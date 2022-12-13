«Че уставился, придурок? Иди отсюда». Вирусная фраза Месси расходится на мемы и разбирается лингвистами

Агуэро шутит на миллион лайков.

Лео Месси в интервью после четвертьфинала между Нидерландами и Аргентиной неожиданно сорвался на Ваута Вегорста, который стоял за кадром. «Qué miras bobo? Anda pa alla, bobo», – недовольно бурчал аргентинец. На русский фразу можно перевести так: «Че уставился, придурок? Иди отсюда»

Реакция Лео мгновенно стала вирусной – никто не ожидал такого поведения от обычно предельного тактичного и скромного Месси. В Аргентине фраза стала настолько популярной, что ее с легкостью коммерциализировали. На популярной в Аргентине онлайн-платформе по продаже товаров Mercado Libre кружки продавали по 9 долларов, футболки – по 16, кепки – по 22.

«Мы сделали футболки сразу после игры. А потом эта фраза стала вирусной – потому что Месси с ее помощью как будто стал больше похож на Марадону. Нам понравился этот «марадонизированный» Лео. А еще я очень рад тому, как идут продажи футболок: за 48 часов мы продали 500 штук, хотя обычно продаем 100-150 футболок в день», – радовался Тони Молфезе, графический дизайнер и менеджер одного из магазинов в Буэнос-Айресе.

Так выглядит дизайн некоторых футболок:

И кружек:

Фраза мгновенно завирусилась и в соцсетях – твиттер наводнили мемами по актуальной теме. Чемпионом стал Серхио Агуэро – экс-форвард сборной Аргентины выложил видео с фразой и подписал: «Когда они смотрят на твою девушку». На данный момент твит собрал почти миллион лайков.

Обе фразы разобрали лингвисты. И сказали, что одна из них устаревшая, а другую можно часто услышать в простонародье

Большая часть аргентинских медиа восприняли слова Месси как праведный гнев в адрес сборной Нидерландов, которая весь матч провоцировала южноамериканскую команду. Но нашлись и критики: газета La Nacion отмечала, что самый выдающийся футболист в истории показал себя вульгарным человеком.

Медиа проанализировали и лингвистическую сторону фраз – некоторые подчеркивали, что эти слова как будто смягчают агрессию и звучат устаревшими. Ежедневная газета Clarin писала, что на обычном оскорбительном языке аргентинец скорее сказал бы: «Qué miras, pelotudo?»

По мнению Clarin, слово «bobo» выдает в Месси выходца из провинциального Розарио – в Буэнос-Айресе (300 км от места рождения Лео) оно считается простоватым. Именно поэтому газета называет все сказанное аргентинцем «чистым розаризмом».

Другая часть выражения – «Anda pa alla» – также вызвала удивление медиа. В Аргентине сейчас эта фраза считается устаревшим ругательством, которое использует в основном старшее поколение.