39-летний Джеко забил в дебютном матче за «Шальке», став самым возрастным автором гола в истории 2-й Бундеслиги

Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги.

Эдин Джеко забил гол в дебютном матче за «Шальке» – против «Кайзерслаутерна» (2:2).

Форвард отличился, когда ему было 39 лет, 10 месяцев и 8 дней, став самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги.

Джеко побил рекорд Хельмута Халлера, который в феврале 1979 года забил за «Аугсбург» в возрасте почти на три месяца моложе, чем сейчас босниец.