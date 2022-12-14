Франция – в финале ЧМ! Сыграет против Аргентины и Месси

Уже в воскресенье.

Франция с трудом победила Марокко (2:0) и прорвалась в финал ЧМ-2022.

Там уже ждет Аргентина, разгромившая в первом полуфинале Хорватию (3:0). Мы наконец знаем участников решающего матча.

Где и когда играют?

Запоминайте: Аргентина – Франция, воскресенье, 18 декабря, 18:00 по московскому времени.

Матч состоится на «Лусаиле». Можно считать домашним стадионом Аргентины, там состоялись игры с Саудовской Аравией (1:2), Мексикой (2:0), Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти), Хорватией (3:0). 4 из 6 матчей – на «Лусаиле».

Хорватия против Марокко за 3-е место: суббота, 17 декабря, 18:00.

Как Франция выступала в финалах ЧМ?

Всего три финала, и первый датируется лишь 24 годами ранее. До ЧМ-1998 Франция всегда останавливалась в полуфиналах, если забиралась так высоко: повторялось в 1958-м, 1982-м и 1986-м. С 1998-го каждый полуфинал оказывается успешным, исторический баланс (с учетом свежей победы над Марокко) уже положительный.

✅ ЧМ-1998: разгром 3:0 против Бразилии – триумф на домашнем турнире. Зинедин Зидан оформил дубль, Эммануэль Пети добавил гол. Каждый раунд до главного матча оказался сложнее финала: в 1/8 – 1:0 против Парагвая лишь в экстра-таймах, в 1/4 – 0:0 с Италией и 4:3 в серии пенальти, в 1/2 – волевая победа 2:1 над Хорватией.

❌ ЧМ-2006: поражение Италии с 1:1 за 120 минут и 3:5 в серии пенальти. Это драма Зидана: последний матч в карьере, гол с пенальти в основное время, красная за удар головой в грудь Матерацци и поражение в 11-метровых с единственным промахом Давидом Трезеге.

✅ ЧМ-2018: победа 4:2 над Хорватией. Началось с автогола Марио Манджукича, продолжилось мячами Антуана Гризманна, Поля Погба и Килиана Мбаппе. На пути к Хорватии Франция в плей-офф убрала Аргентину (4:3), Уругвай (2:0) и Бельгию (1:0).

Как Франция играла с Аргентиной?

Общая статистика: 6 побед Аргентины, 3 победы Франции, 3 ничьих. Большинство матчей – товарищеские. Но бывали игры и на чемпионатах мира.

• ЧМ-1930: Аргентина 1:0 Франция. Встречались в группе с Мексикой и Чили, Аргентина победила всех и заняла первое место, Франция победила Мексику, но проиграла южноафриканцам и быстро вылетела. Аргентина дошла до финала, где уступила Уругваю.

• ЧМ-1978: Аргентина 2:1 Франция. Матч на первом групповом этапе, и Аргентина досрочно, уже после 2-го тура, обеспечила проход, лишив Францию даже гипотетических шансов на следующий раунд. Не помог даже гол Мишеля Платини, у Аргентины нашлись Даниэль Пассарелла и Леопольдо Луке. Аргентина впоследствии выиграла ЧМ.

• ЧМ-2018: Аргентина 3:4 Франция. Эту игру 1/8 финала наверняка помните из-за свежести, да и сюжет просто восхитительный: Антуан Гризманн открыл счет, Анхель Ди Мария и Габриэль Меркадо сделали 2:1, но Бенжамен Павар и Килиан Мбаппе (сразу с дублем) ответили на 4:2. Гол Серхио Агуэро в дополнительное время добавил интриги, но Франция пошла дальше. И стала лучшей в мире.

Кто станет лучшим в этот раз?

Фото: REUTERS/Hannah Mckay