У Эндрика 4 гола в первых 3 матчах за «Лион» – лучший старт в клубе. Мариано забил 3 мяча в 2017-м

Эндрик забил 4 гола в первых 3 матчах за «Лион » – это лучший старт в клубе с момента сбора статистики.

19-летний форвард, права на которого принадлежат «Реалу», превзошел достижение экс-нападающего «Мадрида » Мариано Диаса , который в первых трех играх за «Лион» в августе 2017 года забил 3 мяча.

Также на счету Эндрика одна результативная передача за французский клуб.