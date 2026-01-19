Карпин о том, хотел ли бы он тренировать «Сосьедад»: «Дверь открыта, но я не могу оставить сборную в таком состоянии. Через 2,5 года все может быть»

Валерий Карпин готов возглавить «Реал Сосьедад» в будущем.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить «Реал Сосьедад».

Вчера Карпин посетил матч команды из Сан-Себастьяна с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги (2:1).

«Уже некоторое время люди спрашивают меня, не хотел бы я вернуться в Испанию и тренировать «Реал Сосьедад». Я всегда говорил «да», что дверь открыта, но сейчас это невозможно.

У меня осталось два с половиной года по контракту со сборной, и я бы морально не смог оставить ее в таком состоянии. Через два года или два с половиной года все может быть», – сказал Карпин в эфире DAZN.

Карпин играл за «Реал Сосьедад» с 19994 по 1996 год и с 2002-го по 2005-й.