«Чем скорее Манчини уволят, тем лучше для Италии. С ним они не выйдут на ЧМ». Корнеев о тренере
Корнеев: чем скорее Манчини уволят, тем лучше для Италии.
Игорь Корнеев раскритиковал назначение Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии.
«Футбольный делец Манчини опять всплыл. Ничего, кроме разочарования, это не принесет. С Манчини итальянцы на чемпионат мира не выйдут. Чем скорее его уволят, тем лучше для команды.
Кандидатура Пирло тоже не была бесспорной, но он по крайней мере мог получить поддержку таких сильных руководителей, как Леонардо и Мальдини, которые ему доверяли», — сказал экс-игрок «Барселоны».
Матье Вальбуэна
Данни
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Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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