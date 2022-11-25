Давидс – в штабе Ван Гала! Отвечает за дисциплину и все так же поражает стилем, с ЛВГ они без ума друг от друга

У него уже есть опыт работы главным (безуспешный).

В начале матча Нидерландов против Сенегала (2:0) в трансляции показали тренерские скамейки. Узнаете человека справа? Конечно, узнаете!

Эдгар Давидс трудится в сборной с мая, его назначение в сборную могло потеряться в потоке новостей.

А как он вообще оказался рядом с Ван Галом? Как складывалась его жизнь после карьеры? Он уже пробовал тренировать? Рассказываем.

Давидса назначили в мае – несмотря на 0 тренерских достижений

Давидс вошел в тренерский штаб сборной в мае – после ухода в «Утрехт» Хенка Фрэйзера, ассистента Ван Гала.

«Я доволен, что Эдгар Давидс присоединился к нашему тренерскому штабу, – радовался Луи ван Гал. – Наши пути многократно пересекались в прошлом, и я уверен, что он блестяще справится со своей работой. Как только стало понятно, что Хенк Фрэйзер со следующего сезона полностью посвятит себя работе в «Утрехте», я предложил Эдгару стать моим вторым ассистентом в сборной Нидерландов.

Хенк был изысканным тренером, который добился успеха. У Эдгара пока нет таких достижений, но в «Аяксе» он был моим питбулем».

«Я горд и вдохновлен тем, что могу продолжить карьеру тренера вместе со специалистом с таким именем и возможностью поработать с лучшими футболистами страны», – добавил сам Давидс.

Теплые отношения Ван Гала с Давидсом хорошо иллюстрируются в документальном фильме про тренера под названием «Луи». В этом эпизоде тренер и бывший футболист беседуют о прошлом.

А здесь Давидс показывает Ван Галу кадры с фотоаппарата.

Полная гармония.

Давидс стажировался во второй лиге Нидерландов – по неопытности перегружал игроков, а на прощание подарил эспрессо-машину

Давид влетел в профессию за год до завершения карьеры игрока: в сезоне-12/13 был играющим тренером в скромном «Барнете» (четвертая лига Англии).

Став тренером, Давидс оставался собой. Например, врезал локтем в лицо игроку «Рексхема» Стивену Райту в ответ на грубость. Статус не помешал. С красными карточками у него по-прежнему был порядок: на одном из отрезков Эдгар получил три в пяти матчах.

В том сезоне команда вылетела в пятый дивизион, и получилось обидно. В последнем туре боровшиеся за спасительное 22-е место «Барнет» и «Дагенхэм» синхронно проиграли, но вторые финишировали выше из-за дополнительных показателей.

Давидс как играющий тренер провел 28 матчей: пропустил первые десять, но потом регулярно выходил на поле. Он светился на разных позициях: выходил в защите, играл опорника и даже десятку. Забил лишь один гол за весь сезон-2012/13.

Сезон-2013/14 в пятой лиге «Барнет» завершил на восьмом месте из 24, Давидс застал лишь полгода – сыграл 6 матчей и покинул клуб 18 января 2014-го. У фанатов осталось противоречивое впечатление: они рассказывали, что Давидс почти спас команду от вылета, но после неудачи потерялся и вел себя больше как знаменитость, а не как тренер. Интересовался одеждой, спонсорскими предложениями и прочим больше, чем командой.

Несмотря на работу в «Барнете», диплом тренера высшей категории Эдгар Давидс получил только в 2017 году. Стажироваться поехал в «Телстар» из второй лиги Нидерландов: до этого был лишь короткий период в «Твенте» (Эредивизи) в 2015-м.

Давидс туда буквально напросился.

«Эдгар подошел ко мне и предложил прогуляться, – вспоминал тренер «Телстара» Андрис Йонкер. – Мы час гуляли в парке за стадионом. В итоге я спросил, зачем он пришел. Он ответил, что как начинающий тренер еще не постиг всего, что должен был к этому моменту, а Луи ван Гал, лучший учитель для него, в тот момент находился без клуба, поэтому он пришел за помощью ко мне. Самым сложным для него были базовые принципы обучения. Этому не учат на тренерских курсах, иногда он объяснял футболистам по восемь вещей за тренировку. Тогда я сказал ему, что доводить нужно максимум три, больше они не выдерживают».

Сам Давидс хвалил Андриса Йонкера: «Он любит спорт высочайшего уровня и всегда хочет побеждать, в этом мы похожи. Я могу многому у него научиться. Он был в «Барселоне» и в «Баварии», так что он понимает тренерскую профессию».

