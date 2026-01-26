Семин о «Зените»: «У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Гонду, но у него должна быть большая мотивация»

Семин о «Зените»: у Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Гонду.

Юрий Семин оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените » после ухода Матео Кассьерры и Лусиано Гонду .

«У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Лусиано. Но у него должна быть большая мотивация, чтобы подготовиться. Показать тренерскому штабу, что он помощник «Зениту» и соответствует уровню клуба», — сказал бывший тренер «Локомотива».

В 16 матчах сезона РПЛ на счету Соболева 3 гола и 1 ассист.