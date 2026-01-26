  • Спортс
  • Семшов о «Динамо»: «Если прогресс будет очевиден, Гусев сможет остаться главным тренером»
Семшов о «Динамо»: «Если прогресс будет очевиден, Гусев сможет остаться главным тренером»

Семшов о «Динамо»: если прогресс будет очевиден, Гусев сможет остаться тренером.

Игорь Семшов оценил перспективы Ролана Гусева на посту тренера «Динамо».

После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

— Выбор Гусева главным тренером — это риск со стороны «Динамо»?

— Это не риск. Думаю, динамовские боссы тоже уже запутались, кого назначать. За ближайшие полгода надо определиться — идти дальше с Гусевым или искать какого-то другого тренера. В этом году чемпионат провален, чемпионства не достичь. Так что тут будет важно, как команда при Гусеве будет играть и прогрессировать. Если прогресс «Динамо» будет очевиден, то Ролан сможет остаться главным тренером.

— Кажется, что у «Динамо» есть существенная проблема в обороне. Это главная цель на трансферное окно?

— Она есть уже не первый год. Года три-четыре. Многие беды «Динамо» идут от центральных защитников. Поэтому найти их — основная цель на трансферное окно. Но уже взяли Рикардо. Атакующие футболисты должны безболезненно идти вперед без оглядки назад, – сказал экс-игрок «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «КП Спорт»
Странно. Вроде, тренеры у Динамо настоящие, отечественные, не иностранцы какие нибудь, а сезон провален. Хотя, возможно, причина в том, что у первого по сезону тренера есть и иностранное гражданство, и оно у него основное. Но уГусева допов, вроде, нет, поэтому результат должен прийти
Ответ agentkuper
Странно. Вроде, тренеры у Динамо настоящие, отечественные, не иностранцы какие нибудь, а сезон провален. Хотя, возможно, причина в том, что у первого по сезону тренера есть и иностранное гражданство, и оно у него основное. Но уГусева допов, вроде, нет, поэтому результат должен прийти
Наверное, проблема будет в том, что Гусев занимался заморской игрой, ещё и в турнирах пиндосских играл. Для настоящего успеха нужен исконный, глубинный мужик, выросший в деревне староверов и мяча в жизни не видевший! )
Клуб мне сейчас напоминает футбольный сюрреализм схожий сериалу Тед Лассо.

Все бы не плохо, но это Динамо с амбициями и бюджетом претендующем на топ-3, а не клуб Фнл.
Откуда там прогресс
