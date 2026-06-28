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  4. 🤯 Алжир и Австрия вышли в плей-офф после ничьей в очном матче – 3:3! Марез сделал дубль на 93-й, Калайджич сравнял на 96-й

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🤯 Алжир и Австрия вышли в плей-офф после ничьей в очном матче – 3:3! Марез сделал дубль на 93-й, Калайджич сравнял на 96-й
Алжир и Австрия сыграли вничью в матче ЧМ-2026.

Сборная Алжира поделила очки с командой Австрии (3:3) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Марко Арнаутович открыл счет на 28-й минуте. Рафик Бельгали сравнял на 45-й. Марсель Забитцер забил на 55-й, Рияд Марез – на 60-й. На 93-й Марез сделал дубль. Саша Калайджич сравнял счет на 96-й.

Чемпионат мира. 3 тур
28 июня 02:00, Эрроухед Стэдиум
Логотип домашней команды
Алжир
Завершен
3 - 3
1.67xG1.64
Логотип гостевой команды
Австрия
Матч окончен
90’
+6’
  Калайджич
90’
+5’
Мвене   Калайджич
Ауар   Геджемис
90’
+4’
  Марез
90’
+3’
Бельгали   Шерги
71’
Гуири   Белаид
71’
Хаджам   Аит-Нури
71’
62’
Алаба   Данзо
  Марез
60’
55’
  Забитцер
46’
Шмид   Ваннер
46’
Шлагер   Гриллич
46’
Арнаутович   Грегорич
2тайм
Перерыв
  Бельгали
45’
28’
  Арнаутович
11’
Арнаутович
Алжир
Бенбут, Хаджам, Бенсебайни, Манди, Бельгали, Бенталеб, Шаиби, Ауар, Маза, Марез, Гуири
Запасные: Бельгали, Ауар, Зидан, Хаджам, Мастил, Зерруки, Гуири, Абада, Тугаи, Тетрауи, Хадж-Мусса, Булебина, Будауи, Бенбуали
1тайм
Австрия:
Шлагер, Мвене, Алаба, Линхарт, Пош, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Шмид, Лаймер, Арнаутович
Запасные: Виммер, Шопф, Прасс, Фридль, Чуквуэмека, Шмид, Вегеле, Пентц, Аффенгрубер, Любичич, Мвене, Алаба, Шлагер, Арнаутович, Свобода
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ГерманияСборная Германии по футболу
СШАСборная США по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная Марокко по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoСборная Австрии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoМарко Арнаутович
logoРафик Бельгали
logoМарсель Забитцер
logoРияд Марез
logoСаша Калайджич

Комментарии

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Какая ирония: в своё время третий тур сделали с параллельными матчами из-за, в том числе, Австрии и Алжира, чтобы не было договорняков. А по итогу эти самые Австрия и Алжир как раз его сейчас и сгоняют)
ОтветАбдулов Алексей
Какая ирония: в своё время третий тур сделали с параллельными матчами из-за, в том числе, Австрии и Алжира, чтобы не было договорняков. А по итогу эти самые Австрия и Алжир как раз его сейчас и сгоняют)
Видимо после этого ЧМ все матчи 3 тура будут проходить одновременно :D
ОтветАбдулов Алексей
Какая ирония: в своё время третий тур сделали с параллельными матчами из-за, в том числе, Австрии и Алжира, чтобы не было договорняков. А по итогу эти самые Австрия и Алжир как раз его сейчас и сгоняют)
Параллельным сделали после матча Аргентины и Перу в 78-ом.
адепты договорняка, не забывайте поправлять шапочки из фольги

