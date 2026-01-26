39-летний Джеко забил в дебютном матче за «Шальке», став самым возрастным автором гола в истории 2-й Бундеслиги
Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги.
Эдин Джеко забил гол в дебютном матче за «Шальке» – против «Кайзерслаутерна» (2:2).
Форвард отличился, когда ему было 39 лет, 10 месяцев и 8 дней, став самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги.
Джеко побил рекорд Хельмута Халлера, который в феврале 1979 года забил за «Аугсбург» в возрасте почти на три месяца моложе, чем сейчас босниец.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GGFN
А джеко молодец