Йонкер хорошо описывал Давидса как тренера-прагматика: «В самом начале одного из матчей Давидс сказал: «Если мы хотим выиграть, нужно сделать это и это, поменять это и это». Он был полностью сконцентрирован на победе. Он смотрел на футбол исключительно с этого ракурса, хоть и вырос с ДНК «Аякса». Красивый футбол для него сам по себе не настолько значим. Главное – выиграть: неважно как».

Йонкер отмечал быстрый прогресс Давидса и называл его «Умным и открытым парнем, который умеет слушать».

После завершения стажировки Давидс красиво попрощался с клубом. Йонкер рассказывал историю: «Однажды мы между делом обсуждали, что не можем пить кофе в автобусе во время выездов. Эдгар в итоге подарил команде эспрессо-машину и оставил милую записку с благодарностью».

Первый клуб Давидса как главного тренера – португальский «Ольяненсе» (третий дивизион), с которым он подписал контракт в январе 2021-го. Позже в открытом письме болельщикам председатель клубного совета директоров Луиш Торреш раскрыл, что голландца пригласили в том числе и ради коммерческого успеха.

Спустя полтора месяца после назначения президент «Ольяненсе» Изидоро Соуза говорил, что тренерский и игровой стили Давидса похожи: «Прессинг, мощная физика и сила – то, что он пытается привить своим футболистам. Сейчас все это сопровождается положительными результатами».

Правда, вскоре положительные результаты закончились – в июле того же года Эдгара Давидса уволили. Команда выдала лишь 8 побед в 19 матчах и не попала в зону плей-офф за повышение в классе – не хватило очка. Одна из основных претензий к Давидсу – отсутствие четкого стиля.

В сборной следит за молодыми

По данным издания Teknomers, Давидс в сборной отвечает за дисциплину, ментально стимулирует игроков и набирается опыта.

Давидс может быть не только милым, но и жестким. Дик Шредер, главный тренер «Зволле» и близкий друг Давидса, давал такую характеристику: «Эдгар остался таким же, в этом его сила. Он четко знает, что делает и что должен делать, хотя я не знаю, какая у него будет конкретная роль в национальной команде. Однако Ван Гал не безумец: в приглашении Давидса есть какой-то смысл. Если у кого-то есть спортивная дисциплина, так это у Эдгара».

Кроме того, у Давидса есть значительное преимущество: огромный опыт, которым он делится с молодыми. И они к нему прислушиваются.

Вот что рассказывает защитник сборной Тайрелл Маласиа: «Я разговаривал с ним в сборной. Он сказал мне: «Ты не играешь на моем уровне, но если ты будешь работать со мной и играть со мной в футбол, ты его достигнешь». Это было необычно».

При этом сам Давидс довольно закрытый человек. Он никогда не любил общаться с прессой и даже капитанскую повязку в одном из матчей за сборную Нидерландов Эдгар принял с трудом, ведь в этом случае нужно было выходить к микрофонам. Однако когда Давидс все-таки открывался публике, он показывал свою образованность: например, делился впечатлениями от произведений Франца Кафки и Уильяма Шекспира, рассказывал, что слушал оперу Джакомо Пуччини.

Давидс все тот же: экспериментирует с очками и разными образами

В 1999-м Давидс создал бренд одежды под названием Monta. Он всегда любил экспериментировать с одеждой и аксессуарами, которые олицетворяют его характер.

«Стиль и мода всегда были со мной, – рассказывал Эдгар Давидс в 2019 году в интервью Soccerbible. – Уличный футбол всегда был связан с модой. Когда я играл, у меня было два разных образа: дорогие джинсы и обувь в повседневной жизни и совершенно другая одежда для матчей. Уличная одежда решила эту проблему, и мне нравится миксовать разные вещи для создания чего-то нового».

Давидс считает, что одежда – это олицетворение характера человека.

«Забавно, что поначалу люди приходили в магазины и не знали, для чего они приходили. Я помню, как люди спрашивали: «Вот это отражает образ жизни?», или «Вот это отражает спорт?». Продукция не продавалась, потому что люди не знали, какая одежда им подойдет. Это было за годы до нынешнего момента, когда все обращают внимание на свою одежду на/вне поля.

Сколько я себя помню, в футболе всегда было такое, что каждый хочет и выглядеть хорошо, и играть хорошо, и помогать создавать всеобщее шоу. Я считаю, что стиль во многом зависит от отношения к нему. Я всегда уважал тех людей, которые выражают себя через то, что они носят».

Эдгар Давидс следует установкам и сейчас. Вот, например, как он пришел на тренировочную базу сборной Нидерландов в мае.

Вот так он оделся на презентацию в «Ольяненсе».

А так Давидс выглядел во время матчей команды.

В его коллекции был и такой образ.

Кажется, у сборной Нидерландов есть стиль не только на поле.

Фото: REUTERS/John Sibley