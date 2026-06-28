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Месси забил в 7 матчах ЧМ подряд – новый рекорд турнира. Аргентинец превзошел Фонтена и Жаирзиньо
Лионель Месси забил в 7 матчах ЧМ подряд – новый рекорд турнира.

Лионель Месси стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забившим в 7 матчах подряд.

39-летний форвард сборной Аргентины отличился в игре с Иорданией (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

В 1-м туре текущего турнира он сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0), во 2-м – дубль в ворота Австрии (2:0).

Ранее на ЧМ-2022 он забил Франции (дважды, 3:3, 4:2 пен.), Хорватии (3:0), Нидерландам (1:1, 5:3 пен.) и Австралии (2:1).

Месси превзошел француза Жюста Фонтена (13 мячей в 6 подряд матчах на ЧМ-1958; серия завершилась, так как в других турнирах он не участвовал) и бразильца Жаирзиньо (7 мячей в 6 подряд матчах на ЧМ-1970, прервал серию на ЧМ-1974). 

На счету Лионеля 11 голов на этом результативном отрезке из 7 игр.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Пока Пеналду ожидает очередного сборного уровня Узбекистана чтобы снова забить и доказать всем что он ‘’лучший’’, Месси забивает всем кто попало создавая моменты сам для себя, и справляясь со всеми моментами. Как же приятно быть фаном Месси
ОтветCaptain_Jack_
Пока Пеналду ожидает очередного сборного уровня Узбекистана чтобы снова забить и доказать всем что он ‘’лучший’’, Месси забивает всем кто попало создавая моменты сам для себя, и справляясь со всеми моментами. Как же приятно быть фаном Месси
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Ответpit4er
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Хейтеров Месси тут тоже пруд пруди, некоторые вон травму ему желают получить. От хейтеров Криша подобного не встречал
Гений!

Ни грамма не жалею что не высыпаюсь уже 2 недели. Смотрю праздник футбола и душа радуется
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Гений! Ни грамма не жалею что не высыпаюсь уже 2 недели. Смотрю праздник футбола и душа радуется
А сейчас на вылет игры, вообще не поспать. Ладно, пошел я на работу
Осталось забить в 4 матчах подряд, чтобы побить рекорд Роналду (он не забивал в 10 матчах подряд на ЧМ и Евро):)
ОтветОтец Абду
Осталось забить в 4 матчах подряд, чтобы побить рекорд Роналду (он не забивал в 10 матчах подряд на ЧМ и Евро):)
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ОтветАлександр Воскобойник
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Для вас сложно осознать такое, не напрягайся с утра пораньше)
Как там люди доказывающие что Месси после 35 сдуется? А их любимчик атлет будет творить ещё в 42?
ОтветОлег Горбацевич
Как там люди доказывающие что Месси после 35 сдуется? А их любимчик атлет будет творить ещё в 42?
И вообще этот миф, что Месси не атлет, а Роналду атлет, сделал себя сам за счет работы на тренировках. Если бы Месси не был атлетом, уже не мог бы играть на таком уровне.
Ответtopeleven
И вообще этот миф, что Месси не атлет, а Роналду атлет, сделал себя сам за счет работы на тренировках. Если бы Месси не был атлетом, уже не мог бы играть на таком уровне.
Месси не падает когда за него цепляются 2-3 игрока, Кристинка падает от малейшего дуновения ветра.. мессси атлетищее
Проснулся аккурат под гол Месси со штрафного и поймал себя на мысли, что сейчас как будто вновь 2012 год, есть стойкое ощущение что Месси обязательно забьет гол в каждой игре, которое было тогда.
Отличный кол в задницу роналдуфилам.. Очередной.. За вашу болтовню и лицемерие.. Прекрасное утро.. 👍😄
Ждём продолжения голевой серии Месси в последующих матчах, как продолжение банкета. Удачи !
Забей Лео пенальти в матче с поляками, сейчас бы уже был 10-й матч 10-й Карл матч подряд с забитыми голами, немыслимо
🐐 футбола из 🇦🇷 с очередным рекордом в своей карьере! Чувствую, что в следующем матче будет 8-й подряд такой матч…
С Кабо-Верде продолжит серию. Это очевидно.
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