовидон Умаров
Король ЧМ!
И мы даже не успели поздравить его с первым голом в 39 лет (причём со штрафного, в своем стиле)!
"Я вернулся" - сказал Роналду. "А я никуда и не уходил" - ответил Месси.
Приятная новость для персофанов Роналду:

Роналду опережает Месси на 4 гола, но есть нюанс:)
ОтветОтец Абду
Приятная новость для персофанов Роналду: Роналду опережает Месси на 4 гола, но есть нюанс:)
Месси 19 голов - из них без пенальти 15.
Роналду 10 голов - из них без пенальти 7.
Только статистика и ничего личного с ЧМ)
ОтветAlex.K71
Месси 19 голов - из них без пенальти 15. Роналду 10 голов - из них без пенальти 7. Только статистика и ничего личного с ЧМ)
А сколько у Рональду голов в плей офф?
Статистика же не врет
По такой игре можно было забивать 3, если бы вышел в старте
ОтветАлександр Северный
Штрафмесси🐐🇦🇷
А ты что не видел, Инфантино лично выстраивал стенку и позицию вратаря, что бы Месси забил этот гол:))
В футболе есть только один минус - Месси не сможет играть вечно(
Месси лучший игрок в истории футбола!
Вышел в конце матча на полчаса.
Заработал штрафной.
Забил гол со штрафного.
Поставил рекорд чемпионатов мира.

Батя.
Лучший исполнитель штрафных в истории футбола
ОтветАнатолий Шарий
Лучший исполнитель штрафных в истории футбола
Если бы не существовал Жуниньо Пернамбукано
Мал золотник, да дорог. В следующей игре будем ждать двадцатый гол от Лео. Удачи и успеха !
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