или напишите хотя бы одну причину, зачем алжир забил гол на 94
а то ваша шиза всё крепчает
ОтветPasha Kotik
адепты договорняка, не забывайте поправлять шапочки из фольги или напишите хотя бы одну причину, зачем алжир забил гол на 94 а то ваша шиза всё крепчает
Я поправил :)
ОтветPasha Kotik
адепты договорняка, не забывайте поправлять шапочки из фольги или напишите хотя бы одну причину, зачем алжир забил гол на 94 а то ваша шиза всё крепчает
Поправили, а ты?)
Иран сам виноват, нужно было вчистую обыграть Новую Зеландию, а не вату катать с ними))))
ОтветНикита Михайлов
Иран сам виноват, нужно было вчистую обыграть Новую Зеландию, а не вату катать с ними))))
И не ссать играть с Бельгией в атаку после удаления.
ОтветНикита Михайлов
Иран сам виноват, нужно было вчистую обыграть Новую Зеландию, а не вату катать с ними))))
Надо было, но киви это не Кюрасао, чтобы Иран стопудово их жарил.
Будут катать договорняк, как та же Австрия с ФРГ в ущерб тому же Алжиру в 1982?
Всё-таки договорняк
ОтветStudentdj
Всё-таки договорняк
Позор. Группы надо убирать и играть плей-офф до 2х побед, можно двойной нокаут.
Что творят команды с юзерами спортса, те не успевают переобуваться. 91 минута-фу, вонючий дог, обеим командам желаем вылететь! 93 минута, АЛЖИР КРАСАВЦЫ!! АВСТРИЯ ДОМОЙ!! 96 минута- фу , вонючий дог, желаем обеим командам вылететь !!
ОтветTravis Henderson
Что творят команды с юзерами спортса, те не успевают переобуваться. 91 минута-фу, вонючий дог, обеим командам желаем вылететь! 93 минута, АЛЖИР КРАСАВЦЫ!! АВСТРИЯ ДОМОЙ!! 96 минута- фу , вонючий дог, желаем обеим командам вылететь !!
Камон, было очевидно, что арабы начнут расступаться после 3:2, но вот то, как они это сделали...))
ОтветДзюба_Освобожденный
Камон, было очевидно, что арабы начнут расступаться после 3:2, но вот то, как они это сделали...))
Дания-Швеция, 2004 год
Адепты договорняка видимо матч не смотрели
ОтветКактус Каким
Адепты договорняка видимо матч не смотрели
Нет, конечно, они сидели здесь, чтобы быстренько написать комментарий для плюсиков.
Иранцы и Австрийы,представить не могу что они испытали за последние 3 минуты
ОтветEKSPERT
Иранцы и Австрийы,представить не могу что они испытали за последние 3 минуты
Иран достойно покинул эту помойку.
Ахах красавчики местным типа болельщиками Ирана норм подожгли пятую точку
ОтветКема Кемов
Ахах красавчики местным типа болельщиками Ирана норм подожгли пятую точку
Стопудов, элитно запустили Ирану космическую программу. Так ксировцам и надо
И ведь все равно найдутся уникумы, которые будут продолжать ныть про договорняк. Это ж каким надо актерским талантом обладать, чтобы раскатать "договорняк" так, чтобы забить на 93-й и 96-й минутах, при этом с пасом от углового флажка? Если это был договорняк, то, может, этим футболистам сразу в Голливуд идти сниматься, ведь всякие Дикаприо им в подметки не годятся 🤣🤣🤣
ОтветDon_Krebs
И ведь все равно найдутся уникумы, которые будут продолжать ныть про договорняк. Это ж каким надо актерским талантом обладать, чтобы раскатать "договорняк" так, чтобы забить на 93-й и 96-й минутах, при этом с пасом от углового флажка? Если это был договорняк, то, может, этим футболистам сразу в Голливуд идти сниматься, ведь всякие Дикаприо им в подметки не годятся 🤣🤣🤣
ты наврное и в деда мороза веришь до сих пор?
ОтветDon_Krebs
И ведь все равно найдутся уникумы, которые будут продолжать ныть про договорняк. Это ж каким надо актерским талантом обладать, чтобы раскатать "договорняк" так, чтобы забить на 93-й и 96-й минутах, при этом с пасом от углового флажка? Если это был договорняк, то, может, этим футболистам сразу в Голливуд идти сниматься, ведь всякие Дикаприо им в подметки не годятся 🤣🤣🤣
Так это наши, которые с детства за Иран плач устраивают, аж слезы льют, как им Иран жалко.
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