Мовсисян написал детскую книгу «Пыль и мечты»: «Это для следующего поколения — чтобы знали, как и откуда я пришел. Планирую выпустить пять»

Мовсисян написал детскую книгу «Пыль и мечты».

Бывший нападающий «Спартака » и «Краснодара » Юра Мовсисян рассказал о написании книги для детей.

– Вы очень давно не были в России. Как вы?

– В основном сейчас занимаюсь менторством детей: работаю с сотнями семей, помогаю футболистам и их родителям принимать правильные решения [для развития карьеры].

Еще я написал детскую книгу. Называется «Пыль и мечты» – это моя история, мой путь в Армении. Также создаем футбольный клуб в Лос-Анджелесе.

– Как возникла идея книги?

– Я давно об этом думал. Но сесть и написать – все заняло около года. Работал с соавтором: он задавал вопросы мне и моим родственникам, а потом собрал все воедино. Книга больше для детей, для следующего поколения – чтобы они знали, как и откуда я пришел. Это первая из пяти книг, которые я планирую выпустить.

– Почему в принципе решили взяться за это?

– Считаю, детям это необходимо. Когда они смотрят на звезд, то видят только конечный результат, но не видят борьбы, страданий, трудностей. Хочу показать на собственном примере: то, о чем мечтаешь и к чему стремишься, не получаешь с рождения. За этим стоят годы работы, – сказал Мовсисян.