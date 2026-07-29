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  4. Мовсисян написал детскую книгу «Пыль и мечты»: «Это для следующего поколения — чтобы знали, как и откуда я пришел. Планирую выпустить пять»

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Мовсисян написал детскую книгу «Пыль и мечты»: «Это для следующего поколения — чтобы знали, как и откуда я пришел. Планирую выпустить пять»
Мовсисян написал детскую книгу «Пыль и мечты».

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал о написании книги для детей.

– Вы очень давно не были в России. Как вы?

– В основном сейчас занимаюсь менторством детей: работаю с сотнями семей, помогаю футболистам и их родителям принимать правильные решения [для развития карьеры]. 

Еще я написал детскую книгу. Называется «Пыль и мечты» – это моя история, мой путь в Армении. Также создаем футбольный клуб в Лос-Анджелесе.

– Как возникла идея книги?

– Я давно об этом думал. Но сесть и написать – все заняло около года. Работал с соавтором: он задавал вопросы мне и моим родственникам, а потом собрал все воедино. Книга больше для детей, для следующего поколения – чтобы они знали, как и откуда я пришел. Это первая из пяти книг, которые я планирую выпустить.

– Почему в принципе решили взяться за это?

– Считаю, детям это необходимо. Когда они смотрят на звезд, то видят только конечный результат, но не видят борьбы, страданий, трудностей. Хочу показать на собственном примере: то, о чем мечтаешь и к чему стремишься, не получаешь с рождения. За этим стоят годы работы, – сказал Мовсисян.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Это получается, что не написал, а надиктовал свои мысли и идеи нанятому литературному рабу, а он уже все сверстал воедино. Многие знаменитые и публичные люди выпускают книги по такой схеме - нанимают гострайтера и он за них хреначит какое-то литературное полотно, а они ему пару тройку раз в неделю офигительный истории из своей головы скидывают. Вон Бузова несколько книг так накалякала.
ОтветSVD44
Это получается, что не написал, а надиктовал свои мысли и идеи нанятому литературному рабу, а он уже все сверстал воедино. Многие знаменитые и публичные люди выпускают книги по такой схеме - нанимают гострайтера и он за них хреначит какое-то литературное полотно, а они ему пару тройку раз в неделю офигительный истории из своей головы скидывают. Вон Бузова несколько книг так накалякала.
Вызывает Брежнев в свой кабинет Давида Яновича Пельше:
- Слушай, Пельша Янович, ты "Малую Землю" читал?
- Конечно, Леонид Ильич!
- Понравилась?
- Да, великолепная книга, очень глубокий анализ ситуации! Она должна быть настольной книгой каждого советского человека.
- Ладно, иди работай.
Брежнев один в кабинете в задумчивости:
- Говорят, интересная книга. Самому что ли прочитать?
ОтветSVD44
Это получается, что не написал, а надиктовал свои мысли и идеи нанятому литературному рабу, а он уже все сверстал воедино. Многие знаменитые и публичные люди выпускают книги по такой схеме - нанимают гострайтера и он за них хреначит какое-то литературное полотно, а они ему пару тройку раз в неделю офигительный истории из своей головы скидывают. Вон Бузова несколько книг так накалякала.
Комментарий скрыт
В целом, книга с названием «Пыль и мечты» могла бы и о «Спартаке» быть написана
Ответandrew.p
В целом, книга с названием «Пыль и мечты» могла бы и о «Спартаке» быть написана
Dust and dreams
Ответandrew.p
В целом, книга с названием «Пыль и мечты» могла бы и о «Спартаке» быть написана
про Спартак лучше назвать "Много шума и пыли. Реальность"
Что-то я сомневаюсь, что следующее поколение знает, кто такой Мовсисян. И тем более сомневаюсь, что ребенок захочет читать про его борьбу и тяжелый путь в Армении
Ответiegord
Что-то я сомневаюсь, что следующее поколение знает, кто такой Мовсисян. И тем более сомневаюсь, что ребенок захочет читать про его борьбу и тяжелый путь в Армении
Sein Kampf?
Ответiegord
Что-то я сомневаюсь, что следующее поколение знает, кто такой Мовсисян. И тем более сомневаюсь, что ребенок захочет читать про его борьбу и тяжелый путь в Армении
Тяжелый путь в Армении выглядел так - родился в Баку, прожил там до 12 лет, потом переехал в столицу Армении, славный град Лос-Анжелес.
Всё, история окончена
Дети даже не знают, кто ты. Какая им разница, откуда ты пришел
Пять книг! Это прям Мосисян Поттер.
Считаю, детям это необходимо. Когда они смотрят на звезд,
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Евангелие От Юры? Надеюсь, своим детям...
Помню кричалку"Самый лучший из армян-это Юра Мовсисян!"
ОтветСергей Круг
Помню кричалку"Самый лучший из армян-это Юра Мовсисян!"
Я эту фигню про каждого знакомого армяна слышал, причем они сами же про себя так говорят 😁
ОтветСергей Круг
Помню кричалку"Самый лучший из армян-это Юра Мовсисян!"
а у нас в армии, "Самый хитрый из армян подполковник Ероян"
А кому не пофиг как и откуда пришёл, товарищ ноунейм? Лучше шашлыка замути и не занимайся ерундой.
Хурма разлуки
Вторая книга будет Волшебник краснобелого города. Юру из Канзаса сильным ураганом унесло в Москву.
Ответгилберт
Вторая книга будет Волшебник краснобелого города. Юру из Канзаса сильным ураганом унесло в Москву.
По сюжету некую ведьму должно придавить)
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