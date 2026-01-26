У Эндрика 4 гола в первых 3 матчах за «Лион» – лучший старт в клубе. Мариано забил 3 мяча в 2017-м
Эндрик забил 4 гола в первых 3 матчах за «Лион» – это лучший старт в клубе.
Эндрик забил 4 гола в первых 3 матчах за «Лион» – это лучший старт в клубе с момента сбора статистики.
19-летний форвард, права на которого принадлежат «Реалу», превзошел достижение экс-нападающего «Мадрида» Мариано Диаса, который в первых трех играх за «Лион» в августе 2017 года забил 3 мяча.
Также на счету Эндрика одна результативная передача за французский клуб.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
