  • «Для футболистов сидеть на салатах — это очень жестко. Организму нужны энергия и углеводы». Попов о диете в командах Карпина


Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о диете в командах, которые возглавлял Валерий Карпин.

— Обычно футболисты говорят правду. Эти люди как открытая книга. Лещук же сказал, что у него вес был на 5 кг меньше, чем обычно. Ему было морально тяжело сидеть на овощах. Он же не ругал Карпина, не вижу негатива в его адрес. У каждого тренера свои требования, но Лещук их придерживался, хотя психологически и физически ему было тяжело. Интересно, это так во всех командах Карпина, или только Лещук голодал? 

— Для футболиста сидеть на салатах — это жесткая диета?

— Это очень жестко, потому что организму нужны энергия и углеводы. Тяжело сбрасывать вес и быть в оптимальном состоянии. Хотя Лещук никогда не был большим и толстеньким, но, видимо, жировая масса была больше 10-15%. Вроде бы идеальный вариант — до 9%. 

— Может ли быть, что общая система Карпина подходит не для всех футболистов?

— Конечно, график должен быть индивидуальным. Бразилец Роналдо с лишним весом играл, но Лещук не из той категории футболист, поэтому Карпин хотел сделать из него еще большего профессионала, видел в нем первого вратаря. Но согласен, что у Карпина жестко. Если посмотреть на него самого, то он щупленький и без пивного живота, но это не значит, что эта система подходит всем, — сказал Попов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Питание
logoВалерий Карпин
еда
logoИгорь Лещук
logoАлексей Попов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно Лещуку было тяжело. До Карпина сидел себе не банка, никто его не трогал. Приезжал, фитнесом позанимался, покушал, уехал по своим делам. За это ещё и большие деньги платили. А тут Карпин пришёл, про какой-то вес начал спрашивать, штрафовать
Ответ alexey102rus
Конечно Лещуку было тяжело. До Карпина сидел себе не банка, никто его не трогал. Приезжал, фитнесом позанимался, покушал, уехал по своим делам. За это ещё и большие деньги платили. А тут Карпин пришёл, про какой-то вес начал спрашивать, штрафовать
Салаты отличная вещь, если не наелся - можно морковку погрызть или сельдерей. Будет цвет лица здоровый, кожа гладкая. Карпин любит, когда футболисты красивые вокруг него.
А сейчас Лещук, похоже, мясо жрёт, а Гусеву и Жиркову пофигу, раз Лещук такой радостный снова стал.
Среди безработных тренеров Карпин - лучший диетолог.
Так ало, лещук при росте 188 больше 88 кг весил. Это избыточный вес. Ему так в любой команде скажут профессиональной
