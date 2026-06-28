Месси обновил рекорд по голам на ЧМ – 19. У Клозе и Мбаппе по 16 мячей

Месси обновил рекорд по голам на ЧМ.

Лионель Месси установил новый рекорд по голам на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины забил Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026 .

Теперь на счету 39-летнего футболиста 19 голов на ЧМ. В матче против Австрии (2:0) Лео сделал дубль и побил рекорд Мирослава Клозе, доведя счет своих голов на мундиалях до 18.

Таким образом, теперь Клозе и сравнявшийся с ним француз Килиан Мбаппе (по 16 голов) делят вторую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ.