Аргентина vs Франция – сплошной восторг и никакой трагедии. Приятный финал 2022 года

Эмоции Дениса Романцова.

Для Месси это пятый чемпионат мира, но на прошлых турнирах такой одержимости Аргентины золотом я просто не помню.

В этот раз она чувствовалась уже на групповом этапе – даже после 1:2 от Саудовской Аравии. В Катаре о ней пели круглые сутки на каждом углу. Ее нельзя было не заметить.

Я ощутил эту одержимость титулом еще во втором матче с Мексикой, когда Аргентина была в шаге от вылета, и до финала это оставалось моим самым сильным впечатлением от турнира: 31 команда приехала играть, а Аргентина – выигрывать.

Конечно, сама по себе одержимость ничего не гарантировала, но когда огромное желание соединяется с огромным талантом – это страшная сила.

Думаю, на предыдущих ЧМ Аргентина, получив два за 90 секунд, расклеилась бы и проиграла – если не в овертайме, то в серии пенальти. Но сами понимаете – 36 лет без золота, 35 лет Месси: Аргентина прилетела в Катар не за вторым местом.

И отдельное величие – сыграть за проигравшую команду как победитель. В первом тайме Мбаппе коснулся мяча всего 11 раз (меньше – только ребята, вышедшие на 41-й минуте), но его последующее шоу – это и есть победа. Победа над ощущением, что у тебя и команды ничего не клеится. Победа над тем, что никто уже в тебя не верит. Победа над собой образца первого тайма (да и половины второго).

И хет-трик Мбаппе – это что-то божественное. То, что отличает гениев вроде Мбаппе и Месси от самых больших талантов.

PS. И вот еще чем прекрасен этот финал (кроме того, что вы и сами видели).

Со стадиона я ехал в автобусе, полном французов. Перед отправлением они ответно и по-доброму подкалывали детей, кричавших им с улицы: «Месси! Месси!» А потом хохотали всю дорогу.

Вечеринка закончилась немного не по-плану, но все равно ведь легендарно развлеклись. Вот как они отнеслись ко второму месту.

Нет-нет, кто-то там после финального пенальти всплакнул, как без этого, но в целом, поверьте, такой исход финала для французов – не трагедия.

А для Аргентины это неописуемое счастье. Помните свои эмоции от гола Ковальчука Канаде на ЧМ-2008, Торбинского Голландии и победного броска Холдена на Евробаскете-2007?

Сложите все это и получится что-то близкое к тому, что испытывают аргентинцы.

Обычно финал – это радость одних и горе других. А тут – только счастье, восторг, веселье и оптимизм.

Что и говорить, приятный финал 2022 года.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Catherine Ivill, Alex Pantling, Clive Brunskill