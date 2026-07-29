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  4. «Чем скорее Манчини уволят, тем лучше для Италии. С ним они не выйдут на ЧМ». Корнеев о тренере

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«Чем скорее Манчини уволят, тем лучше для Италии. С ним они не выйдут на ЧМ». Корнеев о тренере
Корнеев: чем скорее Манчини уволят, тем лучше для Италии.

Игорь Корнеев раскритиковал назначение Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии.

«Футбольный делец Манчини опять всплыл. Ничего, кроме разочарования, это не принесет. С Манчини итальянцы на чемпионат мира не выйдут. Чем скорее его уволят, тем лучше для команды.

Кандидатура Пирло тоже не была бесспорной, но он по крайней мере мог получить поддержку таких сильных руководителей, как Леонардо и Мальдини, которые ему доверяли», — сказал экс-игрок «Барселоны».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная Италии по футболу
logoРоберто Манчини
logoЧемпионат мира по футболу
logoИгорь Корнеев

Комментарии

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Какой бы сейчас не была слабой сборная Италии, Манчини является одним из самых успешных тренеров сборной за всю её историю. Две бронзы Лиги наций, золото ЧЕ-2020 и уж точно не Корнееву прогнозы о продолжительности его работы давать...чуточку уважения, пожалуйста
ОтветСергей Николаев
Какой бы сейчас не была слабой сборная Италии, Манчини является одним из самых успешных тренеров сборной за всю её историю. Две бронзы Лиги наций, золото ЧЕ-2020 и уж точно не Корнееву прогнозы о продолжительности его работы давать...чуточку уважения, пожалуйста
Не оспаривая успешность Манчини, его назначение - это шаг назад. Что нового он может предложить?

Пирло, конечно, тоже очень сомнительный вариант был. Лучшим кандидатом был Конте, мне кажется.
ОтветСергей Николаев
Какой бы сейчас не была слабой сборная Италии, Манчини является одним из самых успешных тренеров сборной за всю её историю. Две бронзы Лиги наций, золото ЧЕ-2020 и уж точно не Корнееву прогнозы о продолжительности его работы давать...чуточку уважения, пожалуйста
Он по Зениту судит)))
Как раз таки Корнеев, это" футбольный делец", а Манчини как тренер чемпион европы, чемпион Италии и Англии неоднократный
Ответoleg557
Как раз таки Корнеев, это" футбольный делец", а Манчини как тренер чемпион европы, чемпион Италии и Англии неоднократный
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ОтветКришти ГОАТ В Натуре
Комментарий скрыт
Лол, он серию выдал без поражений рекордную
Опять наши легенды учат жизни 🙄

Мужчина выиграл предпоследний Евро со сборной, на минуточку. Почему его не должны были назначать, отдать предпочтение Пирло и уж тем более «поскорее уволить» - загадка.
ОтветПарень со двора Шмурнова
Опять наши легенды учат жизни 🙄 Мужчина выиграл предпоследний Евро со сборной, на минуточку. Почему его не должны были назначать, отдать предпочтение Пирло и уж тем более «поскорее уволить» - загадка.
Рекомендую посмотреть эту передачу (слова Корнеева) в оригинале. Спортс, как обычно, вырвал слова из контекста, чтоб согнать нас сюда для увеличения трафика на сайт...
Ответkapitan.vorobey
Рекомендую посмотреть эту передачу (слова Корнеева) в оригинале. Спортс, как обычно, вырвал слова из контекста, чтоб согнать нас сюда для увеличения трафика на сайт...
Спортс ничего не вырезал, они сделали перепечатку с сайта Мачты.
Этот «делец» пока самый успешный тренер страны последних 5 лет точно и как минимум заслуживает эту должность
А чего так категорично
Думаю, на мнение Корнеева итальянцам п####.
Ну во первых до ЧМ будет ещё ЧЕ куда сборная Италии уж точно выйдет(а там кто его знает, может после этого турнира снова будут искать тренера) ну и во вторых по сравнению с Пирло он уж точно более качественный специалист, если Пирло вообще можно назвать специалистом в тренерской профессии.
Манчини умудрился довольно слабую в последние годы сборную Италии сделать чемпионом Европы, хоть ему и помог в финале Саутгейт с его трусостью и тупейшим выбором пенальтистов. Возможно, это пройденный этап, но с 2006 года ни у кого не получилось лучше.
Кто такой Корнеев , чтоб оценивать Манчини , который брал АПЛ, Чемпионат Италии и Чемпонат Европы?
а с тренером Корнеевым чего добилась бы сборная Италии?
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