  Мусаев о словах Мостового про «нефутбольных людей»: «Даже когда мы провели идеальный год, кто-то будет меня критиковать. Я не могу на это отвлекаться. То же самое с похвалой»
Мусаев о словах Мостового про «нефутбольных людей»: «Даже когда мы провели идеальный год, кто-то будет меня критиковать. Я не могу на это отвлекаться. То же самое с похвалой»

Мусаев о критике от Мостового: не могу на это отвлекаться, это часть моей профессии.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о критике со стороны Александра Мостового.

– Вы обижаетесь на Мостового, когда он говорит, что нефутбольные люди не должны быть в футболе?

– Нет, абсолютно. Это часть моей профессии. Критика будет всегда. Даже когда мы провели идеальный год, кто-то будет меня критиковать. Это нормально. Я не могу на это отвлекаться.

То же самое с похвалой. После прошлого сезона на премии давали приз лучшему тренерскому штабу, но я не поехал туда. Я не хотел этого, хотя Сергей Николаевич [Галицкий] говорил: «Езжай, это твой «Оскар»!» Я уже думал, что новый сезон начался, сборы идут, завтра [контрольная] игра с «Махачкалой», я должен быть с командой, и мне уже не хотелось этого внимания.

Поэтому как к критике, так и к похвале я отношусь нейтрально, – сказал Мусаев в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Александр Мостовой: «Мусаев останется нефутбольным человеком. Такие персонажи лезут в футбол, а выдающиеся люди смотрят со стороны. Игроки сделали «Краснодар» чемпионом»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
