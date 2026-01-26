Семин о «Зените»: «У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Гонду, но у него должна быть большая мотивация»
Юрий Семин оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените» после ухода Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.
«У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Лусиано. Но у него должна быть большая мотивация, чтобы подготовиться. Показать тренерскому штабу, что он помощник «Зениту» и соответствует уровню клуба», — сказал бывший тренер «Локомотива».
В 16 матчах сезона РПЛ на счету Соболева 3 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
У Соболева должна быть не мотивация, а мастерство.