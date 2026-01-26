  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о «Зените»: «У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Гонду, но у него должна быть большая мотивация»
Семин о «Зените»: «У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Гонду, но у него должна быть большая мотивация»

Юрий Семин оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените» после ухода Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.

«У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Лусиано. Но у него должна быть большая мотивация, чтобы подготовиться. Показать тренерскому штабу, что он помощник «Зениту» и соответствует уровню клуба», — сказал бывший тренер «Локомотива».

В 16 матчах сезона РПЛ на счету Соболева 3 гола и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛусиано Гонду
logoЮрий Семин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoМатео Кассьерра
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Палыч здесь преувеличивает возможности.
У Соболева должна быть не мотивация, а мастерство.
У него и так было больше шансов. В итоге фактически не было у Гонду.
Какая будет у человека мотивация, если конкурентов на место в составе попросту не осталось? Тем более, он с паспортом. Конечно, он будет играть, а мотивация и амбиции - это 2, 3 вопрос уже
Ответ ATTA
Какая будет у человека мотивация, если конкурентов на место в составе попросту не осталось? Тем более, он с паспортом. Конечно, он будет играть, а мотивация и амбиции - это 2, 3 вопрос уже
Тем более он итак видит благосклонность тренера к себе. Даже при наличии Касьеры и Гонду игрового времени у дельфина было в разы больше чем у второго и сопоставимо с Касьерой.
Ответ ATTA
Какая будет у человека мотивация, если конкурентов на место в составе попросту не осталось? Тем более, он с паспортом. Конечно, он будет играть, а мотивация и амбиции - это 2, 3 вопрос уже
Играть он не будет если внимательно посмотреть за новостями то то бразил едет уже, а ещё справа может играть и в центре Луис Энрике
Побольше корма (денег) этому дельфину (человеку)
Соболь замотивирован в контер страйк или доту покатать, остальное мелочи
Так у него сейчас мотивации вообще не будет, нет конкурентов следовательно нет и мотивации
Мастерство нужно, а его нет.
Пока Соболев в основе, у него есть шанс показывать то, что может. Только вот мотивации, похоже, нет.
так он "якорь бросил" уже наверное на тренировках
Так у него и так шансов навалом было, собственно из-за этого Лусиано и не играл толком.
