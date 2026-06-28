Матч окончен
🤯 Алжир и Австрия вышли в плей-офф после ничьей в очном матче – 3:3! Марез сделал дубль на 93-й, Калайджич сравнял на 96-й
Алжир и Австрия сыграли вничью в матче ЧМ-2026.
Сборная Алжира поделила очки с командой Австрии (3:3) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Игра проходила на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Марко Арнаутович открыл счет на 28-й минуте. Рафик Бельгали сравнял на 45-й. Марсель Забитцер забил на 55-й, Рияд Марез – на 60-й. На 93-й Марез сделал дубль. Саша Калайджич сравнял счет на 96-й.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф470 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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