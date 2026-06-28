Месси забил в 7 матчах ЧМ подряд – новый рекорд турнира. Аргентинец превзошел Фонтена и Жаирзиньо

Лионель Месси забил в 7 матчах ЧМ подряд – новый рекорд турнира.

Лионель Месси стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забившим в 7 матчах подряд.

39-летний форвард сборной Аргентины отличился в игре с Иорданией (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026 .

В 1-м туре текущего турнира он сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0), во 2-м – дубль в ворота Австрии (2:0).

Ранее на ЧМ-2022 он забил Франции (дважды, 3:3, 4:2 пен.), Хорватии (3:0), Нидерландам (1:1, 5:3 пен.) и Австралии (2:1).

Месси превзошел француза Жюста Фонтена (13 мячей в 6 подряд матчах на ЧМ-1958; серия завершилась, так как в других турнирах он не участвовал) и бразильца Жаирзиньо (7 мячей в 6 подряд матчах на ЧМ-1970, прервал серию на ЧМ-1974).

На счету Лионеля 11 голов на этом результативном отрезке из 7 игр.