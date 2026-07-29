Мовсисян написал детскую книгу «Пыль и мечты»: «Это для следующего поколения — чтобы знали, как и откуда я пришел. Планирую выпустить пять»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал о написании книги для детей.
– Вы очень давно не были в России. Как вы?
– В основном сейчас занимаюсь менторством детей: работаю с сотнями семей, помогаю футболистам и их родителям принимать правильные решения [для развития карьеры].
Еще я написал детскую книгу. Называется «Пыль и мечты» – это моя история, мой путь в Армении. Также создаем футбольный клуб в Лос-Анджелесе.
– Как возникла идея книги?
– Я давно об этом думал. Но сесть и написать – все заняло около года. Работал с соавтором: он задавал вопросы мне и моим родственникам, а потом собрал все воедино. Книга больше для детей, для следующего поколения – чтобы они знали, как и откуда я пришел. Это первая из пяти книг, которые я планирую выпустить.
– Почему в принципе решили взяться за это?
– Считаю, детям это необходимо. Когда они смотрят на звезд, то видят только конечный результат, но не видят борьбы, страданий, трудностей. Хочу показать на собственном примере: то, о чем мечтаешь и к чему стремишься, не получаешь с рождения. За этим стоят годы работы, – сказал Мовсисян.
Комментарии
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- Слушай, Пельша Янович, ты "Малую Землю" читал?
- Конечно, Леонид Ильич!
- Понравилась?
- Да, великолепная книга, очень глубокий анализ ситуации! Она должна быть настольной книгой каждого советского человека.
- Ладно, иди работай.
Брежнев один в кабинете в задумчивости:
- Говорят, интересная книга. Самому что ли прочитать?
Всё, история окончена
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Евангелие От Юры? Надеюсь, своим детям...